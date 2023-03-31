Тур: 23. Стадион: Profertil Arena Hartberg. Зрители: 4635
0:1
Конец матча
0'
0:1
28' ГолDario Grujic
43' Желтая карточкаФадингер Лукас
43' Желтая карточкаМотика Неманья
60' Желтая карточкаАфдияй Донис
90' Желтая карточкаMatija Horvat
90' Желтая карточкаPius Grabher
90'+5
Ход матча
28'
0:1
43'
43'
60'
90'
90'
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
10
Афдияй
Донис
35
Adriel
23
Pius
Grabher
12
Гуэнуш
Хаким
22
Yadaly
Diaby
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
-
35 AdrielЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
-
22 Yadaly DiabyНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
-
14 Кудосу ХенриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Лустенау
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
22
Голов в среднем за матч
0.86
1.47
Среднее время на гол
105
61
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.34
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dario Grujic
|1
|1
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афдияй Донис
|1
|0
|Matija Horvat
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1
Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3 Хартберг - Рапид Вена 1:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2
ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3 Аустрия Лустенау - Брюль 5:0 Аустрия Лустенау - Иллертиссен 1:3 Аустрия Лустенау - Тироль 4:3 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Аустрия Лустенау 2:1
Результаты матчей
Хартберг
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Вылет во Вторую лигу
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|1
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|1
|Хартберг
|Афдияй Донис
|1
|Хартберг
|Matija Horvat
|1
|Хартберг
|Фадингер Лукас
|1
|Аустрия Лустенау
|Мотика Неманья
|1