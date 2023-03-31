самый раз!!
красавчиков #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|5
|0.19
|Шику Жеральдес
|4 (2)
|0.15
|Силики Джеймс
|3
|0.12
|Карлос Жоао III
|2
|0.08
|Мартинш Родригу
|2
|0.08
|Эрисон
|2
|0.08
|Артур Гомес VIII
|1
|0.04
|Маркес Алехандро
|1
|0.04
|Араужу Тьягу
|1
|0.04
|Sergio Andrade
|1
|0.04
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Сантос Тиаго
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|0.52
|Мурило Коста
|4 (1)
|0.16
|Карвалью Витор
|3
|0.12
|Алипур Али
|2
|0.08
|Араужу Томаш
|1
|0.04
|Босельи Хуан
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Карраса Моура
|0
|0
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силики Джеймс
|8
|0
|Шику Жеральдес
|6
|1
|Жуанзинью Карлуш
|6
|1
|Алвару Педру
|7
|0
|Говейя Тьягу
|6
|0
|Ндиайе Мор
|4
|1
|Мешер Андре
|5
|0
|Карвалью Жоау
|5
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Фигейра Даниэль
|2
|1
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Делос Шакил
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|7
|1
|Марин Адриан
|4
|1
|Абурджания Георгий
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Босельи Хуан
|4
|0
|Араужу Томаш
|4
|0
|Тиба Педру
|3
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Крицюк Станислав
|2
|0
|Алипур Али
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|22
|2
|1
|66 - 14
|68
|2.
|25
|18
|4
|3
|55 - 17
|58
|3.
|25
|18
|2
|5
|54 - 22
|56
|4.
|24
|16
|2
|6
|49 - 23
|50
|5.
|25
|12
|4
|9
|25 - 29
|40
|6.
|25
|11
|5
|9
|22 - 24
|38
|7.
|25
|10
|8
|7
|29 - 32
|38
|8.
|25
|9
|6
|10
|25 - 28
|33
|9.
|25
|10
|3
|12
|25 - 32
|33
|10.
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|11.
|25
|8
|8
|9
|26 - 31
|32
|12.
|25
|8
|6
|11
|28 - 40
|30
|13.
|0:1
|25
|8
|5
|12
|26 - 32
|29
|14.
|25
|8
|2
|15
|18 - 32
|26
|15.
|1:0
|26
|7
|4
|15
|22 - 39
|25
|16.
|25
|4
|4
|17
|19 - 43
|16
|17.
|25
|4
|4
|17
|17 - 47
|16
|18.
|25
|3
|6
|16
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|42 - 10
|37
|2.
|12
|10
|0
|2
|35 - 9
|30
|3.
|12
|10
|0
|2
|32 - 7
|30
|4.
|12
|8
|2
|2
|23 - 6
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|14 - 10
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|14 - 9
|22
|8.
|12
|7
|1
|4
|13 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|12 - 9
|21
|10.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|11.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|12.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|13.
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|15.
|1:0
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|16.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|24 - 4
|31
|2.
|13
|10
|0
|3
|31 - 16
|30
|3.
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|6.
|13
|5
|3
|5
|12 - 16
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|10 - 15
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|10 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|10.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|15 - 21
|13
|11.
|1:0
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|14.
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|15.
|12
|3
|0
|9
|8 - 20
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|12
|1
|2
|9
|4 - 13
|5
|18.
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (6)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 9