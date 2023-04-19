Тур: 32.
1:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаAndreas Christofi
35' Желтая карточкаЗдравковски Давор
38' Желтая карточкаСильва Луис
1:0
69' ГолФрандзис Христофорос
75' Желтая карточкаМилинчану Николай
79' Желтая карточкаМендоса Хавьер
90'+7
Ход матча
38'
69'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Ромо ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bojan Markoski
- Основной состав
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Эносис
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.63
Среднее время на гол
40
55
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Качаниклич Алекс
|4
|0.13
|Берахино Сейдо
|4 (1)
|0.13
|Миральяс Кевин
|4 (2)
|0.13
|Макрис Андреас
|2
|0.06
|Тшибола Аарон
|2
|0.06
|Папафотис Вассилис
|2
|0.06
|Silva
|2 (1)
|0.06
|Ромо Хосе
|1
|0.03
|Милинчану Николай
|1
|0.03
|Бруно Араужо
|1
|0.03
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0.03
|Хаза Жаред
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|7
|0.22
|Рушиас Онисифорос
|3
|0.09
|Сильва Луис
|3
|0.09
|Дьявара Кандет
|3
|0.09
|Julien Lamy
|2
|0.06
|Мейра Марсиу
|2
|0.06
|Дрекса Павел
|1
|0.03
|Фернандеш Виктор
|1
|0.03
|Вукчевич Стефан
|1
|0.03
|Эхманн Марко
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
|Marko Jevremovic
|1 (1)
|0.03
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|9
|0
|Здравковски Давор
|7
|0
|Миральяс Кевин
|6
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Пантели Стилианос
|4
|0
|Vittorio Continella
|4
|0
|Качаниклич Алекс
|3
|0
|Милинчану Николай
|3
|0
|Сисс Амаду
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Берахино Сейдо
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Ромо Хосе
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
|Stylianos Christodoulou
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Jevremovic
|8
|0
|Вученович Александар
|7
|0
|Сильва Луис
|7
|0
|Мейра Марсиу
|7
|0
|Эхманн Марко
|5
|1
|Adrian Oscar Lucero
|6
|0
|Вукчевич Стефан
|6
|0
|Demetris Mavroudis
|6
|0
|Дрекса Павел
|5
|0
|Константину Константинос
|5
|0
|Antonis Katsiaris
|5
|0
|Fotis Kotsonis
|4
|0
|Andreas Christofi
|4
|0
|Костич Иван
|3
|0
|Поликарпу Парис
|3
|0
|Рушиас Онисифорос
|2
|0
|Дьявара Кандет
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Omer Korsia
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Джаве Флорисс
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Эносис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
7
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Эносис
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
16
Волевые поражения
10
10
АЕЛ Лимаcсол
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Эносис
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
12
17
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
17
13
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
4
31%
46-60
5
29%
29%
4
31%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
15
27
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
4
27%
6
22%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
2
13%
9
33%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
26 Не забивали 25
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
6
46%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
4
29%
3
17%
76-90
Забито
27
26
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
1
4%
3
12%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
5
19%
7
27%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
6
22%
7
27%
76-90
Пропущено
29
45
14 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 25
4
14%
7
16%
1-15
5
17%
7
16%
16-30
5
17%
10
22%
31-45
3
10%
5
11%
46-60
6
21%
4
9%
61-75
6
21%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0
Эносис
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Эносис
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
0
16 раз 50%
1
10 раз 31%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
78
512
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
98
311
314
212
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
1616
823
626
229
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|30
|18
|4
|8
|48 - 32
|58
|4.
|30
|15
|10
|5
|54 - 24
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|40 - 29
|53
|6.
|30
|14
|3
|13
|41 - 36
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|14
|5
|13
|40 - 43
|47
|2.
|32
|12
|8
|12
|35 - 39
|44
|3.
|31
|12
|6
|13
|27 - 29
|42
|4.
|32
|9
|7
|16
|27 - 42
|34
|5.
|32
|9
|7
|16
|29 - 46
|34
|6.
|32
|6
|6
|20
|26 - 45
|24
|7.
|32
|4
|11
|17
|21 - 45
|23
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|4.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|16 - 21
|20
|2.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|5.
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|АЕК Ларнака
|Томович Ненад
|1 8