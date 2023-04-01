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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Вольфсбергер
1:0
Конец матча
Рид
0'
33' Желтая карточка
Верачниг Николас
43' Желтая карточка
Кронбергер Лука
1:0
75' Гол
Мэлоун Морис
88' Желтая карточка
Омич Эрвин
90' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
90' Желтая карточка
Шаби Сейфедин
90'+5
1
Бонманн
Хендрик
97
Яшич
Адис
5
Оерманн
Тим
19
Букузу
Кевин
3
Шерцер
Йонатан
7
Кершбаумер
Константин
17
Омич
Эрвин
30
Тафернер
Маттойс
6
Верачниг
Николас
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
1
Радлингер
Самуэль
15
Matthias
Gragger
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
29
Diego
Madritsch
77
Лутовац
Александар
25
Кронбергер
Лука
8
Michael
Martin
3
Юришич
Роко
9
Шаби
Сейфедин
14
Belmin
Beganovic
Вольфсбергер
4-3-3
Рид
3-1-4-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Рид

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

31 матч

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.4%
58.1%
22.5%
6 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:3
Б
0:4
Б
1:1
К
2:2
ТМК
0:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
К
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
1:0
КА
0:1
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:5
Б
0:2

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.25
1.07

Среднее время на гол

72
84

Всего голов

13
24

Голов в среднем за матч

0.87
1.5

Среднее время на гол

103
60

Всего голов

33
40

Голов в среднем за матч

1.06
1.29

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

84
69

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэлоун Морис 1 1
Рёчер Торстен 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тафернер Маттойс 1 0
Верачниг Николас 1 0
Омич Эрвин 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаби Сейфедин 1 0
Кронбергер Лука 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2
Рид
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3
Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Штурм - Рид 2:1 Аустрия Лустенау - Рид 0:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Рид

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Рид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 16
2.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 1 14
3.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 1 - 0 13
4.
Альтах
 1 1 0 0 1 - 0 11
5.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 1 9
6.
Рид
 1 0 0 1 0 - 1 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 1 - 0 13
2.
Альтах
 1 1 0 0 1 - 0 11
3.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Рид
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 16
2.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 1 14
3.
Рид
 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Аустрия Лустенау Dario Grujic 1
Вольфсбергер Мэлоун Морис 1
Альтах Бишоф Ной 1
Вольфсбергер Рёчер Торстен 0 (1)
Альтах Тартаротти Йоханнес 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Лустенау Pius Grabher 1
Рид Шаби Сейфедин 1
Хартберг Афдияй Донис 1
Хартберг Matija Horvat 1
Вольфсбергер Тафернер Маттойс 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Шаби Сейфедин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    92'
    Тафернер Маттойс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Ervin Omic получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Рёчер Торстен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Мэлоун Морис бьет в цель!
  • 68'
    Барибо Тай уходит с поля. Thierno Ballo выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Кронбергер Лука получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      33'
      Верачниг Николас получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Оерманн Тим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 1:0 Рид онлайн

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