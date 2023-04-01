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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 29.
Кармиотисса
0:2
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
3' Желтая карточка
Янну Томас
0:1
12' Гол
Халили Абдул
29' Желтая карточка
Андронику Теодорос
53' Желтая карточка
Челюстка Томас
57' Желтая карточка
Дюриш Михал
60' Желтая карточка
Саллам Самир Бен
0:2
72' Гол
Эсселинк Берт
77' Желтая карточка
Барди Пьер
90' Желтая карточка
Губочан Томаш
90' Желтая карточка
Досис Николаос
90'+7
Кармиотисса
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Кармиотисса
Олимпиакос Никосия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
3:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ВД
2:5
ВД
1:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
2.67

Среднее время на гол

64
33

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
48

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Алуши Мунир 7 (4) 0.25
Дюриш Михал 4 0.14
Сулейман Кулибали I 3 0.11
Зелая Эмилио 3 (3) 0.11
Малоне Дион 2 0.07
Думбия Абубакар 2 0.07
Калцас Никос 2 0.07
Гравенберх Данзел 1 0.04
Лукили Карим 1 0.04
Меджиморец Винко 1 0.04
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсселинк Берт 4 0.14
Психас Петрос 3 0.1
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.1
Хендрикс Сэм 2 0.07
Fabrice Nkwoh 2 0.07
Халили Абдул 1 0.03
Дурмишай Фиорин 1 0.03
Дезир Жонель 1 0.03
Мучтарис Стефанос 1 0.03
Шлогар Мартин 1 0.03
Osman Koroma 1 0.03

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 10 0
Калцас Никос 6 1
Губочан Томаш 7 0
Саллам Самир Бен 7 0
Дюриш Михал 6 0
Сулейман Кулибали I 6 0
Думбия Абубакар 5 0
Гастаньяга Йон 4 0
Зелая Эмилио 3 0
Эль-Алуши Мунир 3 0
Экономидис Гиоргос 3 0
Неофуту Андреас III 3 0
Меджиморец Винко 3 0
Antonio Mico 1 1
Цанакакис Манолис 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Грэдинару Рэзван 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Гравенберх Данзел 1 0
Челюстка Томас 1 0
Танди Симранджит 1 0
Андронику Теодорос 1 0
Шполярич Александер 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 7 0
Osman Koroma 7 0
Янну Томас 6 0
Барди Пьер 6 0
Нани II 5 0
Evgenios Kyriakou 5 0
Салли Эдгар 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Психас Петрос 4 0
Досис Николаос 4 0
Маркович Саша 3 0
Альсё Бриан 3 0
Шлогар Мартин 3 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Эсселинк Берт 2 0
Якумакис Петрос 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Evagoras Charalambous 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Олимпиакос Никосия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
9
Кармиотисса
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Олимпиакос Никосия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

8
5
Кармиотисса
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Олимпиакос Никосия
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
5
38%
6
46%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
5
25%
9
38%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

24
17
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
17%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
7
29%
29%
2
12%
76-90

Забито

25
21
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
28%
5
24%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
24%
7
33%
61-75
6
24%
3
14%
76-90

Пропущено

44
41
17 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
7
16%
2
5%
1-15
5
11%
8
20%
16-30
5
11%
8
20%
31-45
8
18%
6
15%
46-60
7
16%
6
15%
61-75
12
27%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2
Кармиотисса - Эносис 1:1 Аполлон - Кармиотисса 3:4 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Олимпиакос Никосия

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
4:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:2
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
0
13 раз 45%
1
12 раз 41%
2
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
7
2
13
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
6
4
9
1.5
3
12
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
16
13
6
22
1.5
4
25
1
27
2.5
1
27
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 18 7 3 41 - 14 61
2.
АЕК Ларнака
 28 18 3 7 46 - 26 57
3.
Арис Лимассол
 28 16 9 3 52 - 22 57
4.
Пафос
 28 14 10 4 50 - 22 52
5.
Аполлон
 27 15 5 7 38 - 28 50
6.
Омония
 28 13 3 12 39 - 33 42

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 29 13 3 13 38 - 42 42
2.
Анортосис
 28 11 7 10 31 - 35 40
3.
АЕЛ Лимаcсол
 28 11 6 11 26 - 25 39
4.
Кармиотисса
 28 7 6 15 26 - 45 27
5.
Докса Катокопия
 28 6 6 16 21 - 39 24
6.
Эносис
 28 6 4 18 25 - 42 22
7.
Олимпиакос Никосия
 29 4 10 15 20 - 42 22
8.
Акритас Хлоракас
 29 3 5 21 20 - 58 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
Омония
 14 9 2 3 25 - 9 29
3.
АПОЭЛ
 14 8 5 1 19 - 4 29
4.
Аполлон
 13 9 1 3 22 - 13 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
2.
АЕЛ Лимаcсол
 15 7 2 6 15 - 14 23
3.
Неа Саламина
 15 7 2 6 22 - 21 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 13 3 2 8 12 - 16 11
7.
Акритас Хлоракас
 14 3 1 10 11 - 27 10
8.
Олимпиакос Никосия
 14 1 6 7 8 - 17 9

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 22 - 10 32
2.
Арис Лимассол
 14 8 5 1 23 - 10 29
3.
Пафос
 14 6 6 2 21 - 9 24
4.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
5.
Аполлон
 14 6 4 4 16 - 15 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
2.
Анортосис
 14 5 2 7 9 - 17 17
3.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
4.
Олимпиакос Никосия
 15 3 4 8 12 - 25 13
5.
Кармиотисса
 13 3 3 7 13 - 25 12
6.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 13 - 23 12
7.
Эносис
 15 3 2 10 13 - 26 11
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
Неа Саламина Diego Dorregaray 10
АЕК Ларнака Тричковски Иван 9
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Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 10
Омония Кассама Морету 1 8
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      50'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Салли Эдгар пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      29'
      Андронику Теодорос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Халили Абдул бьет в цель!
    • Желтая карточка
      3'
      Янну Томас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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