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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 29.
Анортосис
4:4
Конец матча
Неа Саламина
0'
0:1
6' Гол
Diego Dorregaray
1:1
12' Гол
Danil Paroutis
19' Желтая карточка
Jose M.F. Moreno Chico3
2:1
22' Гол
Герреро Мигель
3:1
58' Гол
Мраз Самуэл
61' Желтая карточка
Манджек Жорж
4:1
61' Пенальти
Техера Серхио
63' Желтая карточка
Артиматас Костакис
4:2
74' Гол
Michalis Koumouris
4:3
77' Гол
Michalis Koumouris
4:4
90' Гол
Толемесс Флориан
90'+7
Анортосис
Неа Саламина

История личных встреч

Анортосис
Неа Саламина

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
39.3%
3.6%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.7%
17.9%
21.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 4 победы

32 матча

71.9%
21.9%
6.2%
23 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
16 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:1
ТМК
0:2
ПД
2:0
ПД
1:4
К
0:2
К
1:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
0:4

Голы

Всего голов

27
35

Голов в среднем за матч

1.69
2.19

Среднее время на гол

53
41

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.75
0.56

Среднее время на гол

120
160

Всего голов

39
44

Голов в среднем за матч

1.22
1.38

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27

Среднее время на гол

73
65

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 5 0.18
Нинга Казимир 4 0.14
Герреро Мигель 4 (1) 0.14
Эредия Антоньин 3 0.11
Техера Серхио 2 (2) 0.07
Христофи Димитрос 1 0.04
Байшиньу Марку 1 0.04
Уорис Маджид 1 0.04
Амбарцумян Оганес 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Кику Франсишку 1 0.04
Варда Амр 1 0.04
Элдер Феррейра 1 0.04
Danil Paroutis 1 0.04
Хрисостому Андреас 1 0.04
Сабо Эрик 1 (1) 0.04
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 10 (2) 0.34
Сантос Тьяго III 5 0.17
Мигелито 4 0.14
Климович Владислав 3 0.1
Abdelaye Diakite 3 0.1
Michalis Koumouris 3 0.1
Толемесс Флориан 2 0.07
Фелипе Жуан 2 0.07
Zacharias Adoni 2 0.07
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0.07
Даткович Нико 1 0.03
Konstrantinos Serghiou 1 0.03

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабо Эрик 6 0
Варда Амр 6 0
Антониу Минас 6 0
Техера Серхио 5 0
Ароян Вараздат 5 0
Иоанну Михалис 5 0
Антониадес Мариос 3 1
Уорис Маджид 4 0
Амбарцумян Оганес 4 0
Коррейя Андерсон 4 0
Панчеон Джейсон 3 0
Байшиньу Марку 3 0
Артиматас Костакис 3 0
Danil Paroutis 3 0
Нинга Казимир 2 0
Корреа Павлос 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Лория Гиорги 1 0
Кику Франсишку 1 0
Радонич Деян 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Герреро Мигель 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 10 1
Офори Ричард 7 0
Diego Dorregaray 6 0
Карлитуш Тавареш 5 0
Сантос Тьяго III 5 0
Zacharias Adoni 5 0
Jose M.F. Moreno Chico3 5 0
Abdelaye Diakite 3 1
Konstrantinos Serghiou 4 0
Климович Владислав 3 0
Кацикас Георгиос 3 0
Толемесс Флориан 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Ботеак Эрик 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Тчаха Серж 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0

Результаты матчей

Анортосис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Неа Саламина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

6
6
Анортосис
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Неа Саламина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

9
18
Анортосис
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Неа Саламина
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

16
16

Волевые поражения

15
24

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
20%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
5
25%
6
38%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
17%
5
25%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
4
22%
3
15%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
4
20%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
6
26%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
2
17%
11
48%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
4
29%
10
50%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
4
20%
76-90

Забито

32
39
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
5
16%
4
10%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
5
16%
3
8%
61-75
7
22%
17
44%
76-90

Пропущено

32
40
16 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
4
13%
6
15%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
6
19%
15
38%
31-45
5
16%
4
10%
46-60
5
16%
3
8%
61-75
6
19%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Аполлон - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1
Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Неа Саламина - Эносис 2:0 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3

Результаты матчей

Анортосис
Неа Саламина

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
11 раз 38%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
8
7
4
10
2.5
1
14
2
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
20
9
9
19
1.5
13
16
4
24
2.5
2
27
2
26
3.5
2
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 18 7 3 41 - 14 61
2.
АЕК Ларнака
 28 18 3 7 46 - 26 57
3.
Арис Лимассол
 28 16 9 3 52 - 22 57
4.
Пафос
 28 14 10 4 50 - 22 52
5.
Аполлон
 27 15 5 7 38 - 28 50
6.
Омония
 28 13 3 12 39 - 33 42

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 29 13 3 13 38 - 42 42
2.
Анортосис
 28 11 7 10 31 - 35 40
3.
АЕЛ Лимаcсол
 27 11 5 11 24 - 23 38
4.
Кармиотисса
 27 7 6 14 26 - 43 27
5.
Докса Катокопия
 28 6 6 16 21 - 39 24
6.
Эносис
 28 6 4 18 25 - 42 22
7.
Олимпиакос Никосия
 28 3 10 15 18 - 42 19
8.
Акритас Хлоракас
 28 3 4 21 18 - 56 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
Омония
 14 9 2 3 25 - 9 29
3.
АПОЭЛ
 14 8 5 1 19 - 4 29
4.
Аполлон
 13 9 1 3 22 - 13 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
2.
Неа Саламина
 15 7 2 6 22 - 21 23
3.
АЕЛ Лимаcсол
 14 7 1 6 13 - 12 22
4.
Кармиотисса
 14 4 3 7 13 - 18 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 13 3 2 8 12 - 16 11
7.
Акритас Хлоракас
 14 3 1 10 11 - 27 10
8.
Олимпиакос Никосия
 14 1 6 7 8 - 17 9

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 22 - 10 32
2.
Арис Лимассол
 14 8 5 1 23 - 10 29
3.
Пафос
 14 6 6 2 21 - 9 24
4.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
5.
Аполлон
 14 6 4 4 16 - 15 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
2.
Анортосис
 14 5 2 7 9 - 17 17
3.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
4.
Кармиотисса
 13 3 3 7 13 - 25 12
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 13 - 23 12
6.
Эносис
 15 3 2 10 13 - 26 11
7.
Олимпиакос Никосия
 14 2 4 8 10 - 25 10
8.
Акритас Хлоракас
 14 0 3 11 7 - 29 3

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
Неа Саламина Diego Dorregaray 10
АЕК Ларнака Тричковски Иван 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 10
Омония Кассама Морету 1 8
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 9
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Герреро Мигель бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Chico Banza получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Danil Paroutis бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Diego Dorregaray бьет в цель!
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