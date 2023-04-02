Тур: 23. Стадион: Меркур Арена.
1:1
Первый тайм: 27'
0'
1:0
6' ГолЭмега Эмануэль
12' Желтая карточкаЭмега Эмануэль
1:1
18' ГолБургшталлер Гвидо
24' Желтая карточкаШик Торстен
Ход матча
6'
1:0
12'
18'
1:1
24'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
Штурм
Рапид Вена
29 матчей
62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.1%
41.4%
18 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.3%
48.3%
3.4%
14 побед 14 ничьих 0 побед
33 матча
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 22 победы
Второй тайм
42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 20 побед
62 матча
29%
32.3%
38.7%
18 побед 20 ничьих 24 победы
Первый тайм
29%
35.5%
35.5%
18 побед 22 ничьи 22 победы
Второй тайм
22.6%
45.2%
32.2%
14 побед 28 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
31
Голов в среднем за матч
1.48
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
48
45
Голов в среднем за матч
1.55
1.45
Среднее время на гол
58
62
Всего голов
94
76
Голов в среднем за матч
1.52
1.23
Тотал матчей
2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
49
Больше 79%
Меньше 21%
13
32
Больше 52%
Меньше 48%
30
19
Больше 31%
Меньше 69%
43
9
Больше 15%
Меньше 85%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
Среднее время на гол
59
73
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1
Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0 Гляйсдорф 09 - Штурм 1:1 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Штурм - Лебринг 3:0 Штурм - Вадуц 2:1
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2
Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Рома (до 19 лет) - Рапид Вена 6:2 Рапид Вена - Фёрст Вена 4:1 Рапид Вена - Рид 1:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Хартберг - Рапид Вена 1:2