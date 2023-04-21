Тур: 31.
0'
0:1
25' ГолАбдураими Бешарт
39' Желтая карточкаХочко Дени
45' Желтая карточкаАбдураими Бешарт
45' Желтая карточкаИкоко Джордан
50' Желтая карточкаКане Мамаду
57' Желтая карточкаВарда Амр
72' Вторая желтая карточкаКане Мамаду
Ход матча
25'
0:1
39'
45'
45'
50'
57'
72'
77'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
18 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michel Salgado
История личных встреч
Аполлон
Пафос
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
25 матчей
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2.46
1.42
Среднее время на гол
36
63
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.92
0.62
Среднее время на гол
98
146
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.72
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|14 (1)
|0.47
|Доньё Годсвей
|3
|0.1
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.1
|Дигин Николя
|2
|0.07
|Варда Амр
|2
|0.07
|Антонио Владимиро
|2
|0.07
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.07
|Шахар Идо
|2 (2)
|0.07
|Роберж Валентин
|1
|0.03
|Илиев Илиан
|1
|0.03
|Кириаку Хараламбос
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Экполо Годсвилл
|1
|0.03
|Хаммас Амин
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.03
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|17
|0.55
|Танкович Муамер
|8 (4)
|0.26
|Абдураими Бешарт
|7
|0.23
|Валакари Онни
|7 (3)
|0.23
|Семедо Вилли
|4
|0.13
|Наме Мустафа
|4
|0.13
|Кане Мамаду
|3
|0.1
|Байрич Кенан
|1
|0.03
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.03
|Квида Джозев
|1
|0.03
|Драгомир Влад
|1
|0.03
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|6
|1
|Хаммас Амин
|5
|1
|Пейбернес Матьё
|4
|1
|Йованович Вукашин
|5
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Ресио Хосе
|3
|1
|Панайоту Антреас
|4
|0
|Антонио Владимиро
|4
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|1
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|Алеесами Хайтам
|3
|0
|Йованович Александар II
|3
|0
|Питтас Яннис
|3
|0
|Варда Амр
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Шахар Идо
|3
|0
|Илиев Илиан
|2
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Доньё Годсвей
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Nearchos Zinonos
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|8
|2
|Квида Джозев
|6
|0
|Леовижилду
|6
|0
|Танкович Муамер
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Байрич Кенан
|4
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Жайро
|3
|0
|Пеладжио Педро
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Хестад Эйрик
|2
|0
|Хочко Дени
|2
|0
|Jeisson Palacios III
|2
|0
|Валакари Онни
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Абдураими Бешарт
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Пафос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
4
6
Аполлон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Пафос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
16
32
Аполлон
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Пафос
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
20
38
Голы по времени матча
Забито
21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
2
10%
1
5%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
6
29%
7
35%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
8
53%
2
17%
76-90
Забито
17
34
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
12%
5
15%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
12%
6
18%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
5
29%
29%
6
18%
61-75
5
29%
29%
11
32%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
3
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Забито
38
54
14 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
4
11%
6
11%
1-15
6
16%
8
15%
16-30
4
11%
12
22%
31-45
4
11%
3
6%
46-60
9
24%
7
13%
61-75
11
29%
18
33%
76-90
Пропущено
31
24
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
2
6%
6
25%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
2
6%
5
21%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
12
39%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0
Пафос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0
Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1
Результаты матчей
Аполлон
Пафос
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
1
12 раз 40%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
87
311
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
411
69
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
264
1217
1416
425
921
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|3:0
|31
|19
|4
|8
|51 - 32
|61
|4.
|1:0
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|0:1
|30
|16
|5
|9
|40 - 30
|53
|6.
|0:3
|31
|14
|3
|14
|41 - 39
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|14
|5
|13
|40 - 43
|47
|2.
|32
|12
|8
|12
|35 - 39
|44
|3.
|31
|12
|6
|13
|27 - 29
|42
|4.
|32
|9
|7
|16
|27 - 42
|34
|5.
|32
|9
|7
|16
|29 - 46
|34
|6.
|32
|6
|6
|20
|26 - 45
|24
|7.
|32
|4
|11
|17
|21 - 45
|23
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|16
|12
|3
|1
|33 - 12
|39
|2.
|0:3
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|0:1
|15
|9
|1
|5
|22 - 15
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|1:0
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|0:1
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|3:0
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|0:3
|15
|4
|1
|10
|14 - 27
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|16 - 21
|20
|2.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|5.
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10