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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 29.
Омония
0:0
Перерыв
Пафос
0'
35' Желтая карточка
Драгомир Влад
38' Желтая карточка
Ансарифард Карим

Ход матча

35'
 
Драгомир Влад
38'
Ансарифард Карим
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Пафос
4.40
5.40
3.60
Все Коэффициенты
Омония
Пафос

История личных встреч

Омония
Пафос

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

22 матча

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
3:0
ПД
2:1
К
0:4
К
4:0
ПД
2:1
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

2
1.55

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.55
0.82

Среднее время на гол

58
110

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.77
1.18

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 8 (2) 0.28
Какулис Андроникос 7 0.24
Лойзу Лойзос 4 0.14
Ансарифард Карим 4 (1) 0.14
Безус Роман 3 0.1
Хупер Гэри 2 0.07
Матавж Тим 1 0.03
Лекьякс Ян 1 0.03
Папулис Фотис 1 0.03
Ланг Адам 1 0.03
Юсте Эктор 1 0.03
Баркер Брэндон 1 0.03
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Захариу Панайотис 1 0.03
Милетич Неманья 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 17 0.59
Валакари Онни 7 (3) 0.24
Танкович Муамер 7 (4) 0.24
Абдураими Бешарт 4 0.14
Семедо Вилли 4 0.14
Наме Мустафа 4 0.14
Кане Мамаду 2 0.07
Байрич Кенан 1 0.03
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.03
Квида Джозев 1 0.03
Драгомир Влад 1 0.03

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 8 1
Безус Роман 7 0
Кусулос Янис 5 0
Ансарифард Карим 4 0
Какулис Андроникос 4 0
Харалампус Харалампос 4 0
Ланг Адам 2 1
Бруно V 3 0
Псалтис Парис 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Дискеруд Миккел 2 0
Папулис Фотис 2 0
Мэтьюз Адам 2 0
Юсте Эктор 2 0
Панайоту Николас 0 1
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Милетич Неманья 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 7 1
Леовижилду 6 0
Танкович Муамер 5 0
Квида Джозев 5 0
Драгомир Влад 5 0
Байрич Кенан 4 0
Икоко Джордан 3 0
Жайро 3 0
Пеладжио Педро 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Хестад Эйрик 2 0
Jeisson Palacios III 2 0
Валакари Онни 2 0
Наме Мустафа 2 0
Хочко Дени 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0

Результаты матчей

Омония
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Пафос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
6
Омония
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Пафос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

9
28
Омония
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (15)
25% (7)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Пафос
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

25
6

Волевые поражения

11
34

Голы по времени матча

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
2
8%
1
5%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
6
25%
6
30%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
10
42%
7
35%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

14
30
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
0
0%
4
13%
1-15
5
36%
3
10%
16-30
3
21%
6
20%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
1
7%
6
20%
61-75
4
29%
9
30%
76-90

Пропущено

24
12
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
8%
3
25%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
29%
29%
5
42%
31-45
2
8%
2
17%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
6
25%
1
8%
76-90

Забито

38
50
17 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
2
5%
5
10%
1-15
6
16%
7
14%
16-30
9
24%
12
24%
31-45
4
11%
3
6%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
14
37%
16
32%
76-90

Пропущено

33
22
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
2
6%
6
27%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
9
27%
6
27%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
7
21%
4
18%
61-75
7
21%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2
Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0
Пафос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1

Результаты матчей

Омония
Пафос

Точный счет

4:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

4:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
1
12 раз 43%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Омония
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
7
7
4
10
2.5
5
9
3
11
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
25
3
10
18
1.5
13
15
5
23
2.5
8
20
3
25
3.5
3
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 18 7 3 41 - 14 61
2.
АЕК Ларнака
 28 18 3 7 46 - 26 57
3.
Арис Лимассол
 28 16 9 3 52 - 22 57
4.
Пафос
 0:0 29 14 11 4 50 - 22 53
5.
Аполлон
 27 15 5 7 38 - 28 50
6.
Омония
 0:0 29 13 4 12 39 - 33 43

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 29 13 3 13 38 - 42 42
2.
Анортосис
 28 11 7 10 31 - 35 40
3.
АЕЛ Лимаcсол
 28 11 6 11 26 - 25 39
4.
Кармиотисса
 28 7 6 15 26 - 45 27
5.
Докса Катокопия
 28 6 6 16 21 - 39 24
6.
Эносис
 28 6 4 18 25 - 42 22
7.
Олимпиакос Никосия
 29 4 10 15 20 - 42 22
8.
Акритас Хлоракас
 29 3 5 21 20 - 58 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
Омония
 0:0 15 9 3 3 25 - 9 30
3.
АПОЭЛ
 14 8 5 1 19 - 4 29
4.
Аполлон
 13 9 1 3 22 - 13 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 0:0 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
2.
АЕЛ Лимаcсол
 15 7 2 6 15 - 14 23
3.
Неа Саламина
 15 7 2 6 22 - 21 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 13 3 2 8 12 - 16 11
7.
Акритас Хлоракас
 14 3 1 10 11 - 27 10
8.
Олимпиакос Никосия
 14 1 6 7 8 - 17 9

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 22 - 10 32
2.
Арис Лимассол
 14 8 5 1 23 - 10 29
3.
Пафос
 0:0 15 6 7 2 21 - 9 25
4.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
5.
Аполлон
 14 6 4 4 16 - 15 22
6.
Омония
 0:0 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
2.
Анортосис
 14 5 2 7 9 - 17 17
3.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
4.
Олимпиакос Никосия
 15 3 4 8 12 - 25 13
5.
Кармиотисса
 13 3 3 7 13 - 25 12
6.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 13 - 23 12
7.
Эносис
 15 3 2 10 13 - 26 11
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
Неа Саламина Diego Dorregaray 10
АЕК Ларнака Тричковски Иван 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 10
Омония Кассама Морету 1 8
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    ГОООООЛ Пафос забивает
  • Желтая карточка
    38'
    Ансарифард Карим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Драгомир Влад получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Пафос
4.40
5.40
3.60
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Где смотреть матч Омония 0:0 Пафос онлайн

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Омония
Пафос
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