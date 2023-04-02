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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 30671 Главный судья: Jakob Sundberg Главный судья: Кехлет Якоб
Копенгаген
2:1
Конец матча
Нордшелланн
0'
25' Желтая карточка
Бидструп Мадс
34' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
0:1
38' Гол
Диоманде Мохаммед
39' Желтая карточка
Хочолава Давид
52' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
52' Желтая карточка
Лерагер Лукас
1:1
62' Гол
Дарами Мохаммед
64' Желтая карточка
Фресе Мартин
2:1
82' Гол
Гонсалвеш Диогу
85' Желтая карточка
Соренсен Кристиан
90'+5
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
21
Фагир
Вахид
10
Диоманде
Мохаммед
Копенгаген
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Нордшелланн

35 матчей

85.7%
14.3%
30 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
34.3%
8.6%
20 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.7%
31.4%
2.9%
23 победы 11 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

54 матча

55.6%
25.9%
18.5%
30 побед 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

37%
40.7%
22.3%
20 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.6%
37%
20.4%
23 победы 20 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СДЧГ
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СДЧГ
1:3
СДЧГ
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

61
35

Голов в среднем за матч

2.03
1.46

Среднее время на гол

44
61

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.13
1.03

Среднее время на гол

80
87

Всего голов

88
66

Голов в среднем за матч

1.63
1.22

Тотал матчей

2.5
52
Больше 96%
Меньше 4%
2
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
31
Больше 57%
Меньше 43%
23
19
Больше 35%
Меньше 65%
35
5
Больше 9%
Меньше 91%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

55
73

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0
Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Севилья - Копенгаген 3:0
Нордшелланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3
Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Колдинг 1:0 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Орхус - Нордшелланн 0:2
  • Второй тайм
  • 95'
    После классного второго тайма Копенгаген совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Копенгаген: 54%, Норшеланн: 46%.
  • 95'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Марксен Эрик выиграл воздушное противоборство у Гонсалвеш Диогу.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • 93'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 93'
    Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • 92'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 92'
      Асконе Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Классон Виктор выиграл воздушное противоборство у Лассо Кулибали.
    • 90'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 90'
      Контроль мяча: Копенгаген: 55%, Норшеланн: 45%.
    • 90'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Тактическая замена. Дарами Мохаммед уходит с поля и его заменяет Йоханнессон Исак-Бергманн
    • 89'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 89'
      Дарами Мохаммед из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 89'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 89'
      Оооо... вот это был удар! Харальдссон Хакон-Арнар должен был забить с этой позиции.
    • 89'
      Харальдссон Хакон-Арнар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 88'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Анкерсен Петер успешно блокирует удар.
    • 88'
      Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 87'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      Гонсалвеш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 87'
      Лерагер Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 87'
      Асконе Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Асконе Рокко
    • 86'
      Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • Фол, нарушение
      86'
      Даниэль Свенссон наказан за толчок Гонсалвеш Диогу
    • 86'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Контроль мяча: Копенгаген: 56%, Норшеланн: 44%.
    • Желтая карточка
      85'
      Соренсен Кристиан I получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      85'
      Судья сигнализирует, что Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 85'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 84'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 84'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Супер-замена от тренера! Гонсалвеш Диогу только вышел на поле и уже забил!
    • 83'
      Команда Копенгаген забила решающий гол в последние минуты игры!
    • Описание гола
      82'
      Г О О О О Л - Гонсалвеш Диогу правой ногой классно пробил с лета.
    • 82'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 82'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 81'
      Лассо Кулибали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Копенгаген: 55%, Норшеланн: 45%.
    • 80'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 80'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 80'
      Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 79'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • Фол, нарушение
      78'
      Лерагер Лукас наказан за толчок Хансен Андреас III
    • 78'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 78'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 77'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 77'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 76'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 75'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Контроль мяча: Копенгаген: 55%, Норшеланн: 45%.
    • 75'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      74'
      Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
    • 74'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 73'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 72'
      Соренсен Кристиан I ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 72'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 72'
      Бардгджи Руни нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 72'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 71'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 71'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 71'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 71'
      Вавро Денис из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 70'
      Хансен Андреас III ошибается в защите.
    • 70'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Копенгаген: 55%, Норшеланн: 45%.
    • 69'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 69'
      Хорошую попытку сделал Бардгджи Руни. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 69'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 69'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 69'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 69'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      69'
      Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 68'
      Бардгджи Руни создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 68'
      Бардгджи Руни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
    • 67'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      67'
      Классон Виктор наказан за толчок Бидструп Мадс
    • 66'
      Классон Виктор выиграл воздушное противоборство у Адамо Нагало.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 66'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      65'
      Дарами Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 65'
      Контроль мяча: Копенгаген: 54%, Норшеланн: 46%.
    • Желтая карточка
      65'
      Фресе Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 64'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 64'
      Харальдссон Хакон-Арнар пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 64'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 64'
      Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Тактическая замена. Клем Виллиам уходит с поля и его заменяет Фальк Расмус
    • 64'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!
    • 62'
      Отличный гол забил Дарами Мохаммед
    • 62'
      Вальдемар Лунд сделал ключевой пас для гола!
    • 62'
      Классон Виктор сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      62'
      Г О О О О Л - Дарами Мохаммед забивает с правой ноги!
    • 62'
      Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 62'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 61'
      Бардгджи Руни не смог попасть в створ ударом издали
    • 61'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 61'
      Бардгджи Руни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 61'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Лерагер Лукас.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 60'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 60'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 60'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Харальдссон Хакон-Арнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Копенгаген: 54%, Норшеланн: 46%.
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дарами Мохаммед
    • 59'
      Фагир Вахид пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем
    • 59'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 58'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 57'
      Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 57'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Офсайд
      56'
      Классон Виктор из команды Копенгаген в офсайде
    • 56'
      Бардгджи Руни нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      56'
      Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Фресе Мартин успешно блокирует удар.
    • 55'
      Клем Виллиам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Копенгаген: 53%, Норшеланн: 47%.
    • 55'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 54'
      Клем Виллиам из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 54'
      Бардгджи Руни создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Лерагер Лукас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 54'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      53'
      Лерагер Лукас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • Желтая карточка
      53'
      Мохаммед Диоманд получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 52'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
    • 52'
      Соренсен Кристиан I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 50'
      Контроль мяча: Копенгаген: 54%, Норшеланн: 46%.
    • 50'
      Бардгджи Руни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 50'
      Дарами Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
    • 49'
      Вальдемар Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      48'
      Харальдссон Хакон-Арнар наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 48'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Тактическая замена. Хансен Киан уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 46'
      Хочолава Давид получил травму и заменен. Вальдемар Лунд выходит на поле.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Копенгаген: 53%, Норшеланн: 47%.
    • 48'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 48'
      Оооо... вот это был удар! Классон Виктор должен был забить с этой позиции.
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Классон Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Харальдссон Хакон-Арнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 47'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 47'
      Дарами Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 46'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 46'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 45'
      Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Копенгаген: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 44'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Классон Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 43'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Клем Виллиам
    • 43'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 42'
      Бардгджи Руни создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 42'
      Соренсен Кристиан I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Офсайд
      41'
      Харальдссон Хакон-Арнар из команды Копенгаген в офсайде
    • 41'
      Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 41'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 40'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Желтая карточка
      40'
      Рефери не любит споров - именно за это Хочолава Давид сейчас получил желтую
    • 40'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Копенгаген: 53%, Норшеланн: 47%.
    • 39'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 39'
      Отличный гол забил Мохаммед Диоманд
    • 38'
      Хансен Киан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      ГОООООЛ - Мохаммед Диоманд Норшеланн забивает ударом головой
    • 38'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Хансен Киан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      38'
      Хочолава Давид наказан за толчок Фагир Вахид
    • 37'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 36'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Клем Виллиам
    • 36'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 36'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 35'
      Харальдссон Хакон-Арнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Копенгаген: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 34'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 34'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Бардгджи Руни создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 33'
      Анкерсен Петер выиграл воздушное противоборство у Даниэль Свенссон.
    • Травма, повреждение
      33'
      Анкерсен Петер возвращается на поле.
    • 33'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      33'
      Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      32'
      Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 31'
      Ernest Nuamah выиграл воздушное противоборство у Хочолава Давид.
    • 31'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 30'
      Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Копенгаген: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 30'
      Харальдссон Хакон-Арнар из команды Копенгаген нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • Угловой
      30'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген подал угловой слева.
    • 29'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Шанс! Лерагер Лукас из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
    • Угловой
      28'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген подал угловой справа.
    • 28'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 27'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 27'
      Ernest Nuamah выиграл воздушное противоборство у Хочолава Давид.
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      26'
      Бидструп Мадс получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      26'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Клем Виллиам пострадал.
    • 25'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Копенгаген: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 25'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Травма, повреждение
      25'
      Хочолава Давид возвращается на поле.
    • 25'
      Классон Виктор из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      24'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хочолава Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      23'
      Хочолава Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Анкерсен Петер успешно блокирует удар.
    • 23'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Лерагер Лукас выиграл воздушное противоборство у Кристенсен Якоб.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 22'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 22'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 21'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 20'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Копенгаген: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 20'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      19'
      Бардгджи Руни наказан за толчок Даниэль Свенссон
    • 19'
      Анкерсен Петер выиграл воздушное противоборство у Фресе Мартин.
    • 18'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 18'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 16'
      Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Хочолава Давид успешно блокирует удар.
    • 15'
      Фагир Вахид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Копенгаген: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 14'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Соренсен Кристиан I выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Вавро Денис успешно блокирует удар.
    • 13'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 10'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 10'
      Ernest Nuamah пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем
    • 10'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Хочолава Давид ошибается в защите.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Копенгаген: 57%, Норшеланн: 43%.
    • Фол, нарушение
      9'
      Бардгджи Руни из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Хансен Киан пострадал.
    • 9'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 9'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 9'
      Соренсен Кристиан I ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Фагир Вахид выиграл воздушное противоборство у Хочолава Давид.
    • Фол, нарушение
      8'
      Хочолава Давид наказан за толчок Вилладсен Оливер
    • Угловой
      8'
      Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 6'
      Хочолава Давид из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      6'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген подал угловой справа.
    • 6'
      Фагир Вахид успешно блокирует удар.
    • 6'
      Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хочолава Давид и попал в каркас ворот!
    • Угловой
      5'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген подал угловой справа.
    • 5'
      Контроль мяча: Копенгаген: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 5'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Харальдссон Хакон-Арнар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Анкерсен Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 4'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 4'
      Соренсен Кристиан I нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 4'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 3'
      Классон Виктор успешно блокирует удар.
    • 3'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Хочолава Давид из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Кристенсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Соренсен Кристиан I ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      2'
      Дарами Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Анкерсен Петер.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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