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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 29.
АЕК Ларнака
2:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
10' Гол
Дьюрчо Адам
1:1
11' Гол
Квилитая Георгий
25' Желтая карточка
Гарсия Анхель
1:2
37' Гол
Квилитая Георгий
64' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
78' Желтая карточка
Феррари Франко
2:2
88' Гол
Тричковски Иван
90' Желтая карточка
Николич Неманья
90'+7
АЕК Ларнака
АПОЭЛ

История личных встреч

АЕК Ларнака
АПОЭЛ

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
66.7%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

34 матча

38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 21 победа

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 22 победы

55 матчей

27.3%
34.5%
38.2%
15 побед 19 ничьих 21 победа

Первый тайм

23.6%
54.5%
21.9%
13 побед 30 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.2%
41.8%
40%
10 побед 23 ничьи 22 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ТМС
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
3:3
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
С
1:1
К
1:2
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:4
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.04
0.83

Среднее время на гол

86
108

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.31
1.12

Среднее время на гол

68
80

Всего голов

65
53

Голов в среднем за матч

1.18
0.96

Тотал матчей

2.5
49
Больше 89%
Меньше 11%
6
34
Больше 62%
Меньше 38%
21
21
Больше 38%
Меньше 62%
34
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

76
93

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 10 (3) 0.34
Альтман Омри 8 (1) 0.28
Лопеш Рафаэл 5 0.17
Дьюрчо Адам 5 (1) 0.17
Фараж Имад 4 0.14
Понс Пере 3 0.1
Ромо Хосе 2 0.07
Ойер Санхурхо 2 0.07
Миличевич Хрвое 2 0.07
Энглезу Никос 1 0.03
Николич Неманья III 1 0.03
Гарсия Анхель 1 0.03
Олатунджи Виктор 1 0.03
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 7 (4) 0.24
Квилитая Георгий 6 (1) 0.21
Донис Анастасиос 5 0.17
Эфрем Георгиос 3 0.1
Сушич Матео 3 0.1
Креспо Хосе 2 0.07
Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.07
Македа Федерико 2 0.07
Блум Данни 2 0.07
Двали Лаша 2 0.07
Костадинов Георги 2 0.07
Далсью 2 0.07
Элиа Мариос 1 0.03
Ндонгаля Дьемерси 1 0.03
Сарфо Кингсли 1 0.03
Сациас Яннис 1 0.03

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 7 1
Альтман Омри 6 0
Понс Пере 5 0
Гарсия Анхель 5 0
Мамас Рафаил 5 0
Микель Гонсалес 4 0
Густаву Луиш 2 1
Росалес Роберто 3 0
Энглезу Никос 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Ромо Хосе 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Тричковски Иван 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Николич Неманья III 1 0
Пирич Кенан 1 0
Фараж Имад 1 0
Наум Гиоргос 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 5 1
Сациас Яннис 5 0
Эфрем Георгиос 3 1
Вильяфаньес Лукас 4 0
Квилитая Георгий 4 0
Феррари Франко 4 0
Маркиньос XXIII 4 0
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Сушич Матео 3 0
Костадинов Георги 3 0
Донис Анастасиос 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Каро Андреас 3 0
Двали Лаша 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Далсью 2 0
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Македа Федерико 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Rafael Moreira 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
АПОЭЛ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

3
5
АЕК Ларнака
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
АПОЭЛ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

14
18
АЕК Ларнака
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
АПОЭЛ
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

24
6

Волевые поражения

17
23

Голы по времени матча

Забито

27
24
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
7
26%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
22%
8
33%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
8
30%
30%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
2
17%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Забито

18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
5
28%
5
28%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Пропущено

16
5
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

45
42
22 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
9
20%
4
10%
1-15
3
7%
5
12%
16-30
10
22%
11
26%
31-45
5
11%
5
12%
46-60
9
20%
6
14%
61-75
9
20%
11
26%
76-90

Пропущено

31
17
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
4
13%
3
18%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
7
23%
2
12%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
9
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2
АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2
Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
АПОЭЛ

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
2 раза 7%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
5
9
5
10
2.5
3
11
4
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
14
1
7
7
1.5
9
6
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
24
5
15
14
1.5
14
15
6
23
2.5
4
25
4
25
3.5
1
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 29 18 8 3 43 - 16 62
2.
Арис Лимассол
 29 17 9 3 53 - 22 60
3.
АЕК Ларнака
 29 18 4 7 48 - 28 58
4.
Пафос
 29 14 10 5 50 - 24 52
5.
Аполлон
 28 15 5 8 38 - 29 50
6.
Омония
 29 14 3 12 41 - 33 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 29 13 3 13 38 - 42 42
2.
Анортосис
 28 11 7 10 31 - 35 40
3.
АЕЛ Лимаcсол
 28 11 6 11 26 - 25 39
4.
Кармиотисса
 28 7 6 15 26 - 45 27
5.
Докса Катокопия
 29 7 6 16 23 - 40 27
6.
Эносис
 29 6 4 19 26 - 44 22
7.
Олимпиакос Никосия
 29 4 10 15 20 - 42 22
8.
Акритас Хлоракас
 29 3 5 21 20 - 58 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 15 10 2 3 27 - 9 32
3.
АПОЭЛ
 14 8 5 1 19 - 4 29
4.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
2.
АЕЛ Лимаcсол
 15 7 2 6 15 - 14 23
3.
Неа Саламина
 15 7 2 6 22 - 21 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 14 3 2 9 13 - 18 11
7.
Акритас Хлоракас
 14 3 1 10 11 - 27 10
8.
Олимпиакос Никосия
 14 1 6 7 8 - 17 9

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
2.
Арис Лимассол
 15 9 5 1 24 - 10 32
3.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
4.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
5.
Аполлон
 14 6 4 4 16 - 15 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
2.
Анортосис
 14 5 2 7 9 - 17 17
3.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
4.
Докса Катокопия
 15 4 3 8 15 - 24 15
5.
Олимпиакос Никосия
 15 3 4 8 12 - 25 13
6.
Кармиотисса
 13 3 3 7 13 - 25 12
7.
Эносис
 15 3 2 10 13 - 26 11
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
Неа Саламина Diego Dorregaray 10
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Яго Стив 1 8
Омония Кассама Морету 1 8
Весь список
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