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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 4635
Хартберг
0:1
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
0:1
28' Гол
Dario Grujic
43' Желтая карточка
Фадингер Лукас
43' Желтая карточка
Мотика Неманья
60' Желтая карточка
Афдияй Донис
90' Желтая карточка
Matija Horvat
90' Желтая карточка
Pius Grabher
90'+5
35
Заллингер
Рафаэль
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
12
Штайнвендер
Михаэль
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
10
Афдияй
Донис
8
Фадингер
Лукас
27
Прокоп
Доминик
70
Провиденс
Рубен
27
Domenik
Schierl
35
Adriel
5
Югоне
Жан
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
70
Stefano
Surdanovic
23
Pius
Grabher
33
Daniel
Tiefenbach
12
Гуэнуш
Хаким
10
Мотика
Неманья
22
Yadaly
Diaby
Хартберг
4-1-4-1
Аустрия Лустенау
3-5-2

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Лустенау

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
4:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:3
ЭЛ
0:4
ЭЛ
0:1
ЭЛ
5:0
ЭЛ
1:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:3
ЭЛ
0:0
ЭЛ
3:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

12
22

Голов в среднем за матч

0.86
1.47

Среднее время на гол

105
61

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.34
1.24

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Dario Grujic 1 1

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афдияй Донис 1 0
Matija Horvat 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 1 0
Мотика Неманья 1 0

Результаты матчей

Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1
Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3 Хартберг - Рапид Вена 1:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2
ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3 Аустрия Лустенау - Брюль 5:0 Аустрия Лустенау - Иллертиссен 1:3 Аустрия Лустенау - Тироль 4:3 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Аустрия Лустенау 2:1

Результаты матчей

Хартберг
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 16
2.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 1 9
3.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рид
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 1 9
2.
Рид
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 16
2.
Рид
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Аустрия Лустенау Dario Grujic 1
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Лустенау Pius Grabher 1
Хартберг Афдияй Донис 1
Хартберг Matija Horvat 1
Хартберг Фадингер Лукас 1
Аустрия Лустенау Мотика Неманья 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Nemanja Motika получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      43'
      Фадингер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Anderson уходит с поля. Fabian Gmeiner выходит вместо него
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Darijo Grujcic бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хартберг 0:1 Аустрия Лустенау онлайн

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