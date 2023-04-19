  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Кипр
  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 32.
АЕЛ Лимаcсол
1:0
Конец матча
Эносис
0'
6' Желтая карточка
Andreas Christofi
35' Желтая карточка
Здравковски Давор
38' Желтая карточка
Сильва Луис
1:0
69' Гол
Франдзис Христофорос
75' Желтая карточка
Милинчану Николай
79' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
90'+7
АЕЛ Лимаcсол
Эносис

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Эносис

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
4:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.63

Среднее время на гол

40
55

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Качаниклич Алекс 4 0.13
Берахино Сейдо 4 (1) 0.13
Миральяс Кевин 4 (2) 0.13
Макрис Андреас 2 0.06
Тшибола Аарон 2 0.06
Папафотис Вассилис 2 0.06
Silva 2 (1) 0.06
Ромо Хосе 1 0.03
Милинчану Николай 1 0.03
Бруно Араужо 1 0.03
Andre Ferreira Teixeira 1 0.03
Хаза Жаред 1 0.03
Франдзис Христофорос 1 0.03
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 7 0.22
Рушиас Онисифорос 3 0.09
Сильва Луис 3 0.09
Дьявара Кандет 3 0.09
Julien Lamy 2 0.06
Мейра Марсиу 2 0.06
Дрекса Павел 1 0.03
Фернандеш Виктор 1 0.03
Вукчевич Стефан 1 0.03
Эхманн Марко 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Marko Jevremovic 1 (1) 0.03

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 9 0
Здравковски Давор 7 0
Миральяс Кевин 6 0
Бруно Араужо 5 0
Andre Ferreira Teixeira 5 0
Башту Угу 3 1
Пантели Стилианос 4 0
Vittorio Continella 4 0
Качаниклич Алекс 3 0
Милинчану Николай 3 0
Сисс Амаду 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Берахино Сейдо 2 0
Черных Фёдор 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Silva 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Ромо Хосе 1 0
Макрис Андреас 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Michalis Kolias 1 0
Stylianos Christodoulou 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Jevremovic 8 0
Вученович Александар 7 0
Сильва Луис 7 0
Мейра Марсиу 7 0
Эхманн Марко 5 1
Adrian Oscar Lucero 6 0
Вукчевич Стефан 6 0
Demetris Mavroudis 6 0
Дрекса Павел 5 0
Константину Константинос 5 0
Antonis Katsiaris 5 0
Fotis Kotsonis 4 0
Andreas Christofi 4 0
Костич Иван 3 0
Поликарпу Парис 3 0
Рушиас Онисифорос 2 0
Дьявара Кандет 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Omer Korsia 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Джаве Флорисс 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Эносис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
7
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Эносис
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
16

Волевые поражения

10
10
АЕЛ Лимаcсол
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Эносис
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

11
8

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

12
17

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

17
13
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
4
31%
46-60
5
29%
29%
4
31%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Пропущено

15
27
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
4
27%
6
22%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
2
13%
9
33%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
26 Не забивали 25
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
6
46%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
4
29%
3
17%
76-90

Забито

27
26
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
1
4%
3
12%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
5
19%
7
27%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
6
22%
7
27%
76-90

Пропущено

29
45
14 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 25
4
14%
7
16%
1-15
5
17%
7
16%
16-30
5
17%
10
22%
31-45
3
10%
5
11%
46-60
6
21%
4
9%
61-75
6
21%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0
Эносис
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Эносис

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
0
16 раз 50%
1
10 раз 31%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
7
8
5
12
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
9
8
3
11
1.5
3
14
2
12
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
16
16
8
23
1.5
6
26
2
29
2.5
2
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 30 18 4 8 48 - 32 58
4.
Пафос
 30 15 10 5 54 - 24 55
5.
Аполлон
 29 16 5 8 40 - 29 53
6.
Омония
 30 14 3 13 41 - 36 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 32 14 5 13 40 - 43 47
2.
Анортосис
 32 12 8 12 35 - 39 44
3.
АЕЛ Лимаcсол
 31 12 6 13 27 - 29 42
4.
Докса Катокопия
 32 9 7 16 27 - 42 34
5.
Кармиотисса
 32 9 7 16 29 - 46 34
6.
Эносис
 32 6 6 20 26 - 45 24
7.
Олимпиакос Никосия
 32 4 11 17 21 - 45 23
8.
Акритас Хлоракас
 32 5 5 22 26 - 63 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
6.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 15 4 3 8 9 - 16 15
6.
Акритас Хлоракас
 16 4 1 11 14 - 30 13
7.
Эносис
 15 3 3 9 13 - 18 12
8.
Олимпиакос Никосия
 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
4.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 15 6 2 7 16 - 21 20
2.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
АЕЛ Лимаcсол
 14 4 4 6 11 - 13 16
5.
Кармиотисса
 16 4 4 8 14 - 26 16
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
АЕК Ларнака Томович Ненад 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Сильва Луис получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АЕЛ Лимаcсол 1:0 Эносис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     