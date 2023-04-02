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  3. Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Тур: 23. Стадион: .
Штурм
3:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
1:0
6' Гол
Эмега Эмануэль
11' Желтая карточка
Эмега Эмануэль
1:1
17' Гол
Бургшталлер Гвидо
23' Желтая карточка
Шик Торстен
38' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
2:1
45' Гол
Саркария Манприт
56' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
3:1
70' Гол
Китеишвили Отар
72' Желтая карточка
Аффенгрубер Давид
88' Желтая карточка
Пеич Алекса
90'+6
1
Оконкво
Артур
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
6
Боркович
Александар
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
20
Эмега
Эмануэль
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
5
Кершбаум
Роман
18
Штрунц
Оливер
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Штурм
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм
Рапид Вена

29 матчей

62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.1%
41.4%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.3%
48.3%
3.4%
14 побед 14 ничьих 0 побед

33 матча

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 22 победы

Второй тайм

42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 20 побед

62 матча

29%
32.3%
38.7%
18 побед 20 ничьих 24 победы

Первый тайм

29%
35.5%
35.5%
18 побед 22 ничьи 22 победы

Второй тайм

22.6%
45.2%
32.2%
14 побед 28 ничьих 20 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:2
БЧГ
1:1
БЧГ
2:1
Б
2:2
Б
0:3
БЧГ
4:1
БЧГ
0:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:1
БОМВЛЕ
0:1
БОМВЛЕ
1:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
4:2
К
3:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
КА
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
1:0
Б(M
0:2
Б(M
3:3
Б(M
3:1
Б(M
0:2
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:1
Б(M
0:2

Голы

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.48
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Среднее время на гол

58
62

Всего голов

94
76

Голов в среднем за матч

1.52
1.23

Тотал матчей

2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
49
Больше 79%
Меньше 21%
13
32
Больше 52%
Меньше 48%
30
19
Больше 31%
Меньше 69%
43
9
Больше 15%
Меньше 85%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
59

Среднее время на гол

59
73

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1
Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0 Гляйсдорф 09 - Штурм 1:1 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Штурм - Лебринг 3:0 Штурм - Вадуц 2:1
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2
Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Рома (до 19 лет) - Рапид Вена 6:2 Рапид Вена - Фёрст Вена 4:1 Рапид Вена - Рид 1:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Хартберг - Рапид Вена 1:2
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