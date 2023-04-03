Тур: 29.
1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПоликарпу Парис
0:1
14' ПенальтиСадик Берат
0:2
26' ГолСадик Берат
32' Желтая карточкаСильва Луис
40' Желтая карточкаМейра Марсиу
1:2
49' ГолСильва Луис
50' Желтая карточкаВученович Александар
54' Желтая карточкаФернандеш Виктор
65' Желтая карточкаСадик Берат
82' Желтая карточкаИлич Кристиан
90' Желтая карточкаКовачевич Боян
90' Желтая карточкаШишковски Дамьян
90'+7
Ход матча
13'
14'
0:1
26'
0:2
32'
40'
49'
1:2
54'
65'
82'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
12 Костич ИванЗащитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Труич НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
История личных встреч
Эносис
Докса Катокопия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.58
1.08
Среднее время на гол
154
83
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Среднее время на гол
77
98
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
0.88
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
102
90
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|7
|0.24
|Рушиас Онисифорос
|3
|0.1
|Сильва Луис
|3
|0.1
|Дьявара Кандет
|3
|0.1
|Julien Lamy
|2
|0.07
|Мейра Марсиу
|2
|0.07
|Дрекса Павел
|1
|0.03
|Фернандеш Виктор
|1
|0.03
|Вукчевич Стефан
|1
|0.03
|Эхманн Марко
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
|Marko Jevremovic
|1 (1)
|0.03
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|6 (3)
|0.21
|Асанте Эрнест
|3
|0.1
|Труич Никола
|2
|0.07
|Собчик Алекс
|2
|0.07
|Анаане Тиджани
|2
|0.07
|Andreas Karamanolis
|2
|0.07
|Аденон Халед
|1
|0.03
|Бенни Бернарду
|1
|0.03
|Benjamin Asamoah
|1
|0.03
|Ковачевич Боян
|1
|0.03
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вученович Александар
|7
|0
|Marko Jevremovic
|7
|0
|Эхманн Марко
|5
|1
|Вукчевич Стефан
|6
|0
|Сильва Луис
|6
|0
|Demetris Mavroudis
|6
|0
|Мейра Марсиу
|6
|0
|Adrian Oscar Lucero
|5
|0
|Константину Константинос
|5
|0
|Дрекса Павел
|4
|0
|Antonis Katsiaris
|4
|0
|Fotis Kotsonis
|4
|0
|Костич Иван
|3
|0
|Поликарпу Парис
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Рушиас Онисифорос
|2
|0
|Дьявара Кандет
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Omer Korsia
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|9
|0
|Аденон Халед
|6
|1
|Садик Берат
|6
|0
|Fawaz Abdullahi
|4
|1
|Стилиану Мариос
|4
|0
|Керла Семир
|4
|0
|Труич Никола
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|3
|0
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Benjamin Asamoah
|3
|0
|Andreas Karamanolis
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Трайчевски Душко
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|Ояла Юхани
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Докса Катокопия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
4
8
Эносис
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
9
7
Эносис
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Докса Катокопия
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
23
19
Волевые поражения
13
15
Голы по времени матча
Забито
13
15
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
0
0%
3
20%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
2
13%
76-90
Пропущено
18
24
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
2
11%
6
25%
61-75
3
17%
5
21%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
20 Не забивали 25
3
23%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
26
16
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 9
5
19%
2
13%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
23%
3
19%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
9
35%
4
25%
76-90
Забито
26
23
7 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
3
12%
5
22%
1-15
1
4%
7
30%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
7
27%
3
13%
76-90
Пропущено
44
40
24 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
7
16%
4
10%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
10
23%
7
18%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
3
7%
8
20%
61-75
12
27%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0
Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Омония - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Результаты матчей
Эносис
Докса Катокопия
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 52%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эносис
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
410
311
311
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
312
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
1415
623
821
227
128
128
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|8
|3
|43 - 16
|62
|2.
|29
|17
|9
|3
|53 - 22
|60
|3.
|29
|18
|4
|7
|48 - 28
|58
|4.
|29
|14
|10
|5
|50 - 24
|52
|5.
|28
|15
|5
|8
|38 - 29
|50
|6.
|29
|14
|3
|12
|41 - 33
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|3
|13
|38 - 42
|42
|2.
|28
|11
|7
|10
|31 - 35
|40
|3.
|28
|11
|6
|11
|26 - 25
|39
|4.
|28
|7
|6
|15
|26 - 45
|27
|5.
|29
|7
|6
|16
|23 - 40
|27
|6.
|29
|6
|4
|19
|26 - 44
|22
|7.
|29
|4
|10
|15
|20 - 42
|22
|8.
|29
|3
|5
|21
|20 - 58
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|15
|10
|2
|3
|27 - 9
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 4
|29
|4.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|4.
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|14
|3
|2
|9
|13 - 18
|11
|7.
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|8.
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|3.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|4.
|14
|7
|1
|6
|18 - 16
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|2.
|14
|5
|2
|7
|9 - 17
|17
|3.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|4.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|5.
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|6.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|7.
|15
|3
|2
|10
|13 - 26
|11
|8.
|15
|0
|4
|11
|9 - 31
|4
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|13
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|10
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 8
|Омония
|Кассама Морету
|1 8