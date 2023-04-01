Тур: 29.
0:1
Второй тайм: 50'
0'
3' Желтая карточкаЯнну Томас
0:1
12' ГолХалили Абдул
29' Желтая карточкаАндронику Теодорос
47' Желтая карточкаЧелюстка Томас
Ход матча
3'
12'
0:1
47'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Лукили КаримНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
32 Antonio Mico
-
Главный тренер: Кержаков Александр
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
-
47 Горупец ТониЗащитник
-
31 НаниПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
-
50 Lewis EnohНападающий
-
-
-
-
-
99 Osman Koroma
-
Главный тренер: Makis Sergidis
История личных встреч
Кармиотисса
Олимпиакос Никосия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
2.67
Среднее время на гол
64
33
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
48
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Алуши Мунир
|7 (4)
|0.25
|Дюриш Михал
|4
|0.14
|Сулейман Кулибали I
|3
|0.11
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.11
|Малоне Дион
|2
|0.07
|Думбия Абубакар
|2
|0.07
|Калцас Никос
|2
|0.07
|Гравенберх Данзел
|1
|0.04
|Лукили Карим
|1
|0.04
|Меджиморец Винко
|1
|0.04
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Психас Петрос
|3
|0.1
|Эсселинк Берт
|3
|0.1
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.1
|Хендрикс Сэм
|2
|0.07
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.07
|Халили Абдул
|1
|0.03
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.03
|Дезир Жонель
|1
|0.03
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.03
|Шлогар Мартин
|1
|0.03
|Osman Koroma
|1
|0.03
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|10
|0
|Калцас Никос
|6
|1
|Губочан Томаш
|6
|0
|Сулейман Кулибали I
|6
|0
|Саллам Самир Бен
|6
|0
|Дюриш Михал
|5
|0
|Думбия Абубакар
|5
|0
|Гастаньяга Йон
|4
|0
|Зелая Эмилио
|3
|0
|Эль-Алуши Мунир
|3
|0
|Экономидис Гиоргос
|3
|0
|Неофуту Андреас III
|3
|0
|Меджиморец Винко
|3
|0
|Antonio Mico
|1
|1
|Цанакакис Манолис
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Грэдинару Рэзван
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Гравенберх Данзел
|1
|0
|Челюстка Томас
|1
|0
|Танди Симранджит
|1
|0
|Андронику Теодорос
|1
|0
|Шполярич Александер
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|7
|0
|Osman Koroma
|7
|0
|Янну Томас
|6
|0
|Нани II
|5
|0
|Evgenios Kyriakou
|5
|0
|Барди Пьер
|5
|0
|Салли Эдгар
|4
|0
|Мучтарис Стефанос
|4
|0
|Психас Петрос
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Альсё Бриан
|3
|0
|Шлогар Мартин
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Эсселинк Берт
|2
|0
|Якумакис Петрос
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Evagoras Charalambous
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Олимпиакос Никосия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
9
Кармиотисса
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Олимпиакос Никосия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
8
5
Кармиотисса
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Олимпиакос Никосия
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
5
38%
5
45%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
5
21%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
28%
9
38%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Пропущено
24
17
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
17%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
7
29%
29%
2
12%
76-90
Забито
25
19
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
2
8%
2
11%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
28%
5
26%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
6
24%
6
32%
61-75
6
24%
3
16%
76-90
Пропущено
42
41
16 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
6
14%
2
5%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
5
12%
8
20%
31-45
8
19%
6
15%
46-60
6
14%
6
15%
61-75
12
29%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2
Кармиотисса - Эносис 1:1 Аполлон - Кармиотисса 3:4 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0
Результаты матчей
Кармиотисса
Олимпиакос Никосия
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
4:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
12 раз 43%
2
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
86
49
212
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
1513
621
325
126
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|18
|7
|3
|41 - 14
|61
|2.
|28
|18
|3
|7
|46 - 26
|57
|3.
|28
|16
|9
|3
|52 - 22
|57
|4.
|28
|14
|10
|4
|50 - 22
|52
|5.
|27
|15
|5
|7
|38 - 28
|50
|6.
|28
|13
|3
|12
|39 - 33
|42
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|3
|13
|38 - 42
|42
|2.
|28
|11
|7
|10
|31 - 35
|40
|3.
|27
|11
|5
|11
|24 - 23
|38
|4.
|0:1
|28
|7
|6
|15
|26 - 44
|27
|5.
|28
|6
|6
|16
|21 - 39
|24
|6.
|28
|6
|4
|18
|25 - 42
|22
|7.
|1:0
|29
|4
|10
|15
|19 - 42
|22
|8.
|28
|3
|4
|21
|18 - 56
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|14
|9
|2
|3
|25 - 9
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 4
|29
|4.
|13
|9
|1
|3
|22 - 13
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|3.
|14
|7
|1
|6
|13 - 12
|22
|4.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|13 - 19
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|13
|3
|2
|8
|12 - 16
|11
|7.
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|8.
|1:0
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|22 - 10
|32
|2.
|14
|8
|5
|1
|23 - 10
|29
|3.
|14
|6
|6
|2
|21 - 9
|24
|4.
|14
|7
|1
|6
|18 - 16
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|2.
|14
|5
|2
|7
|9 - 17
|17
|3.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|4.
|1:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 25
|13
|5.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|6.
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|7.
|15
|3
|2
|10
|13 - 26
|11
|8.
|14
|0
|3
|11
|7 - 29
|3
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|13
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|10
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|9
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|10
|Омония
|Кассама Морету
|1 8
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|9