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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Эшторил
1:0
Второй тайм: 89'
Жил Висенте
0'
1:0
1' Гол
Маркес Алехандро
12' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
21' Желтая карточка
Карвалью Жоау
33' Желтая карточка
Ruben
57' Желтая карточка
Алвару Педру
84' Желтая карточка

Ход матча

1'
Маркес Алехандро
(Карвалью Жоау)
1:0
12'
 
Фильо Жозе Карлос
21'
Карвалью Жоау
 
33'
 
Ruben
56'
 
Хавьер Марлон
Босельи Хуан
57'
Алвару Педру
 
70'
 
Ауашерия Билель
Тиба Педру
70'
Карлос Жоао
Маркес Алехандро
 
83'
Мартинш Родригу
Carlos Eduardo III
 
83'
 
Перейра Габриэл
Фильо Жозе Карлос
84'
 
Мигель Монтейру
Мурило Коста
84'
 
Прогнозы 127
Эшторил 33.9% (43)
X 39.4% (50)
Жил Висенте 26.8% (34)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
самый раз!!
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эшторил
Ничья
Жил Висенте
2.73
6.70
34.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Фигейра
Даниэль
62
Сантос
Тиаго
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
25
Ндиайе
Мор
20
Карвалью
Жоау
28
Carlos
Eduardo
III
33
Joao
Marques
21
Говейя
Тьягу
9
Маркес
Алехандро
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
72
Араужу
Томаш
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
20
Босельи
Хуан
9
Франсиско
Мартинес
Эшторил
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Жил Висенте

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
LC2S
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ГЛ
1:3
ГЛ
2:1
ГЛ
0:2
ГЛ
0:2
ГЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1.22

Среднее время на гол

120
73

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.18
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

76
72

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 5 0.19
Шику Жеральдес 4 (2) 0.15
Силики Джеймс 3 0.12
Карлос Жоао III 2 0.08
Мартинш Родригу 2 0.08
Эрисон 2 0.08
Артур Гомес VIII 1 0.04
Маркес Алехандро 1 0.04
Араужу Тьягу 1 0.04
Sergio Andrade 1 0.04
Жуанзинью Карлуш 0 0
Сантос Тиаго 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Таварес Жилсон 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 13 (2) 0.52
Мурило Коста 4 (1) 0.16
Карвалью Витор 3 0.12
Алипур Али 2 0.08
Араужу Томаш 1 0.04
Босельи Хуан 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Карраса Моура 0 0
Фудзимото Канья 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Буэно Матеус 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силики Джеймс 8 0
Шику Жеральдес 6 1
Жуанзинью Карлуш 6 1
Алвару Педру 7 0
Говейя Тьягу 6 0
Ндиайе Мор 4 1
Мешер Андре 5 0
Карвалью Жоау 5 0
Витал Бернардо 4 0
Фигейра Даниэль 2 1
Эштевеш Гонсалу 2 1
Сантос Тиаго 3 0
Карлос Жоао III 2 0
Кассиано Диас 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Делос Шакил 1 0
Мартинш Родригу 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 7 1
Марин Адриан 4 1
Абурджания Георгий 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Франсиско Мартинес 4 0
Ауашерия Билель 4 0
Босельи Хуан 4 0
Араужу Томаш 4 0
Тиба Педру 3 0
Рубен Мигель 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Крицюк Станислав 2 0
Алипур Али 2 0
Гомес Энрике 2 0
Эндрю 1 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Карраса Моура 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0

Результаты матчей

Эшторил
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
0% (0)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
6
Эшторил
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Жил Висенте
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

7
10
Эшторил
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (11)
12% (3)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Жил Висенте
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

13
16

Голы по времени матча

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Пропущено

21
21
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
5
24%
4
19%
1-15
5
24%
3
14%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
3
14%
1
5%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
5
50%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
5
45%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
12%
1
9%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
2
12%
3
27%
76-90

Забито

22
25
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
5%
1
4%
1-15
6
27%
6
24%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
6
27%
7
28%
76-90

Пропущено

38
32
22 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 19
7
18%
5
16%
1-15
8
21%
5
16%
16-30
7
18%
9
28%
31-45
2
5%
5
16%
46-60
9
24%
4
13%
61-75
5
13%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0
Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Портимоненсе - Эшторил 1:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1
Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1

Результаты матчей

Эшторил
Жил Висенте

Точный счет

0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
2
2
11
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
18
6
6
19
1.5
7
17
1
24
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
3.
Брага
 25 18 2 5 54 - 22 56
4.
Спортинг Л
 24 16 2 6 49 - 23 50
5.
Витория Гимарайнш
 25 12 4 9 25 - 29 40
6.
Каза Пиа
 25 11 5 9 22 - 24 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
9.
Фамаликан
 25 10 3 12 25 - 32 33
10.
Визела
 25 9 5 11 27 - 27 32
11.
Шавиш
 25 8 8 9 26 - 31 32
12.
Боавишта
 25 8 6 11 28 - 40 30
13.
Жил Висенте
 0:1 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 1:0 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Пасуш де Феррейра
 25 4 4 17 19 - 43 16
17.
Маритиму
 25 4 4 17 17 - 47 16
18.
Санта-Клара
 25 3 6 16 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
3.
Спортинг Л
 12 10 0 2 32 - 7 30
4.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
5.
Витория Гимарайнш
 13 8 2 3 14 - 10 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
12.
Жил Висенте
 0:1 12 4 4 4 11 - 11 16
13.
Визела
 12 4 2 6 12 - 13 14
14.
Шавиш
 12 3 5 4 14 - 15 14
15.
Эшторил
 1:0 13 4 2 7 12 - 22 14
16.
Маритиму
 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 13 10 0 3 31 - 16 30
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 12 5 2 5 10 - 15 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 0:1 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 1:0 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 12 3 1 8 12 - 23 10
15.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
16.
Пасуш де Феррейра
 12 2 2 8 10 - 20 8
17.
Санта-Клара
 12 1 2 9 4 - 13 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 9
Весь список
  • 58'
    Joao Marques сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Маркес Алехандро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    57'
    Алвару Педру получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Босельи Хуан уходит с поля. Marlon выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Рубен Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Карвалью Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      12'
      Зе Карлош получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Карвалью Жоау сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Маркес Алехандро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.1% пользователей.
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    Прогнозы 127
    Эшторил 33.9% (43)
    X 39.4% (50)
    Жил Висенте 26.8% (34)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    самый раз!!
    красавчиков #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эшторил
    Ничья
    Жил Висенте
    2.73
    6.70
    34.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эшторил 1:0 Жил Висенте онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Эшторил
    33.9% (43)
    Ничья
    39.4% (50)
    Жил Висенте
    26.8% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.12% (32)
    Меньше
    72.88% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (74)
    Нет
    37.29% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (42)
    1:0 Эшторил
    19.7% (25)
    2:1 Эшторил
    12.6% (16)
    1:2 Жил Висенте
    11.8% (15)
    0:1 Жил Висенте
    11% (14)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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    Жил Висенте
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