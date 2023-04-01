Тур: 26. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela. Зрители: 3008
0'
0:1
24' ГолМартинс Рафаэл
35' Желтая карточкаФернандеш Вашку
1:1
37' Гол в свои воротаЗолотич Нермин
60' Желтая карточкаГуззу Рафаэл
60' Желтая карточкаГодвин Савиур
73' Желтая карточкаРашид Осама
2:1
80' Гол в свои воротаНунеш Жоау
3:1
86' ГолFriday Etim
86' Желтая карточкаFriday Etim
90'
Ход матча
24'
0:1
35'
37'
1:1
60'
60'
73'
80'
2:1
86'
3:1
86'
Прогноз на матч от Liveresult
82
Силва
Томаш
34
Ортис
Педро
10
Бондосо
Кико
79
Морейра
Нуну
68
Паэс
Лукас
80
Beni
24
Сома
Юки
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Зохи КевинНападающий
-
-
-
90 Friday Etim
-
88 Luis Marrugo
-
Главный тренер: Tulipa
- Основной состав
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 BeniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 КукаПолузащитник
-
10 Пинту ДиогуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
История личных встреч
Визела
Каза Пиа
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|6
|0.23
|Гарсия Самуэль
|3 (1)
|0.12
|Оливейра Андерсон
|3
|0.12
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.08
|Бондосо Кико
|2
|0.08
|Зохи Кевин
|2
|0.08
|Friday Etim
|2
|0.08
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Мендес Алексис
|1
|0.04
|Силва Томаш
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Жулиан Игор
|1
|0.04
|Нейва Кристиан
|1
|0.04
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Рафаэл VI
|4
|0.15
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0.15
|Годвин Савиур
|3
|0.12
|Нето Анжело
|2
|0.08
|Кардозо Фелиппе
|2
|0.08
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.04
|Кунимото Такахиро
|1
|0.04
|Сома Юки
|1
|0.04
|Варела Фернанду
|1
|0.04
|Нунеш Жоау
|1
|0.04
|Антуан Карнеджи
|1
|0.04
|Болгадо Леонардо
|1
|0.04
|Соарес Лукас
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Пинту Диогу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Beni
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|9
|1
|Оливейра Андерсон
|7
|1
|Нейва Кристиан
|8
|0
|Гарсия Самуэль
|6
|0
|Мендес Алексис
|6
|0
|Клаудемир де Соуза
|5
|0
|Жулиан Игор
|5
|0
|Морейра Нуну
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Перейра Матеус
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Осмаич Милутин
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Diego Rosa
|2
|0
|Рашид Осама
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Бондосо Кико
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
|Фелипе Луис IV
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Friday Etim
|1
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|8
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|5
|1
|Соарес Лукас
|4
|1
|Батишта Рикарду
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Годвин Савиур
|5
|0
|Нето Анжело
|5
|0
|Золотич Нермин
|3
|1
|Кунимото Такахиро
|4
|0
|Этеки Ян
|4
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|4
|0
|Beni
|2
|1
|Сома Юки
|3
|0
|Кука
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Leonardo Lelo
|2
|0
|Пинту Диогу
|1
|0
|Вито
|1
|0
|Кардозо Фелиппе
|1
|0
Результаты матчей
Визела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Каза Пиа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
2
4
Визела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Каза Пиа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
10
9
Визела
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Каза Пиа
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
11
8
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
5
31%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
8
50%
3
30%
76-90
Забито
26
24
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
5
19%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
6
23%
4
17%
76-90
Пропущено
32
26
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
4
13%
1
4%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
7
22%
6
23%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
2
6%
5
19%
61-75
12
38%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2
Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1
Каза Пиа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0
Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Каза Пиа - Валадарис Гайя 2:0
Результаты матчей
Визела
Каза Пиа
Точный счет
0:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
3
4 раза 31%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
7 раз 27%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
3
5 раз 19%
2
3 раза 12%
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Визела
Каза Пиа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
58
49
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
310
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1511
818
719
521
125
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 3:1 Каза Пиа
Исход игры
Визела
66.1% (82)
Ничья
25.8% (32)
Каза Пиа
8.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
21.49% (26)
Меньше
78.51% (95)
Обе команды забьют
Да
43.8% (53)
Нет
56.2% (68)
Популярный счёт
1:0 Визела
43.5% (54)
1:1 Ничья
22.6% (28)
2:1 Визела
15.3% (19)
2:0 Визела
4% (5)
0:1 Каза Пиа
4% (5)
1:2 Каза Пиа
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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