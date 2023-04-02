Тур: 23. Стадион: Дженерали Арена.
2:2
Конец матча
0'
1:0
58' ГолБраунёдер Маттиас
2:0
62' ГолРанфтль Райнхольд
72' Желтая карточкаРеннер Рене
2:1
73' ГолНакамура Кейто
2:2
90' ГолФлеккер Флориан
90' Желтая карточкаЦуль Роберт
90'+6
Ход матча
58'
62'
72'
73'
2:1
90'
2:2
90'
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Аустрия Вена
ЛАСК
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
34 матча
38.2%
17.6%
44.2%
13 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.39
Среднее время на гол
46
64
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
1.89
1.13
Среднее время на гол
47
80
Всего голов
65
43
Голов в среднем за матч
1.91
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
47
71
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3
ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Адмира 2:1 ЛАСК - Штурм 1:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:0