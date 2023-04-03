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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 29.
Эносис
1:2
Конец матча
Докса Катокопия
0'
13' Желтая карточка
Поликарпу Парис
0:1
14' Пенальти
Садик Берат
0:2
26' Гол
Садик Берат
32' Желтая карточка
Сильва Луис
40' Желтая карточка
Мейра Марсиу
1:2
49' Гол
Сильва Луис
50' Желтая карточка
Вученович Александар
54' Желтая карточка
Фернандеш Виктор
65' Желтая карточка
Садик Берат
82' Желтая карточка
Илич Кристиан
90' Желтая карточка
Ковачевич Боян
90' Желтая карточка
Шишковски Дамьян
90'+7
Эносис
Докса Катокопия

История личных встреч

Эносис
Докса Катокопия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
1:1
ПД
1:0
К
0:2
ПД
1:3
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1
КК
0:1
КК
1:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.58
1.08

Среднее время на гол

154
83

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Среднее время на гол

77
98

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

0.88
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

102
90

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 7 0.24
Рушиас Онисифорос 3 0.1
Сильва Луис 3 0.1
Дьявара Кандет 3 0.1
Julien Lamy 2 0.07
Мейра Марсиу 2 0.07
Дрекса Павел 1 0.03
Фернандеш Виктор 1 0.03
Вукчевич Стефан 1 0.03
Эхманн Марко 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Marko Jevremovic 1 (1) 0.03
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 6 (3) 0.21
Асанте Эрнест 3 0.1
Труич Никола 2 0.07
Собчик Алекс 2 0.07
Анаане Тиджани 2 0.07
Andreas Karamanolis 2 0.07
Аденон Халед 1 0.03
Бенни Бернарду 1 0.03
Benjamin Asamoah 1 0.03
Ковачевич Боян 1 0.03

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вученович Александар 7 0
Marko Jevremovic 7 0
Эхманн Марко 5 1
Вукчевич Стефан 6 0
Сильва Луис 6 0
Demetris Mavroudis 6 0
Мейра Марсиу 6 0
Adrian Oscar Lucero 5 0
Константину Константинос 5 0
Дрекса Павел 4 0
Antonis Katsiaris 4 0
Fotis Kotsonis 4 0
Костич Иван 3 0
Поликарпу Парис 3 0
Andreas Christofi 3 0
Рушиас Онисифорос 2 0
Дьявара Кандет 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Omer Korsia 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 9 0
Аденон Халед 6 1
Садик Берат 6 0
Fawaz Abdullahi 4 1
Стилиану Мариос 4 0
Керла Семир 4 0
Труич Никола 3 0
Илич Кристиан 3 0
Шишковски Дамьян 3 0
Бенни Бернарду 3 0
Benjamin Asamoah 3 0
Andreas Karamanolis 3 0
Diego Mesen 1 1
Трайчевски Душко 2 0
Меска 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Каргбо Ибрагим 1 0
Ояла Юхани 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0

Результаты матчей

Эносис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Докса Катокопия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

4
8
Эносис
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

9
7
Эносис
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Докса Катокопия
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

23
19

Волевые поражения

13
15

Голы по времени матча

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
0
0%
3
20%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
2
13%
76-90

Пропущено

18
24
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
2
11%
6
25%
61-75
3
17%
5
21%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
20 Не забивали 25
3
23%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

26
16
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 9
5
19%
2
13%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
23%
3
19%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
9
35%
4
25%
76-90

Забито

26
23
7 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
3
12%
5
22%
1-15
1
4%
7
30%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
7
27%
3
13%
76-90

Пропущено

44
40
24 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
7
16%
4
10%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
10
23%
7
18%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
3
7%
8
20%
61-75
12
27%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0
Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Омония - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1

Результаты матчей

Эносис
Докса Катокопия

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 52%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эносис
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
4
10
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
5
10
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
14
15
6
23
1.5
8
21
2
27
2.5
1
28
1
28
3.5
1
28
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 29 18 8 3 43 - 16 62
2.
Арис Лимассол
 29 17 9 3 53 - 22 60
3.
АЕК Ларнака
 29 18 4 7 48 - 28 58
4.
Пафос
 29 14 10 5 50 - 24 52
5.
Аполлон
 28 15 5 8 38 - 29 50
6.
Омония
 29 14 3 12 41 - 33 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 29 13 3 13 38 - 42 42
2.
Анортосис
 28 11 7 10 31 - 35 40
3.
АЕЛ Лимаcсол
 28 11 6 11 26 - 25 39
4.
Кармиотисса
 28 7 6 15 26 - 45 27
5.
Докса Катокопия
 29 7 6 16 23 - 40 27
6.
Эносис
 29 6 4 19 26 - 44 22
7.
Олимпиакос Никосия
 29 4 10 15 20 - 42 22
8.
Акритас Хлоракас
 29 3 5 21 20 - 58 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 15 10 2 3 27 - 9 32
3.
АПОЭЛ
 14 8 5 1 19 - 4 29
4.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
2.
АЕЛ Лимаcсол
 15 7 2 6 15 - 14 23
3.
Неа Саламина
 15 7 2 6 22 - 21 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 14 3 2 9 13 - 18 11
7.
Акритас Хлоракас
 14 3 1 10 11 - 27 10
8.
Олимпиакос Никосия
 14 1 6 7 8 - 17 9

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
2.
Арис Лимассол
 15 9 5 1 24 - 10 32
3.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
4.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
5.
Аполлон
 14 6 4 4 16 - 15 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
2.
Анортосис
 14 5 2 7 9 - 17 17
3.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
4.
Докса Катокопия
 15 4 3 8 15 - 24 15
5.
Олимпиакос Никосия
 15 3 4 8 12 - 25 13
6.
Кармиотисса
 13 3 3 7 13 - 25 12
7.
Эносис
 15 3 2 10 13 - 26 11
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
Неа Саламина Diego Dorregaray 10
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Яго Стив 1 8
Омония Кассама Морету 1 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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