Тур: 31.
0'
0:1
25' ГолАбдураими Бешарт
39' Желтая карточкаХочко Дени
45' Желтая карточкаАбдураими Бешарт
45' Желтая карточкаИкоко Джордан
53' Желтая карточкаКане Мамаду
61' Желтая карточкаВарда Амр
74' Вторая желтая карточкаКане Мамаду
88' Желтая карточкаДоньё Годсвей
90' Желтая карточкаJeisson Palacios III
90' Желтая карточкаКвида Джозев
90'+12
Ход матча
25'
0:1
39'
45'
45'
53'
61'
74'
79'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
18 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michel Salgado
История личных встреч
Аполлон
Пафос
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
25 матчей
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2.46
1.42
Среднее время на гол
36
63
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.92
0.62
Среднее время на гол
98
146
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.72
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|14 (1)
|0.47
|Доньё Годсвей
|3
|0.1
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.1
|Дигин Николя
|2
|0.07
|Варда Амр
|2
|0.07
|Антонио Владимиро
|2
|0.07
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.07
|Шахар Идо
|2 (2)
|0.07
|Роберж Валентин
|1
|0.03
|Илиев Илиан
|1
|0.03
|Кириаку Хараламбос
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Экполо Годсвилл
|1
|0.03
|Хаммас Амин
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.03
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|17
|0.55
|Танкович Муамер
|8 (4)
|0.26
|Абдураими Бешарт
|7
|0.23
|Валакари Онни
|7 (3)
|0.23
|Семедо Вилли
|4
|0.13
|Наме Мустафа
|4
|0.13
|Кане Мамаду
|3
|0.1
|Байрич Кенан
|1
|0.03
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.03
|Квида Джозев
|1
|0.03
|Драгомир Влад
|1
|0.03
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|6
|1
|Хаммас Амин
|5
|1
|Пейбернес Матьё
|4
|1
|Йованович Вукашин
|5
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Ресио Хосе
|3
|1
|Панайоту Антреас
|4
|0
|Антонио Владимиро
|4
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|1
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|Алеесами Хайтам
|3
|0
|Йованович Александар II
|3
|0
|Питтас Яннис
|3
|0
|Варда Амр
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Шахар Идо
|3
|0
|Илиев Илиан
|2
|0
|Доньё Годсвей
|2
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Nearchos Zinonos
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|8
|2
|Квида Джозев
|7
|0
|Леовижилду
|6
|0
|Танкович Муамер
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Байрич Кенан
|4
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Жайро
|3
|0
|Jeisson Palacios III
|3
|0
|Пеладжио Педро
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Хестад Эйрик
|2
|0
|Хочко Дени
|2
|0
|Валакари Онни
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Абдураими Бешарт
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Пафос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
4
6
Аполлон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Пафос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
16
32
Аполлон
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Пафос
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
20
38
Голы по времени матча
Забито
21
21
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
10%
1
5%
1-15
5
24%
5
24%
16-30
2
10%
6
29%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
6
29%
7
33%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
8
50%
2
17%
76-90
Забито
17
34
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
12%
5
15%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
12%
6
18%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
5
29%
29%
6
18%
61-75
5
29%
29%
11
32%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
3
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Забито
38
55
14 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 20
8 Не забивали 4
4
11%
6
11%
1-15
6
16%
9
16%
16-30
4
11%
12
22%
31-45
4
11%
3
5%
46-60
9
24%
7
13%
61-75
11
29%
18
33%
76-90
Пропущено
32
24
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
2
6%
6
25%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
2
6%
5
21%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
12
38%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0
Пафос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0
Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1
Результаты матчей
Аполлон
Пафос
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
7 раз 23%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
1
13 раз 42%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
87
312
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
411
610
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
274
1218
1417
426
922
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|31
|19
|4
|8
|50 - 32
|61
|4.
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|30
|16
|5
|9
|40 - 30
|53
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|14
|5
|13
|40 - 43
|47
|2.
|32
|12
|8
|12
|35 - 39
|44
|3.
|31
|12
|6
|13
|27 - 29
|42
|4.
|32
|9
|7
|16
|27 - 42
|34
|5.
|32
|9
|7
|16
|29 - 46
|34
|6.
|32
|6
|6
|20
|26 - 45
|24
|7.
|32
|4
|11
|17
|21 - 45
|23
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|15
|9
|1
|5
|22 - 15
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|16 - 21
|20
|2.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|5.
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10