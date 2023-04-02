Тур: 23. Стадион: Паркен. Зрители: 30671 Главный судья: Jakob Sundberg Главный судья: Кехлет Якоб
2:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаБидструп Мадс
34' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
0:1
38' ГолДиоманде Мохаммед
39' Желтая карточкаХочолава Давид
52' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
52' Желтая карточкаЛерагер Лукас
1:1
62' ГолДарами Мохаммед
64' Желтая карточкаФресе Мартин
2:1
82' ГолГонсалвеш Диогу
85' Желтая карточкаСоренсен Кристиан
90'+5
Ход матча
25'
38'
0:1
39'
52'
62'
64'
82'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
36
Клем
Виллиам
39
Adamo
Nagalo
21
Фагир
Вахид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Noah Sahsah
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Нападающий
-
36 Асконе РоккоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
История личных встреч
Копенгаген
Нордшелланн
35 матчей
85.7%
14.3%
30 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
34.3%
8.6%
20 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.7%
31.4%
2.9%
23 победы 11 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
54 матча
55.6%
25.9%
18.5%
30 побед 14 ничьих 10 побед
Первый тайм
37%
40.7%
22.3%
20 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
42.6%
37%
20.4%
23 победы 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
61
35
Голов в среднем за матч
2.03
1.46
Среднее время на гол
44
61
Всего голов
27
31
Голов в среднем за матч
1.13
1.03
Среднее время на гол
80
87
Всего голов
88
66
Голов в среднем за матч
1.63
1.22
Тотал матчей
2.5
52
Больше 96%
Меньше 4%
2
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
31
Больше 57%
Меньше 43%
23
19
Больше 35%
Меньше 65%
35
5
Больше 9%
Меньше 91%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
55
73
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0
Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Севилья - Копенгаген 3:0
Нордшелланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3
Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Колдинг 1:0 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Орхус - Нордшелланн 0:2