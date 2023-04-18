Тур: 32.
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЭрасо Хави
1:1
55' ГолДурмишай Фиорин
57' Желтая карточкаАльсё Бриан
66' Желтая карточкаDavi Araujo
2:1
70' ГолЭрасо Хави
78' Желтая карточкаЭсселинк Берт
90'+6
Ход матча
12'
1:0
55'
1:1
57'
66'
70'
2:1
78'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
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-
-
-
-
Главный тренер: Themis Agathokleous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nedim Tutic
История личных встреч
Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрасо Хави
|5
|0.16
|Marcelo Torres
|4
|0.13
|Stavros Gavriel
|4
|0.13
|Reginaldo Ramires
|3
|0.09
|Vasco Lopes
|2
|0.06
|Jawad El Jemili
|2
|0.06
|Абраам Гонсалес
|2 (2)
|0.06
|Коне Ибрагим
|1
|0.03
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.03
|Matheus Clemente
|1
|0.03
|Rodrigo Varanda
|1
|0.03
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсселинк Берт
|4
|0.13
|Психас Петрос
|3
|0.09
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.09
|Хендрикс Сэм
|2
|0.06
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.06
|Халили Абдул
|1
|0.03
|Дезир Жонель
|1
|0.03
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.03
|Шлогар Мартин
|1
|0.03
|Osman Koroma
|1
|0.03
Карточки
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шехич Эдин
|9
|0
|Эрасо Хави
|8
|0
|Seid Korac
|5
|1
|Stavros Gavriel
|6
|0
|Абраам Гонсалес
|4
|0
|Matheus Clemente
|4
|0
|Konstantinos Karagiannis
|4
|0
|Jawad El Jemili
|4
|0
|Hamed Karamoko Drame
|4
|0
|Ivan Saravanja
|2
|1
|Davi Araujo
|3
|0
|Пернтреу Клетон
|2
|0
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Iasonas Pikis
|2
|0
|Reginaldo Ramires
|2
|0
|Souleymane Fofana
|2
|0
|Marcelo Torres
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Vasco Lopes
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|7
|0
|Osman Koroma
|7
|0
|Янну Томас
|6
|0
|Барди Пьер
|6
|0
|Нани II
|5
|0
|Альсё Бриан
|5
|0
|Evgenios Kyriakou
|5
|0
|Салли Эдгар
|4
|0
|Мучтарис Стефанос
|4
|0
|Психас Петрос
|4
|0
|Досис Николаос
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Шлогар Мартин
|3
|0
|Эсселинк Берт
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Якумакис Петрос
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Evagoras Charalambous
|1
|0
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Олимпиакос Никосия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
9
10
Акритас Хлоракас
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Олимпиакос Никосия
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
27
13
Волевые поражения
8
5
Акритас Хлоракас
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Олимпиакос Никосия
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
29
13
Волевые поражения
17
15
Голы по времени матча
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
3
20%
3
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
6
43%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Пропущено
29
27
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
4
14%
1
4%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
7
24%
3
11%
61-75
10
34%
10
37%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 25
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
32
17
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
7
22%
3
18%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
7
22%
4
24%
61-75
10
31%
2
12%
76-90
Забито
28
22
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
13 Не забивали 15
3
11%
3
14%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
5
23%
31-45
5
18%
4
18%
46-60
5
18%
7
32%
61-75
4
14%
3
14%
76-90
Пропущено
61
44
21 В 1-м тайме 19
40 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 23
4
7%
3
7%
1-15
12
20%
8
18%
16-30
5
8%
8
18%
31-45
6
10%
6
14%
46-60
14
23%
7
16%
61-75
20
33%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:2 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия
Точный счет
1:2
5 раз 31%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
78
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
107
313
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
1715
626
428
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|30
|18
|4
|8
|48 - 32
|58
|4.
|30
|15
|10
|5
|54 - 24
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|40 - 29
|53
|6.
|30
|14
|3
|13
|41 - 36
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|14
|5
|13
|40 - 43
|47
|2.
|31
|12
|7
|12
|35 - 39
|43
|3.
|30
|11
|6
|13
|26 - 29
|39
|4.
|32
|9
|7
|16
|27 - 42
|34
|5.
|31
|9
|6
|16
|29 - 46
|33
|6.
|31
|6
|6
|19
|26 - 44
|24
|7.
|32
|4
|11
|17
|21 - 45
|23
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|16
|7
|2
|7
|15 - 16
|23
|3.
|16
|6
|5
|5
|24 - 22
|23
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|4.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|16 - 21
|20
|2.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|5.
|15
|4
|3
|8
|14 - 26
|15
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|АЕК Ларнака
|Томович Ненад
|1 8