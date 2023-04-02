Тур: 29.
0'
35' Желтая карточкаДрагомир Влад
38' Желтая карточкаАнсарифард Карим
1:0
56' ГолБеседин Артём
2:0
83' ГолЮсте Эктор
90'+3
Ход матча
35'
38'
56'
1:0
83'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бруно VПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Омония
Пафос
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
22 матча
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
2
1.55
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.55
0.82
Среднее время на гол
58
110
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.77
1.18
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|8 (2)
|0.28
|Какулис Андроникос
|7
|0.24
|Лойзу Лойзос
|4
|0.14
|Ансарифард Карим
|4 (1)
|0.14
|Безус Роман
|3
|0.1
|Хупер Гэри
|2
|0.07
|Юсте Эктор
|2
|0.07
|Матавж Тим
|1
|0.03
|Лекьякс Ян
|1
|0.03
|Папулис Фотис
|1
|0.03
|Ланг Адам
|1
|0.03
|Беседин Артём
|1
|0.03
|Баркер Брэндон
|1
|0.03
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Захариу Панайотис
|1
|0.03
|Милетич Неманья
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|17
|0.59
|Валакари Онни
|7 (3)
|0.24
|Танкович Муамер
|7 (4)
|0.24
|Абдураими Бешарт
|4
|0.14
|Семедо Вилли
|4
|0.14
|Наме Мустафа
|4
|0.14
|Кане Мамаду
|2
|0.07
|Байрич Кенан
|1
|0.03
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.03
|Квида Джозев
|1
|0.03
|Драгомир Влад
|1
|0.03
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|8
|1
|Безус Роман
|7
|0
|Кусулос Янис
|5
|0
|Ансарифард Карим
|4
|0
|Какулис Андроникос
|4
|0
|Харалампус Харалампос
|4
|0
|Ланг Адам
|2
|1
|Бруно V
|3
|0
|Псалтис Парис
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|Папулис Фотис
|2
|0
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|7
|1
|Леовижилду
|6
|0
|Танкович Муамер
|5
|0
|Квида Джозев
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Байрич Кенан
|4
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Жайро
|3
|0
|Пеладжио Педро
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Хестад Эйрик
|2
|0
|Jeisson Palacios III
|2
|0
|Валакари Онни
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Омония
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Пафос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
6
Омония
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Пафос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
22
4
Волевые поражения
9
28
Омония
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Пафос
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
25
6
Волевые поражения
11
34
Голы по времени матча
Забито
26
20
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
2
8%
1
5%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
6
23%
6
30%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
11
42%
7
35%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Забито
14
30
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
0
0%
4
13%
1-15
5
36%
3
10%
16-30
3
21%
6
20%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
1
7%
6
20%
61-75
4
29%
9
30%
76-90
Пропущено
24
12
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
8%
3
25%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
29%
29%
5
42%
31-45
2
8%
2
17%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
6
25%
1
8%
76-90
Забито
40
50
17 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 4
2
5%
5
10%
1-15
6
15%
7
14%
16-30
9
23%
12
24%
31-45
5
13%
3
6%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
15
38%
16
32%
76-90
Пропущено
33
24
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
6%
6
25%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
9
27%
6
25%
31-45
5
15%
5
21%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
7
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2
Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0
Пафос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1
Результаты матчей
Омония
Пафос
Точный счет
2:0
4 раза 27%
4:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
4:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
12 раз 41%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Омония
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
77
411
59
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
311
69
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
254
1118
1316
524
821
326
326
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|18
|7
|3
|41 - 14
|61
|2.
|29
|17
|9
|3
|53 - 22
|60
|3.
|28
|18
|3
|7
|46 - 26
|57
|4.
|29
|14
|10
|5
|50 - 24
|52
|5.
|28
|15
|5
|8
|38 - 29
|50
|6.
|29
|14
|3
|12
|41 - 33
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|3
|13
|38 - 42
|42
|2.
|28
|11
|7
|10
|31 - 35
|40
|3.
|28
|11
|6
|11
|26 - 25
|39
|4.
|28
|7
|6
|15
|26 - 45
|27
|5.
|28
|6
|6
|16
|21 - 39
|24
|6.
|28
|6
|4
|18
|25 - 42
|22
|7.
|29
|4
|10
|15
|20 - 42
|22
|8.
|29
|3
|5
|21
|20 - 58
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|27 - 9
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 4
|29
|4.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|4.
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|13
|3
|2
|8
|12 - 16
|11
|7.
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|8.
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|22 - 10
|32
|2.
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|3.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|4.
|14
|7
|1
|6
|18 - 16
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|2.
|14
|5
|2
|7
|9 - 17
|17
|3.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|4.
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|5.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|6.
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|7.
|15
|3
|2
|10
|13 - 26
|11
|8.
|15
|0
|4
|11
|9 - 31
|4
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|13
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|10
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|9
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 8
|Омония
|Кассама Морету
|1 8