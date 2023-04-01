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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 29.
Кармиотисса
0:1
Второй тайм: 50'
Олимпиакос Никосия
0'
3' Желтая карточка
Янну Томас
0:1
12' Гол
Халили Абдул
29' Желтая карточка
Андронику Теодорос
47' Желтая карточка
Челюстка Томас

Ход матча

3'
 
Янну Томас
12'
0:1
Халили Абдул
29'
Андронику Теодорос
 
46'
Гравенберх Данзел
Андронику Теодорос
 
46'
Челюстка Томас
Лукили Карим
 
47'
Челюстка Томас
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Олимпиакос Никосия
9.00
3.50
2.85
Все Коэффициенты
Кармиотисса
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Кармиотисса
Олимпиакос Никосия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
3:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ВД
2:5
ВД
1:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
2.67

Среднее время на гол

64
33

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
48

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Алуши Мунир 7 (4) 0.25
Дюриш Михал 4 0.14
Сулейман Кулибали I 3 0.11
Зелая Эмилио 3 (3) 0.11
Малоне Дион 2 0.07
Думбия Абубакар 2 0.07
Калцас Никос 2 0.07
Гравенберх Данзел 1 0.04
Лукили Карим 1 0.04
Меджиморец Винко 1 0.04
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Психас Петрос 3 0.1
Эсселинк Берт 3 0.1
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.1
Хендрикс Сэм 2 0.07
Fabrice Nkwoh 2 0.07
Халили Абдул 1 0.03
Дурмишай Фиорин 1 0.03
Дезир Жонель 1 0.03
Мучтарис Стефанос 1 0.03
Шлогар Мартин 1 0.03
Osman Koroma 1 0.03

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 10 0
Калцас Никос 6 1
Губочан Томаш 6 0
Сулейман Кулибали I 6 0
Саллам Самир Бен 6 0
Дюриш Михал 5 0
Думбия Абубакар 5 0
Гастаньяга Йон 4 0
Зелая Эмилио 3 0
Эль-Алуши Мунир 3 0
Экономидис Гиоргос 3 0
Неофуту Андреас III 3 0
Меджиморец Винко 3 0
Antonio Mico 1 1
Цанакакис Манолис 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Грэдинару Рэзван 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Гравенберх Данзел 1 0
Челюстка Томас 1 0
Танди Симранджит 1 0
Андронику Теодорос 1 0
Шполярич Александер 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 7 0
Osman Koroma 7 0
Янну Томас 6 0
Нани II 5 0
Evgenios Kyriakou 5 0
Барди Пьер 5 0
Салли Эдгар 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Психас Петрос 4 0
Маркович Саша 3 0
Альсё Бриан 3 0
Шлогар Мартин 3 0
Досис Николаос 3 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Эсселинк Берт 2 0
Якумакис Петрос 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Evagoras Charalambous 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Олимпиакос Никосия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
9
Кармиотисса
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Олимпиакос Никосия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

8
5
Кармиотисса
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Олимпиакос Никосия
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
5
38%
5
45%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
5
21%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
28%
9
38%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

24
17
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
17%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
7
29%
29%
2
12%
76-90

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
2
8%
2
11%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
28%
5
26%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
6
24%
6
32%
61-75
6
24%
3
16%
76-90

Пропущено

42
41
16 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
6
14%
2
5%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
5
12%
8
20%
31-45
8
19%
6
15%
46-60
6
14%
6
15%
61-75
12
29%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2
Кармиотисса - Эносис 1:1 Аполлон - Кармиотисса 3:4 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Олимпиакос Никосия

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
4:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
12 раз 43%
2
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
2
12
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
15
13
6
21
1.5
3
25
1
26
2.5
1
26
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 18 7 3 41 - 14 61
2.
АЕК Ларнака
 28 18 3 7 46 - 26 57
3.
Арис Лимассол
 28 16 9 3 52 - 22 57
4.
Пафос
 28 14 10 4 50 - 22 52
5.
Аполлон
 27 15 5 7 38 - 28 50
6.
Омония
 28 13 3 12 39 - 33 42

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 29 13 3 13 38 - 42 42
2.
Анортосис
 28 11 7 10 31 - 35 40
3.
АЕЛ Лимаcсол
 27 11 5 11 24 - 23 38
4.
Кармиотисса
 0:1 28 7 6 15 26 - 44 27
5.
Докса Катокопия
 28 6 6 16 21 - 39 24
6.
Эносис
 28 6 4 18 25 - 42 22
7.
Олимпиакос Никосия
 1:0 29 4 10 15 19 - 42 22
8.
Акритас Хлоракас
 28 3 4 21 18 - 56 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
Омония
 14 9 2 3 25 - 9 29
3.
АПОЭЛ
 14 8 5 1 19 - 4 29
4.
Аполлон
 13 9 1 3 22 - 13 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
2.
Неа Саламина
 15 7 2 6 22 - 21 23
3.
АЕЛ Лимаcсол
 14 7 1 6 13 - 12 22
4.
Кармиотисса
 0:1 15 4 3 8 13 - 19 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 13 3 2 8 12 - 16 11
7.
Акритас Хлоракас
 14 3 1 10 11 - 27 10
8.
Олимпиакос Никосия
 1:0 14 1 6 7 8 - 17 9

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 22 - 10 32
2.
Арис Лимассол
 14 8 5 1 23 - 10 29
3.
Пафос
 14 6 6 2 21 - 9 24
4.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
5.
Аполлон
 14 6 4 4 16 - 15 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
2.
Анортосис
 14 5 2 7 9 - 17 17
3.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
4.
Олимпиакос Никосия
 1:0 15 3 4 8 11 - 25 13
5.
Кармиотисса
 0:1 13 3 3 7 13 - 25 12
6.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 13 - 23 12
7.
Эносис
 15 3 2 10 13 - 26 11
8.
Акритас Хлоракас
 14 0 3 11 7 - 29 3

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
Неа Саламина Diego Dorregaray 10
АЕК Ларнака Тричковски Иван 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 10
Омония Кассама Морету 1 8
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Андронику Теодорос получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Олимпиакос Никосия
9.00
3.50
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кармиотисса 0:1 Олимпиакос Никосия онлайн

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Кармиотисса
Олимпиакос Никосия
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