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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 3008
Визела
3:1
Конец матча
Каза Пиа
0'
0:1
24' Гол
Мартинс Рафаэл
35' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
1:1
37' Гол в свои ворота
Золотич Нермин
60' Желтая карточка
Гуззу Рафаэл
60' Желтая карточка
Годвин Савиур
73' Желтая карточка
Рашид Осама
2:1
80' Гол в свои ворота
Нунеш Жоау
3:1
86' Гол
Friday Etim
86' Желтая карточка
Friday Etim
90'

Ход матча

24'
0:1
Мартинс Рафаэл
(Leonardo Lelo)
35'
 
Фернандеш Вашку
37'
Золотич Нермин
1:1
60'
Гуззу Рафаэл
 
60'
 
Годвин Савиур
64'
Рашид Осама
Морейра Нуну
 
64'
Friday Etim
Осмаич Милутин
 
64'
Аидара Мохамед
Фернандеш Иванилду
 
73'
Рашид Осама
 
77'
 
Нето Анжело
Тайра Альфонсу
78'
 
Кардозо Фелиппе
Мартинс Рафаэл
78'
Matias Lacava
Гуззу Рафаэл
 
80'
Нунеш Жоау
2:1
85'
 
Кука
Beni
85'
 
Пинту Диогу
Фернандеш Вашку
85'
 
Кунимото Такахиро
Полони Дерик
86'
Friday Etim
(Перейра Матеус)
3:1
86'
Friday Etim
 
88'
Зохи Кевин
Бондосо Кико
 
Прогнозы 124
Визела 66.1% (82)
X 25.8% (32)
Каза Пиа 8.1% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
5
Оливейра
Андерсон
4
Фернандеш
Иванилду
16
Перейра
Матеус
34
Ортис
Педро
8
Гуззу
Рафаэл
10
Бондосо
Кико
20
Гарсия
Самуэль
79
Морейра
Нуну
9
Осмаич
Милутин
68
Паэс
Лукас
3
Нунеш
Жоау
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
6
Полони
Дерик
27
Тайра
Альфонсу
80
Beni
5
Leonardo
Lelo
7
Годвин
Савиур
11
Мартинс
Рафаэл
VI
24
Сома
Юки
Визела
4-2-3-1
Каза Пиа
3-4-3

История личных встреч

Визела
Каза Пиа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПВЛ
3:1
ПВЛ
1:1
К
1:3

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 6 0.23
Гарсия Самуэль 3 (1) 0.12
Оливейра Андерсон 3 0.12
Гуззу Рафаэл 2 0.08
Бондосо Кико 2 0.08
Зохи Кевин 2 0.08
Friday Etim 2 0.08
Перейра Матеус 1 0.04
Мендес Алексис 1 0.04
Силва Томаш 1 0.04
Морейра Нуну 1 0.04
Жулиан Игор 1 0.04
Нейва Кристиан 1 0.04
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0
Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Рафаэл VI 4 0.15
Афонсо Клейтон Мишель 4 0.15
Годвин Савиур 3 0.12
Нето Анжело 2 0.08
Кардозо Фелиппе 2 0.08
Leonardo Lelo 1 (1) 0.04
Кунимото Такахиро 1 0.04
Сома Юки 1 0.04
Варела Фернанду 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Антуан Карнеджи 1 0.04
Болгадо Леонардо 1 0.04
Соарес Лукас 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Пинту Диогу 0 0
Ромариу 0 0
Beni 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 9 1
Оливейра Андерсон 7 1
Нейва Кристиан 8 0
Гарсия Самуэль 6 0
Мендес Алексис 6 0
Клаудемир де Соуза 5 0
Жулиан Игор 5 0
Морейра Нуну 5 0
Силва Томаш 3 1
Вилсон Бруно 4 0
Перейра Матеус 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Осмаич Милутин 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Diego Rosa 2 0
Рашид Осама 2 0
Исаак Карлос 2 0
Бондосо Кико 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Ортис Педро 1 0
Фелипе Луис IV 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Friday Etim 1 0
Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 8 0
Афонсо Клейтон Мишель 5 1
Соарес Лукас 4 1
Батишта Рикарду 5 0
Фернандеш Вашку 5 0
Годвин Савиур 5 0
Нето Анжело 5 0
Золотич Нермин 3 1
Кунимото Такахиро 4 0
Этеки Ян 4 0
Мартинс Рафаэл VI 4 0
Beni 2 1
Сома Юки 3 0
Кука 3 0
Ромариу 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Варела Фернанду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Leonardo Lelo 2 0
Пинту Диогу 1 0
Вито 1 0
Кардозо Фелиппе 1 0

Результаты матчей

Визела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Каза Пиа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
4
Визела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Каза Пиа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

10
9
Визела
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Каза Пиа
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

11
8

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
5
31%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
8
50%
3
30%
76-90

Забито

26
24
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
5
19%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
6
23%
4
17%
76-90

Пропущено

32
26
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
4
13%
1
4%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
7
22%
6
23%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
2
6%
5
19%
61-75
12
38%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2
Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1
Каза Пиа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0
Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Каза Пиа - Валадарис Гайя 2:0

Результаты матчей

Визела
Каза Пиа

Точный счет

0:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
3
4 раза 31%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
7 раз 27%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
3
5 раз 19%
2
3 раза 12%
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Визела
Каза Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
4
9
4
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
15
11
8
18
1.5
7
19
5
21
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
3.
Брага
 25 18 2 5 54 - 22 56
4.
Спортинг Л
 25 17 2 6 52 - 23 53
5.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
6.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
10.
Фамаликан
 25 10 3 12 25 - 32 33
11.
Шавиш
 25 8 8 9 26 - 31 32
12.
Боавишта
 25 8 6 11 28 - 40 30
13.
Жил Висенте
 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
17.
Маритиму
 25 4 4 17 17 - 47 16
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
14.
Шавиш
 12 3 5 4 14 - 15 14
15.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
16.
Маритиму
 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 13 10 0 3 31 - 16 30
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 12 3 1 8 12 - 23 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Фернандеш Иванилду уходит с поля. Мохамед Айдара выходит вместо него
    • Желтая карточка
      60'
      Годвин Савиур получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      60'
      Гуззу Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Золотич Нермин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      35'
      Фернандеш Вашку получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Leonardo Lelo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Мартинс Рафаэл VI бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 124
    Визела 66.1% (82)
    X 25.8% (32)
    Каза Пиа 8.1% (10)
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    Где смотреть матч Визела 3:1 Каза Пиа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 3:1 Каза Пиа

    Исход игры
    Визела
    66.1% (82)
    Ничья
    25.8% (32)
    Каза Пиа
    8.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.49% (26)
    Меньше
    78.51% (95)
    Обе команды забьют
    Да
    43.8% (53)
    Нет
    56.2% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Визела
    43.5% (54)
    1:1 Ничья
    22.6% (28)
    2:1 Визела
    15.3% (19)
    2:0 Визела
    4% (5)
    0:1 Каза Пиа
    4% (5)
    1:2 Каза Пиа
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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