  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Брондбю
0:3
Конец матча
Виборг
0'
0:1
10' Гол
Mendes Elias2
0:2
71' Гол
Вестергорд Магнус
0:3
78' Гол
Паулиньо Жозе
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Mendes Elias2
46'
Риверос Блас
Белл Джо
 
46'
Шиембе Кевин
Винтер Фредерик
 
66'
Хедлунд Симон
Эвьен Хэкон
 
69'
 
Сёндергаард Мадс
Леманс Клинт
69'
 
Паулиньо Жозе
Жуниор Ренато
69'
 
Вестергорд Магнус
Ибрагим Саид
71'
0:2
Вестергорд Магнус
(Mendes Elias2)
77'
Слимане Анис
Омойджуфано Охи
 
78'
0:3
Паулиньо Жозе
(Гааей Антон)
83'
 
Мортимер Нилс
Mendes Elias2
85'
Радошевич Йосип
Себулонсен Себастьян
 
86'
 
Бергер Софус
Бонде Якуб

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
32
Алвес
Фредерик
4
Винтер
Фредерик
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
7
Валлис
Николай
6
Белл
Джо
11
Эвьен
Хэкон
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
24
Аниембе
Даниэль
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
11
Жуниор
Ренато
7
Mendes
Elias2
Брондбю
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Виборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СД
0:2
СД
0:0
ТМК
2:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
0:2
СД
0:4
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.71
1.63

Среднее время на гол

126
55

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.38
1.14

Среднее время на гол

240
78

Всего голов

8
21

Голов в среднем за матч

0.53
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

168
64

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0
Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3
Виборг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0
Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1
  • Второй тайм
  • 94'
    Виборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Брондбю: 58%, Виборг: 42%.
  • Угловой
    94'
    Мортимер Нилс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Брондбю контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 87'
      Тактическая замена. Бонде Якуб уходит с поля и его заменяет Бергер Софус
    • 86'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 86'
      Виборг контролирует мяч.
    • 85'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Брондбю: 60%, Виборг: 40%.
    • 85'
      Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Радошевич Йосип
    • 84'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 84'
      Элиас из команды Виборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 84'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 84'
      Тактическая замена. Элиас уходит с поля и его заменяет Мортимер Нилс
    • 83'
      Хедлунд Симон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 83'
      Матч возобновлен
    • 82'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      82'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Хедлунд Симон
    • Описание гола
      79'
      ГОООООЛ - Paulinho Виборг забивает ударом головой
    • 78'
      Anton Gaaei сделал результативную передачу.
    • 78'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 78'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 78'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 77'
      Тактическая замена. Омойджуфано Охи уходит с поля и его заменяет Слимане Анис
    • 77'
      Sebastian Sebulonsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 76'
      Хорошую попытку сделал Paulinho. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 75'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Брондбю: 62%, Виборг: 38%.
    • 75'
      Оооо... вот это был удар! Омойджуфано Охи должен был забить с этой позиции.
    • 75'
      Педерсен Лукас Лунд делает важнейший сейв!
    • 74'
      Омойджуфано Охи нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 74'
      Близко! Квистгарден Матиас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 73'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 73'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      73'
      Элиас из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Sebastian Sebulonsen.
    • 73'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Элиас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      71'
      ГОООООЛ - Вестергорд Магнус Виборг забивает ударом головой
    • 71'
      Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Тактическая замена. Жуниор Ренато уходит с поля и его заменяет Paulinho
    • 70'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 69'
      Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Сёндергаард Мадс
    • 69'
      Близко! Ибрагим Саид нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 68'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 67'
      Шанс! Омойджуфано Охи из команды Брондбю пробил головой, но мимо
    • Угловой
      67'
      Васс Даниэль из команды Брондбю подал угловой слева.
    • 67'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      66'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Тактическая замена. Эвьен Хэкон уходит с поля и его заменяет Хедлунд Симон
    • 65'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 65'
      Квистгарден Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Брондбю: 63%, Виборг: 37%.
    • 65'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар в каркас ворот!
    • 64'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 64'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Виборг начинает контратаку
    • 63'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 61'
      Хорошую попытку сделал Элиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 61'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 61'
      Шиембе Кевин успешно блокирует удар.
    • 60'
      Ибрагим Саид из команды Виборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 60'
      Элиас из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Брондбю: 64%, Виборг: 36%.
    • 59'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 58'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 58'
      Брондбю контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      58'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Ибрагим Саид пострадал.
    • 57'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 57'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Брондбю контролирует мяч.
    • Офсайд
      55'
      Элиас из команды Виборг в офсайде
    • 55'
      Контроль мяча: Брондбю: 63%, Виборг: 37%.
    • 54'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      54'
      Безумный фол. Квистгарден Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Anton Gaaei
    • 54'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 53'
      Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом
    • 53'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Валлис Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 52'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Ибрагим Саид из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Шиембе Кевин
    • 50'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 50'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Контроль мяча: Брондбю: 62%, Виборг: 38%.
    • Угловой
      50'
      Васс Даниэль из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
    • 49'
      Леманс Клинт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Ибрагим Саид из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Васс Даниэль
    • Фол, нарушение
      47'
      Эвьен Хэкон наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен
    • 47'
      Виборг контролирует мяч.
    • 46'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Винтер Фредерик уходит с поля и его заменяет Шиембе Кевин
    • 46'
      Тактическая замена. Белл Джо уходит с поля и его заменяет Риверос Блас
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Брондбю: 62%, Виборг: 38%.
    • 47'
      Команда Виборг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Эвьен Хэкон нанес удар в каркас ворот!
    • Фол, нарушение
      46'
      Бонде Якуб из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Белл Джо.
    • 45'
      Винтер Фредерик из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Бонде Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Брондбю: 62%, Виборг: 38%.
    • 45'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Виборг пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Ибрагим Саид из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Белл Джо
    • 43'
      Васс Даниэль из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 43'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 42'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 41'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Брондбю: 62%, Виборг: 38%.
    • 40'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Васс Даниэль из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
    • 39'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 38'
      Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.
    • 38'
      Леманс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 36'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 35'
      Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Брондбю: 64%, Виборг: 36%.
    • 34'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 34'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 33'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 32'
      Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 32'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      31'
      Ибрагим Саид из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Квистгарден Матиас.
    • 31'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      31'
      Васс Даниэль из команды Брондбю подал угловой справа.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Валлис Николай. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Контроль мяча: Брондбю: 60%, Виборг: 40%.
    • 29'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Васс Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Гроннинг Йеппе из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Квистгарден Матиас
    • 27'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Бонде Якуб из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 26'
      Педерсен Лукас Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Оооо... вот это был удар! Бонде Якуб должен был забить с этой позиции.
    • 26'
      Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Бонде Якуб. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Брондбю: 58%, Виборг: 42%.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Виборг начинает контратаку
    • 24'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 22'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 21'
      Элиас пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • 21'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 20'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Брондбю: 60%, Виборг: 40%.
    • 20'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Виборг начинает контратаку
    • 19'
      Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      18'
      Валлис Николай из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Жуниор Ренато.
    • 18'
      Виборг начинает контратаку
    • 18'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Брондбю контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      16'
      Греве Матиас из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Жуниор Ренато пострадал.
    • 16'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 15'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Брондбю: 58%, Виборг: 42%.
    • 15'
      Квистгарден Матиас нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.
    • 14'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 13'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 13'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      12'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Команда Виборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 12'
      Винтер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Отличный гол забил Элиас
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Элиас правой ногой классно пробил с лета.
    • 10'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 10'
      Контроль мяча: Брондбю: 64%, Виборг: 36%.
    • 10'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 9'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 8'
      Греве Матиас выиграл воздушное противоборство у Оливер Бундгар Кристенсен.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 7'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 6'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 6'
      Омойджуфано Охи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Брондбю: 50%, Виборг: 50%.
    • 5'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 4'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Виборг контролирует мяч.
    • 3'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 3'
      Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Брондбю начинает контратаку
    • 3'
      Винтер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Виборг контролирует мяч.
    • 1'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 0:3 Виборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     