Тур: 29.
4:4
Конец матча
0'
0:1
6' ГолDiego Dorregaray
1:1
12' ГолDanil Paroutis
19' Желтая карточкаJose M.F. Moreno Chico3
2:1
22' ГолГерреро Мигель
3:1
58' ГолМраз Самуэл
61' Желтая карточкаМанджек Жорж
4:1
61' ПенальтиТехера Серхио
63' Желтая карточкаАртиматас Костакис
4:2
74' ГолMichalis Koumouris
4:3
77' ГолMichalis Koumouris
4:4
90' ГолТолемесс Флориан
90'+7
Ход матча
6'
0:1
12'
1:1
22'
2:1
58'
3:1
61'
61'
4:1
74'
77'
90'
4:4
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Vesko Mihajlovic
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Анортосис
Неа Саламина
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
39.3%
3.6%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.7%
17.9%
21.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 4 победы
32 матча
71.9%
21.9%
6.2%
23 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
16 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
35
Голов в среднем за матч
1.69
2.19
Среднее время на гол
53
41
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
0.75
0.56
Среднее время на гол
120
160
Всего голов
39
44
Голов в среднем за матч
1.22
1.38
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
Среднее время на гол
73
65
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|5
|0.18
|Нинга Казимир
|4
|0.14
|Герреро Мигель
|4 (1)
|0.14
|Эредия Антоньин
|3
|0.11
|Техера Серхио
|2 (2)
|0.07
|Христофи Димитрос
|1
|0.04
|Байшиньу Марку
|1
|0.04
|Уорис Маджид
|1
|0.04
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.04
|Ароян Вараздат
|1
|0.04
|Кику Франсишку
|1
|0.04
|Варда Амр
|1
|0.04
|Элдер Феррейра
|1
|0.04
|Danil Paroutis
|1
|0.04
|Хрисостому Андреас
|1
|0.04
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.04
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|10 (2)
|0.34
|Сантос Тьяго III
|5
|0.17
|Мигелито
|4
|0.14
|Климович Владислав
|3
|0.1
|Abdelaye Diakite
|3
|0.1
|Michalis Koumouris
|3
|0.1
|Толемесс Флориан
|2
|0.07
|Фелипе Жуан
|2
|0.07
|Zacharias Adoni
|2
|0.07
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0.07
|Даткович Нико
|1
|0.03
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0.03
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабо Эрик
|6
|0
|Варда Амр
|6
|0
|Антониу Минас
|6
|0
|Техера Серхио
|5
|0
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Иоанну Михалис
|5
|0
|Антониадес Мариос
|3
|1
|Уорис Маджид
|4
|0
|Амбарцумян Оганес
|4
|0
|Коррейя Андерсон
|4
|0
|Панчеон Джейсон
|3
|0
|Байшиньу Марку
|3
|0
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Danil Paroutis
|3
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Корреа Павлос
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|10
|1
|Офори Ричард
|7
|0
|Diego Dorregaray
|6
|0
|Карлитуш Тавареш
|5
|0
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Zacharias Adoni
|5
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|5
|0
|Abdelaye Diakite
|3
|1
|Konstrantinos Serghiou
|4
|0
|Климович Владислав
|3
|0
|Кацикас Георгиос
|3
|0
|Толемесс Флориан
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Ботеак Эрик
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Тчаха Серж
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Неа Саламина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
6
Анортосис
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Неа Саламина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
9
18
Анортосис
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Неа Саламина
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
16
16
Волевые поражения
15
24
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
20%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
5
25%
6
38%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
17%
5
25%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
4
22%
3
15%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
4
20%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
6
26%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
2
17%
11
48%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
4
29%
10
50%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
4
20%
76-90
Забито
32
39
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
5
16%
4
10%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
5
16%
3
8%
61-75
7
22%
17
44%
76-90
Пропущено
32
40
16 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
4
13%
6
15%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
6
19%
15
38%
31-45
5
16%
4
10%
46-60
5
16%
3
8%
61-75
6
19%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Аполлон - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1
Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Неа Саламина - Эносис 2:0 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3
Результаты матчей
Анортосис
Неа Саламина
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
11 раз 38%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
68
87
410
114
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
86
311
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
209
919
1316
424
227
226
227
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|18
|7
|3
|41 - 14
|61
|2.
|28
|18
|3
|7
|46 - 26
|57
|3.
|28
|16
|9
|3
|52 - 22
|57
|4.
|28
|14
|10
|4
|50 - 22
|52
|5.
|27
|15
|5
|7
|38 - 28
|50
|6.
|28
|13
|3
|12
|39 - 33
|42
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|3
|13
|38 - 42
|42
|2.
|28
|11
|7
|10
|31 - 35
|40
|3.
|27
|11
|5
|11
|24 - 23
|38
|4.
|27
|7
|6
|14
|26 - 43
|27
|5.
|28
|6
|6
|16
|21 - 39
|24
|6.
|28
|6
|4
|18
|25 - 42
|22
|7.
|28
|3
|10
|15
|18 - 42
|19
|8.
|28
|3
|4
|21
|18 - 56
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|14
|9
|2
|3
|25 - 9
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 4
|29
|4.
|13
|9
|1
|3
|22 - 13
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|3.
|14
|7
|1
|6
|13 - 12
|22
|4.
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|13
|3
|2
|8
|12 - 16
|11
|7.
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|8.
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|22 - 10
|32
|2.
|14
|8
|5
|1
|23 - 10
|29
|3.
|14
|6
|6
|2
|21 - 9
|24
|4.
|14
|7
|1
|6
|18 - 16
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|2.
|14
|5
|2
|7
|9 - 17
|17
|3.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|4.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|5.
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|6.
|15
|3
|2
|10
|13 - 26
|11
|7.
|14
|2
|4
|8
|10 - 25
|10
|8.
|14
|0
|3
|11
|7 - 29
|3
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|13
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|10
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|9
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|10
|Омония
|Кассама Морету
|1 8
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|9