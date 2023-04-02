Тур: 23. Стадион: Брондбю. Главный судья: Jacob Karlsen
Ход матча
10'
0:1
46'
71'
78'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
10
Васс
Даниэль
6
Белл
Джо
11
Эвьен
Хэкон
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Васс ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Виборг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.71
1.63
Среднее время на гол
126
55
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.38
1.14
Среднее время на гол
240
78
Всего голов
8
21
Голов в среднем за матч
0.53
1.4
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
168
64
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0
Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3
Виборг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0
Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1