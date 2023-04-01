Тур: 23. Стадион: Лавантталь Арена.
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаВерачниг Николас
43' Желтая карточкаКронбергер Лука
1:0
75' ГолМэлоун Морис
88' Желтая карточкаОмич Эрвин
90' Желтая карточкаТафернер Маттойс
90' Желтая карточкаШаби Сейфедин
90'+5
Ход матча
33'
43'
75'
1:0
88'
90'
90'
97
Яшич
Адис
19
Букузу
Кевин
17
Омич
Эрвин
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
-
19 Букузу КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Ланг КристофНападающий
-
19 Julian Turi
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Maximilian Senft
История личных встреч
Вольфсбергер
Рид
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
31 матч
35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.4%
58.1%
22.5%
6 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.25
1.07
Среднее время на гол
72
84
Всего голов
13
24
Голов в среднем за матч
0.87
1.5
Среднее время на гол
103
60
Всего голов
33
40
Голов в среднем за матч
1.06
1.29
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
84
69
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэлоун Морис
|1
|1
|Рёчер Торстен
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Верачниг Николас
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2
Рид
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3
Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Штурм - Рид 2:1 Аустрия Лустенау - Рид 0:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Рид
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Рид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|13
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|11
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|13
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|11
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Вылет во Вторую лигу
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|1
|Вольфсбергер
|Мэлоун Морис
|1
|Альтах
|Бишоф Ной
|1
|Вольфсбергер
|Рёчер Торстен
|0 (1)
|Альтах
|Тартаротти Йоханнес
|0 (1)
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|1
|Рид
|Шаби Сейфедин
|1
|Хартберг
|Афдияй Донис
|1
|Хартберг
|Matija Horvat
|1
|Вольфсбергер
|Тафернер Маттойс
|1