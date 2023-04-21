  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Кипр
  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 31.
Аполлон
0:1
Конец матча
Пафос
0'
0:1
25' Гол
Абдураими Бешарт
39' Желтая карточка
Хочко Дени
45' Желтая карточка
Абдураими Бешарт
45' Желтая карточка
Икоко Джордан
53' Желтая карточка
Кане Мамаду
61' Желтая карточка
Варда Амр
74' Вторая желтая карточка
Кане Мамаду
88' Желтая карточка
Доньё Годсвей
90' Желтая карточка
Jeisson Palacios III
90' Желтая карточка
Квида Джозев
90'+12
Аполлон
Пафос

История личных встреч

Аполлон
Пафос

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

25 матчей

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2.46
1.42

Среднее время на гол

36
63

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.92
0.62

Среднее время на гол

98
146

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.72
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 14 (1) 0.47
Доньё Годсвей 3 0.1
Жради Бассель 3 (1) 0.1
Дигин Николя 2 0.07
Варда Амр 2 0.07
Антонио Владимиро 2 0.07
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.07
Шахар Идо 2 (2) 0.07
Роберж Валентин 1 0.03
Илиев Илиан 1 0.03
Кириаку Хараламбос 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Экполо Годсвилл 1 0.03
Хаммас Амин 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.03
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 17 0.55
Танкович Муамер 8 (4) 0.26
Абдураими Бешарт 7 0.23
Валакари Онни 7 (3) 0.23
Семедо Вилли 4 0.13
Наме Мустафа 4 0.13
Кане Мамаду 3 0.1
Байрич Кенан 1 0.03
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.03
Квида Джозев 1 0.03
Драгомир Влад 1 0.03

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 6 1
Хаммас Амин 5 1
Пейбернес Матьё 4 1
Йованович Вукашин 5 0
Коль Исраэль 5 0
Ресио Хосе 3 1
Панайоту Антреас 4 0
Антонио Владимиро 4 0
Хенти Эзекиэль 2 1
Кириаку Хараламбос 3 0
Алеесами Хайтам 3 0
Йованович Александар II 3 0
Питтас Яннис 3 0
Варда Амр 3 0
Шполярич Данило 3 0
Шахар Идо 3 0
Илиев Илиан 2 0
Доньё Годсвей 2 0
Артиматас Панайотис 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Харис Мавриас 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Nearchos Zinonos 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 8 2
Квида Джозев 7 0
Леовижилду 6 0
Танкович Муамер 5 0
Драгомир Влад 5 0
Байрич Кенан 4 0
Икоко Джордан 4 0
Жайро 3 0
Jeisson Palacios III 3 0
Пеладжио Педро 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Хестад Эйрик 2 0
Хочко Дени 2 0
Валакари Онни 2 0
Наме Мустафа 2 0
Абдураими Бешарт 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0

Результаты матчей

Аполлон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Пафос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

4
6
Аполлон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Пафос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

16
32
Аполлон
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Пафос
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

20
38

Голы по времени матча

Забито

21
21
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
10%
1
5%
1-15
5
24%
5
24%
16-30
2
10%
6
29%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
6
29%
7
33%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
8
50%
2
17%
76-90

Забито

17
34
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
12%
5
15%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
12%
6
18%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
5
29%
29%
6
18%
61-75
5
29%
29%
11
32%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
3
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Забито

38
55
14 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 20
8 Не забивали 4
4
11%
6
11%
1-15
6
16%
9
16%
16-30
4
11%
12
22%
31-45
4
11%
3
5%
46-60
9
24%
7
13%
61-75
11
29%
18
33%
76-90

Пропущено

32
24
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
2
6%
6
25%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
2
6%
5
21%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
12
38%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0
Пафос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0
Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1

Результаты матчей

Аполлон
Пафос

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
7 раз 23%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
1
13 раз 42%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
8
7
3
12
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
6
10
1
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
27
4
12
18
1.5
14
17
4
26
2.5
9
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 31 19 4 8 50 - 32 61
4.
Пафос
 31 16 10 5 55 - 24 58
5.
Аполлон
 30 16 5 9 40 - 30 53
6.
Омония
 31 14 3 14 41 - 38 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 32 14 5 13 40 - 43 47
2.
Анортосис
 32 12 8 12 35 - 39 44
3.
АЕЛ Лимаcсол
 31 12 6 13 27 - 29 42
4.
Докса Катокопия
 32 9 7 16 27 - 42 34
5.
Кармиотисса
 32 9 7 16 29 - 46 34
6.
Эносис
 32 6 6 20 26 - 45 24
7.
Олимпиакос Никосия
 32 4 11 17 21 - 45 23
8.
Акритас Хлоракас
 32 5 5 22 26 - 63 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Аполлон
 15 9 1 5 22 - 15 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 15 4 3 8 9 - 16 15
6.
Акритас Хлоракас
 16 4 1 11 14 - 30 13
7.
Эносис
 15 3 3 9 13 - 18 12
8.
Олимпиакос Никосия
 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Пафос
 16 7 6 3 22 - 11 27
4.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 15 4 1 10 14 - 26 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 15 6 2 7 16 - 21 20
2.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
АЕЛ Лимаcсол
 14 4 4 6 11 - 13 16
5.
Кармиотисса
 16 4 4 8 14 - 26 16
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Аполлон 0:1 Пафос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     