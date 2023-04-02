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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 29.
Омония
2:0
Конец матча
Пафос
0'
35' Желтая карточка
Драгомир Влад
38' Желтая карточка
Ансарифард Карим
1:0
56' Гол
Беседин Артём
2:0
83' Гол
Юсте Эктор
90'+3
Омония
Пафос

История личных встреч

Омония
Пафос

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

22 матча

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
3:0
ПД
2:1
К
0:4
К
4:0
ПД
2:1
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

2
1.55

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.55
0.82

Среднее время на гол

58
110

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.77
1.18

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 8 (2) 0.28
Какулис Андроникос 7 0.24
Лойзу Лойзос 4 0.14
Ансарифард Карим 4 (1) 0.14
Безус Роман 3 0.1
Хупер Гэри 2 0.07
Юсте Эктор 2 0.07
Матавж Тим 1 0.03
Лекьякс Ян 1 0.03
Папулис Фотис 1 0.03
Ланг Адам 1 0.03
Беседин Артём 1 0.03
Баркер Брэндон 1 0.03
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Захариу Панайотис 1 0.03
Милетич Неманья 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 17 0.59
Валакари Онни 7 (3) 0.24
Танкович Муамер 7 (4) 0.24
Абдураими Бешарт 4 0.14
Семедо Вилли 4 0.14
Наме Мустафа 4 0.14
Кане Мамаду 2 0.07
Байрич Кенан 1 0.03
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.03
Квида Джозев 1 0.03
Драгомир Влад 1 0.03

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 8 1
Безус Роман 7 0
Кусулос Янис 5 0
Ансарифард Карим 4 0
Какулис Андроникос 4 0
Харалампус Харалампос 4 0
Ланг Адам 2 1
Бруно V 3 0
Псалтис Парис 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Дискеруд Миккел 2 0
Папулис Фотис 2 0
Мэтьюз Адам 2 0
Юсте Эктор 2 0
Панайоту Николас 0 1
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Милетич Неманья 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 7 1
Леовижилду 6 0
Танкович Муамер 5 0
Квида Джозев 5 0
Драгомир Влад 5 0
Байрич Кенан 4 0
Икоко Джордан 3 0
Жайро 3 0
Пеладжио Педро 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Хестад Эйрик 2 0
Jeisson Palacios III 2 0
Валакари Онни 2 0
Наме Мустафа 2 0
Хочко Дени 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0

Результаты матчей

Омония
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Пафос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
6
Омония
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Пафос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

9
28
Омония
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Пафос
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

25
6

Волевые поражения

11
34

Голы по времени матча

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
2
8%
1
5%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
6
23%
6
30%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
11
42%
7
35%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Забито

14
30
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
0
0%
4
13%
1-15
5
36%
3
10%
16-30
3
21%
6
20%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
1
7%
6
20%
61-75
4
29%
9
30%
76-90

Пропущено

24
12
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
8%
3
25%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
29%
29%
5
42%
31-45
2
8%
2
17%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
6
25%
1
8%
76-90

Забито

40
50
17 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 4
2
5%
5
10%
1-15
6
15%
7
14%
16-30
9
23%
12
24%
31-45
5
13%
3
6%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
15
38%
16
32%
76-90

Пропущено

33
24
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
6%
6
25%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
9
27%
6
25%
31-45
5
15%
5
21%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
7
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2
Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0
Пафос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1

Результаты матчей

Омония
Пафос

Точный счет

2:0
4 раза 27%
4:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
4:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
12 раз 41%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Омония
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
7
7
4
11
2.5
5
9
3
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
6
9
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
25
4
11
18
1.5
13
16
5
24
2.5
8
21
3
26
3.5
3
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 18 7 3 41 - 14 61
2.
Арис Лимассол
 29 17 9 3 53 - 22 60
3.
АЕК Ларнака
 28 18 3 7 46 - 26 57
4.
Пафос
 29 14 10 5 50 - 24 52
5.
Аполлон
 28 15 5 8 38 - 29 50
6.
Омония
 29 14 3 12 41 - 33 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 29 13 3 13 38 - 42 42
2.
Анортосис
 28 11 7 10 31 - 35 40
3.
АЕЛ Лимаcсол
 28 11 6 11 26 - 25 39
4.
Кармиотисса
 28 7 6 15 26 - 45 27
5.
Докса Катокопия
 28 6 6 16 21 - 39 24
6.
Эносис
 28 6 4 18 25 - 42 22
7.
Олимпиакос Никосия
 29 4 10 15 20 - 42 22
8.
Акритас Хлоракас
 29 3 5 21 20 - 58 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
Омония
 15 10 2 3 27 - 9 32
3.
АПОЭЛ
 14 8 5 1 19 - 4 29
4.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
2.
АЕЛ Лимаcсол
 15 7 2 6 15 - 14 23
3.
Неа Саламина
 15 7 2 6 22 - 21 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 13 3 2 8 12 - 16 11
7.
Акритас Хлоракас
 14 3 1 10 11 - 27 10
8.
Олимпиакос Никосия
 14 1 6 7 8 - 17 9

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 22 - 10 32
2.
Арис Лимассол
 15 9 5 1 24 - 10 32
3.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
4.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
5.
Аполлон
 14 6 4 4 16 - 15 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
2.
Анортосис
 14 5 2 7 9 - 17 17
3.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
4.
Олимпиакос Никосия
 15 3 4 8 12 - 25 13
5.
Кармиотисса
 13 3 3 7 13 - 25 12
6.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 13 - 23 12
7.
Эносис
 15 3 2 10 13 - 26 11
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
Неа Саламина Diego Dorregaray 10
АЕК Ларнака Тричковски Иван 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Яго Стив 1 8
Омония Кассама Морету 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    ГОООООЛ Пафос забивает
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