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  3. Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Тур: 23. Стадион: .
Аустрия Вена
2:2
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
58' Гол
Браунёдер Маттиас
2:0
62' Гол
Ранфтль Райнхольд
72' Желтая карточка
Реннер Рене
2:1
73' Гол
Накамура Кейто
2:2
90' Гол
Флеккер Флориан
90' Желтая карточка
Цуль Роберт
90'+6
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
23
Браунёдер
Маттиас
77
Джукич
Александар
16
Лайднер
Дорон
30
Фишер
Манфред
25
Табакович
Харис
36
Фитц
Доминик
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
8
Михорль
Петер
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
Аустрия Вена
3-4-3
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Вена
ЛАСК

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

34 матча

38.2%
17.6%
44.2%
13 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:2
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:3
БЧГ
5:2
БЧГ
2:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
К
1:0
ТМС
2:0
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
4:1
Б(M
3:4
Б(M
0:1
К
1:0
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
4:5
Б(M
4:0
Б(M
4:0
Б(M
5:0
Б(M
0:1
Б(M
2:1
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.39

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

1.89
1.13

Среднее время на гол

47
80

Всего голов

65
43

Голов в среднем за матч

1.91
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

47
71

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3
ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Адмира 2:1 ЛАСК - Штурм 1:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:0
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    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Matthias Braunoeder бьет в цель!
    • 46'
      Дорон Лейднер уходит с поля. Manuel Polster выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 5'
      Реннер Рене сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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