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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 31.
АЕК Ларнака
2:0
Конец матча
Омония
0'
1:0
9' Гол
Дьюрчо Адам
21' Желтая карточка
Ланг Адам
23' Желтая карточка
Тажури-Шради Исмаэль
25' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
2:0
34' Гол
Фараж Имад
40' Желтая карточка
Милетич Неманья
55' Желтая карточка
Фараж Имад
90'+7
АЕК Ларнака
Омония

История личных встреч

АЕК Ларнака
Омония

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
60.9%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

49 матчей

38.8%
14.3%
46.9%
19 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

20.4%
49%
30.6%
10 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

28.6%
38.8%
32.6%
14 побед 19 ничьих 16 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.64
0.96

Среднее время на гол

54
93

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.63
1.44

Среднее время на гол

55
62

Всего голов

80
59

Голов в среднем за матч

1.63
1.2

Тотал матчей

2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
14
Больше 29%
Меньше 71%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 10 (3) 0.32
Альтман Омри 8 (1) 0.26
Дьюрчо Адам 6 (1) 0.19
Лопеш Рафаэл 5 0.16
Фараж Имад 5 0.16
Понс Пере 3 0.1
Ромо Хосе 2 0.06
Ойер Санхурхо 2 0.06
Миличевич Хрвое 2 0.06
Энглезу Никос 1 0.03
Николич Неманья III 1 0.03
Гарсия Анхель 1 0.03
Олатунджи Виктор 1 0.03
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 8 (2) 0.26
Какулис Андроникос 7 0.23
Лойзу Лойзос 4 0.13
Ансарифард Карим 4 (1) 0.13
Безус Роман 3 0.1
Хупер Гэри 2 0.06
Юсте Эктор 2 0.06
Матавж Тим 1 0.03
Лекьякс Ян 1 0.03
Папулис Фотис 1 0.03
Ланг Адам 1 0.03
Беседин Артём 1 0.03
Баркер Брэндон 1 0.03
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Захариу Панайотис 1 0.03
Милетич Неманья 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 8 1
Альтман Омри 6 0
Понс Пере 5 0
Гарсия Анхель 5 0
Мамас Рафаил 5 0
Микель Гонсалес 4 0
Густаву Луиш 2 1
Росалес Роберто 3 0
Энглезу Никос 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Ромо Хосе 2 0
Фараж Имад 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Тричковски Иван 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Николич Неманья III 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 8 1
Безус Роман 7 0
Кусулос Янис 5 0
Харалампус Харалампос 5 0
Ланг Адам 3 1
Ансарифард Карим 4 0
Какулис Андроникос 4 0
Дискеруд Миккел 3 0
Бруно V 3 0
Псалтис Парис 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Папулис Фотис 2 0
Мэтьюз Адам 2 0
Юсте Эктор 2 0
Милетич Неманья 2 0
Панайоту Николас 0 1
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Тажури-Шради Исмаэль 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Омония
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

3
6
АЕК Ларнака
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Омония
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

14
25
АЕК Ларнака
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Омония
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (7)
27% (8)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
27% (8)
50% (15)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

28
9

Волевые поражения

17
31

Голы по времени матча

Забито

27
14
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
7
26%
0
0%
1-15
1
4%
5
36%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
8
30%
30%
4
29%
76-90

Пропущено

15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
4
27%
6
25%
76-90

Забито

18
26
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
22%
6
23%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
1
6%
11
42%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
7
35%
3
25%
76-90

Забито

45
40
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
9
20%
2
5%
1-15
3
7%
6
15%
16-30
10
22%
9
23%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
9
20%
3
8%
61-75
9
20%
15
38%
76-90

Пропущено

35
36
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
5
14%
2
6%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
7
20%
9
25%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
2
6%
7
19%
61-75
11
31%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0
АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2
Омония
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Омония - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1
Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Омония

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
4:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Омония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
8
8
5
10
2.5
4
12
4
11
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
3
11
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
22
8
15
15
1.5
11
19
6
24
2.5
5
25
4
26
3.5
3
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 31 19 4 8 50 - 32 61
4.
Пафос
 1:0 31 16 10 5 55 - 24 58
5.
Аполлон
 0:1 30 16 5 9 40 - 30 53
6.
Омония
 31 14 3 14 41 - 38 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 32 14 5 13 40 - 43 47
2.
Анортосис
 32 12 8 12 35 - 39 44
3.
АЕЛ Лимаcсол
 31 12 6 13 27 - 29 42
4.
Докса Катокопия
 32 9 7 16 27 - 42 34
5.
Кармиотисса
 32 9 7 16 29 - 46 34
6.
Эносис
 32 6 6 20 26 - 45 24
7.
Олимпиакос Никосия
 32 4 11 17 21 - 45 23
8.
Акритас Хлоракас
 32 5 5 22 26 - 63 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 1:0 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Аполлон
 0:1 15 9 1 5 22 - 15 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 15 4 3 8 9 - 16 15
6.
Акритас Хлоракас
 16 4 1 11 14 - 30 13
7.
Эносис
 15 3 3 9 13 - 18 12
8.
Олимпиакос Никосия
 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Пафос
 1:0 16 7 6 3 22 - 11 27
4.
Аполлон
 0:1 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 15 4 1 10 14 - 26 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 15 6 2 7 16 - 21 20
2.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
АЕЛ Лимаcсол
 14 4 4 6 11 - 13 16
5.
Кармиотисса
 16 4 4 8 14 - 26 16
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Милетич Неманья получил желтую карточку от судьи
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