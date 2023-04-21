Тур: 31.
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолДьюрчо Адам
21' Желтая карточкаЛанг Адам
23' Желтая карточкаТажури-Шради Исмаэль
25' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
2:0
34' ГолФараж Имад
40' Желтая карточкаМилетич Неманья
55' Желтая карточкаФараж Имад
90'+7
Ход матча
9'
1:0
21'
34'
2:0
40'
55'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Громов АртёмПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
История личных встреч
АЕК Ларнака
Омония
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
60.9%
10 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
49 матчей
38.8%
14.3%
46.9%
19 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
20.4%
49%
30.6%
10 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
28.6%
38.8%
32.6%
14 побед 19 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.64
0.96
Среднее время на гол
54
93
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.63
1.44
Среднее время на гол
55
62
Всего голов
80
59
Голов в среднем за матч
1.63
1.2
Тотал матчей
2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
14
Больше 29%
Меньше 71%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
55
74
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|10 (3)
|0.32
|Альтман Омри
|8 (1)
|0.26
|Дьюрчо Адам
|6 (1)
|0.19
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.16
|Фараж Имад
|5
|0.16
|Понс Пере
|3
|0.1
|Ромо Хосе
|2
|0.06
|Ойер Санхурхо
|2
|0.06
|Миличевич Хрвое
|2
|0.06
|Энглезу Никос
|1
|0.03
|Николич Неманья III
|1
|0.03
|Гарсия Анхель
|1
|0.03
|Олатунджи Виктор
|1
|0.03
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|8 (2)
|0.26
|Какулис Андроникос
|7
|0.23
|Лойзу Лойзос
|4
|0.13
|Ансарифард Карим
|4 (1)
|0.13
|Безус Роман
|3
|0.1
|Хупер Гэри
|2
|0.06
|Юсте Эктор
|2
|0.06
|Матавж Тим
|1
|0.03
|Лекьякс Ян
|1
|0.03
|Папулис Фотис
|1
|0.03
|Ланг Адам
|1
|0.03
|Беседин Артём
|1
|0.03
|Баркер Брэндон
|1
|0.03
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Захариу Панайотис
|1
|0.03
|Милетич Неманья
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|8
|1
|Альтман Омри
|6
|0
|Понс Пере
|5
|0
|Гарсия Анхель
|5
|0
|Мамас Рафаил
|5
|0
|Микель Гонсалес
|4
|0
|Густаву Луиш
|2
|1
|Росалес Роберто
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Ромо Хосе
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Николич Неманья III
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|8
|1
|Безус Роман
|7
|0
|Кусулос Янис
|5
|0
|Харалампус Харалампос
|5
|0
|Ланг Адам
|3
|1
|Ансарифард Карим
|4
|0
|Какулис Андроникос
|4
|0
|Дискеруд Миккел
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Псалтис Парис
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Папулис Фотис
|2
|0
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Омония
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
3
6
АЕК Ларнака
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Омония
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
14
25
АЕК Ларнака
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Омония
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (7)
27% (8)
50% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
27% (8)
50% (15)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
28
9
Волевые поражения
17
31
Голы по времени матча
Забито
27
14
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
7
26%
0
0%
1-15
1
4%
5
36%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
8
30%
30%
4
29%
76-90
Пропущено
15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
4
27%
6
25%
76-90
Забито
18
26
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
22%
6
23%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
1
6%
11
42%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
7
35%
3
25%
76-90
Забито
45
40
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
9
20%
2
5%
1-15
3
7%
6
15%
16-30
10
22%
9
23%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
9
20%
3
8%
61-75
9
20%
15
38%
76-90
Пропущено
35
36
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
5
14%
2
6%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
7
20%
9
25%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
2
6%
7
19%
61-75
11
31%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0
АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2
Омония
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Омония - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1
Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Омония
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
4:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Омония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
87
88
510
412
411
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
78
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
228
1515
1119
624
525
426
327
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|31
|19
|4
|8
|50 - 32
|61
|4.
|1:0
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|0:1
|30
|16
|5
|9
|40 - 30
|53
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|14
|5
|13
|40 - 43
|47
|2.
|32
|12
|8
|12
|35 - 39
|44
|3.
|31
|12
|6
|13
|27 - 29
|42
|4.
|32
|9
|7
|16
|27 - 42
|34
|5.
|32
|9
|7
|16
|29 - 46
|34
|6.
|32
|6
|6
|20
|26 - 45
|24
|7.
|32
|4
|11
|17
|21 - 45
|23
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|0:1
|15
|9
|1
|5
|22 - 15
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|1:0
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|0:1
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|16 - 21
|20
|2.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|5.
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10