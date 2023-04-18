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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 32.
Акритас Хлоракас
2:1
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
1:0
12' Гол
Эрасо Хави
1:1
55' Гол
Дурмишай Фиорин
57' Желтая карточка
Альсё Бриан
66' Желтая карточка
Davi Araujo
2:1
70' Гол
Эрасо Хави
78' Желтая карточка
Эсселинк Берт
90'+6
Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:0
ВД
1:4
ВД
2:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрасо Хави 5 0.16
Marcelo Torres 4 0.13
Stavros Gavriel 4 0.13
Reginaldo Ramires 3 0.09
Vasco Lopes 2 0.06
Jawad El Jemili 2 0.06
Абраам Гонсалес 2 (2) 0.06
Коне Ибрагим 1 0.03
Vasos Dimosthenous 1 0.03
Matheus Clemente 1 0.03
Rodrigo Varanda 1 0.03
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсселинк Берт 4 0.13
Психас Петрос 3 0.09
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.09
Хендрикс Сэм 2 0.06
Дурмишай Фиорин 2 0.06
Fabrice Nkwoh 2 0.06
Халили Абдул 1 0.03
Дезир Жонель 1 0.03
Мучтарис Стефанос 1 0.03
Шлогар Мартин 1 0.03
Osman Koroma 1 0.03

Карточки

Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шехич Эдин 9 0
Эрасо Хави 8 0
Seid Korac 5 1
Stavros Gavriel 6 0
Абраам Гонсалес 4 0
Matheus Clemente 4 0
Konstantinos Karagiannis 4 0
Jawad El Jemili 4 0
Hamed Karamoko Drame 4 0
Ivan Saravanja 2 1
Davi Araujo 3 0
Пернтреу Клетон 2 0
Коне Ибрагим 2 0
Iasonas Pikis 2 0
Reginaldo Ramires 2 0
Souleymane Fofana 2 0
Marcelo Torres 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Vasco Lopes 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Lois Fauriel 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 7 0
Osman Koroma 7 0
Янну Томас 6 0
Барди Пьер 6 0
Нани II 5 0
Альсё Бриан 5 0
Evgenios Kyriakou 5 0
Салли Эдгар 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Психас Петрос 4 0
Досис Николаос 4 0
Маркович Саша 3 0
Шлогар Мартин 3 0
Эсселинк Берт 3 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Халили Абдул 1 0
Якумакис Петрос 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Evagoras Charalambous 1 0

Результаты матчей

Акритас Хлоракас
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Олимпиакос Никосия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

9
10
Акритас Хлоракас
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Олимпиакос Никосия
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

27
13

Волевые поражения

8
5
Акритас Хлоракас
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Олимпиакос Никосия
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

29
13

Волевые поражения

17
15

Голы по времени матча

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
3
20%
3
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
6
43%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Пропущено

29
27
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
4
14%
1
4%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
7
24%
3
11%
61-75
10
34%
10
37%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 25
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

32
17
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
7
22%
3
18%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
7
22%
4
24%
61-75
10
31%
2
12%
76-90

Забито

28
22
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
13 Не забивали 15
3
11%
3
14%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
5
23%
31-45
5
18%
4
18%
46-60
5
18%
7
32%
61-75
4
14%
3
14%
76-90

Пропущено

61
44
21 В 1-м тайме 19
40 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 23
4
7%
3
7%
1-15
12
20%
8
18%
16-30
5
8%
8
18%
31-45
6
10%
6
14%
46-60
14
23%
7
16%
61-75
20
33%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Акритас Хлоракас
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:2 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0

Результаты матчей

Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия

Точный счет

1:2
5 раз 31%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
8
3
13
1.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
7
3
13
1.5
3
14
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
17
15
6
26
1.5
4
28
1
31
2.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 30 18 4 8 48 - 32 58
4.
Пафос
 30 15 10 5 54 - 24 55
5.
Аполлон
 29 16 5 8 40 - 29 53
6.
Омония
 30 14 3 13 41 - 36 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 32 14 5 13 40 - 43 47
2.
Анортосис
 31 12 7 12 35 - 39 43
3.
АЕЛ Лимаcсол
 30 11 6 13 26 - 29 39
4.
Докса Катокопия
 32 9 7 16 27 - 42 34
5.
Кармиотисса
 31 9 6 16 29 - 46 33
6.
Эносис
 31 6 6 19 26 - 44 24
7.
Олимпиакос Никосия
 32 4 11 17 21 - 45 23
8.
Акритас Хлоракас
 32 5 5 22 26 - 63 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
6.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 16 7 2 7 15 - 16 23
3.
Анортосис
 16 6 5 5 24 - 22 23
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 15 4 3 8 9 - 16 15
6.
Акритас Хлоракас
 16 4 1 11 14 - 30 13
7.
Эносис
 15 3 3 9 13 - 18 12
8.
Олимпиакос Никосия
 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
4.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 15 6 2 7 16 - 21 20
2.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
АЕЛ Лимаcсол
 14 4 4 6 11 - 13 16
5.
Кармиотисса
 15 4 3 8 14 - 26 15
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 16 3 3 10 13 - 26 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
АЕК Ларнака Томович Ненад 1 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Эрасо Хави бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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