Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Вальдемар Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Оооо... вот это был удар! Классон Виктор должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал Классон Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Харальдссон Хакон-Арнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Копенгаген

45' Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали

45' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Фресе Мартин из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

44' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Норшеланн начинает контратаку

43' Удар от ворот произведет Норшеланн

42' Бардгджи Руни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Соренсен Кристиан I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Норшеланн пытается что-то создать.

41' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Норшеланн контролирует мяч.

41' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Рефери не любит споров - именно за это Хочолава Давид сейчас получил желтую

40' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Норшеланн контролирует мяч.

39' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Отличный гол забил Мохаммед Диоманд

38' ГОООООЛ - Мохаммед Диоманд Норшеланн забивает ударом головой

38' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Хансен Киан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Норшеланн контролирует мяч.

36' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Харальдссон Хакон-Арнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Норшеланн начинает контратаку

34' Ernest Nuamah из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Бардгджи Руни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Анкерсен Петер выиграл воздушное противоборство у Даниэль Свенссон.

33' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.

31' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Норшеланн

29' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Норшеланн контролирует мяч.

26' Бидструп Мадс получил желтую карточку от судьи

25' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Хочолава Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Хочолава Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Копенгаген

22' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

22' Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Норшеланн пытается что-то создать.

21' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

20' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Норшеланн контролирует мяч.

19' Бардгджи Руни наказан за толчок Даниэль Свенссон

18' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

18' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Норшеланн пытается что-то создать.

16' Норшеланн контролирует мяч.

16' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Норшеланн пытается что-то создать.

15' Норшеланн контролирует мяч.

14' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Норшеланн пытается что-то создать.

14' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Норшеланн пытается что-то создать.

13' Норшеланн пытается что-то создать.

12' Норшеланн контролирует мяч.

12' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

10' Ernest Nuamah пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

10' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Норшеланн контролирует мяч.

8' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хочолава Давид и попал в каркас ворот!

5' Хорошую попытку сделал Харальдссон Хакон-Арнар . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Анкерсен Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Норшеланн

4' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Кристенсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Норшеланн начинает с центра поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Дарами Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре