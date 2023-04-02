Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Удар от ворот произведет Виборг

85' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Радошевич Йосип

84' Элиас из команды Виборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

84' Удар от ворот произведет Виборг

83' Хедлунд Симон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' ГОООООЛ - Paulinho Виборг забивает ударом головой

78' Anton Gaaei сделал результативную передачу.

78' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Виборг

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Sebastian Sebulonsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Хорошую попытку сделал Paulinho. Удар в створ, но вратарь начеку

75' Оооо... вот это был удар! Омойджуфано Охи должен был забить с этой позиции.

74' Омойджуфано Охи нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

74' Удар от ворот произведет Виборг

74' Близко! Квистгарден Матиас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

73' Квистгарден Матиас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Элиас из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Sebastian Sebulonsen.

73' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Тактическая замена. Жуниор Ренато уходит с поля и его заменяет Paulinho

69' Близко! Ибрагим Саид нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

68' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Удар от ворот произведет Виборг

66' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' ШТАНГА! Так было близко к голу - Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар в каркас ворот!

63' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хорошую попытку сделал Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

60' Ибрагим Саид из команды Виборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

60' Элиас из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Безумный фол. Квистгарден Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Anton Gaaei

54' Удар от ворот произведет Виборг

53' Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом

53' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Эвьен Хэкон наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен

46' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля