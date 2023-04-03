Тур: 29.
2:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолДьюрчо Адам
1:1
11' ГолКвилитая Георгий
25' Желтая карточкаГарсия Анхель
1:2
37' ГолКвилитая Георгий
64' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
78' Желтая карточкаФеррари Франко
2:2
88' ГолТричковски Иван
90' Желтая карточкаНиколич Неманья
90'+7
Ход матча
10'
1:0
11'
1:1
25'
37'
1:2
78'
88'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
51 Альтман ОмриНападающий
-
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
-
20 Громов АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
43 David Djamas
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
АЕК Ларнака
АПОЭЛ
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
66.7%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
34 матча
38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 21 победа
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 22 победы
55 матчей
27.3%
34.5%
38.2%
15 побед 19 ничьих 21 победа
Первый тайм
23.6%
54.5%
21.9%
13 побед 30 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.2%
41.8%
40%
10 побед 23 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.04
0.83
Среднее время на гол
86
108
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.31
1.12
Среднее время на гол
68
80
Всего голов
65
53
Голов в среднем за матч
1.18
0.96
Тотал матчей
2.5
49
Больше 89%
Меньше 11%
6
34
Больше 62%
Меньше 38%
21
21
Больше 38%
Меньше 62%
34
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
76
93
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|10 (3)
|0.34
|Альтман Омри
|8 (1)
|0.28
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.17
|Дьюрчо Адам
|5 (1)
|0.17
|Фараж Имад
|4
|0.14
|Понс Пере
|3
|0.1
|Ромо Хосе
|2
|0.07
|Ойер Санхурхо
|2
|0.07
|Миличевич Хрвое
|2
|0.07
|Энглезу Никос
|1
|0.03
|Николич Неманья III
|1
|0.03
|Гарсия Анхель
|1
|0.03
|Олатунджи Виктор
|1
|0.03
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|7 (4)
|0.24
|Квилитая Георгий
|6 (1)
|0.21
|Донис Анастасиос
|5
|0.17
|Эфрем Георгиос
|3
|0.1
|Сушич Матео
|3
|0.1
|Креспо Хосе
|2
|0.07
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.07
|Македа Федерико
|2
|0.07
|Блум Данни
|2
|0.07
|Двали Лаша
|2
|0.07
|Костадинов Георги
|2
|0.07
|Далсью
|2
|0.07
|Элиа Мариос
|1
|0.03
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.03
|Сарфо Кингсли
|1
|0.03
|Сациас Яннис
|1
|0.03
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|7
|1
|Альтман Омри
|6
|0
|Понс Пере
|5
|0
|Гарсия Анхель
|5
|0
|Мамас Рафаил
|5
|0
|Микель Гонсалес
|4
|0
|Густаву Луиш
|2
|1
|Росалес Роберто
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Ромо Хосе
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Николич Неманья III
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|5
|1
|Сациас Яннис
|5
|0
|Эфрем Георгиос
|3
|1
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Феррари Франко
|4
|0
|Маркиньос XXIII
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Сушич Матео
|3
|0
|Костадинов Георги
|3
|0
|Донис Анастасиос
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Каро Андреас
|3
|0
|Двали Лаша
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
АПОЭЛ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
3
5
АЕК Ларнака
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
АПОЭЛ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
14
18
АЕК Ларнака
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
АПОЭЛ
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
24
6
Волевые поражения
17
23
Голы по времени матча
Забито
27
24
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
7
26%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
22%
8
33%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
8
30%
30%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
2
17%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Забито
18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
5
28%
5
28%
61-75
1
6%
4
22%
76-90
Пропущено
16
5
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
45
42
22 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
9
20%
4
10%
1-15
3
7%
5
12%
16-30
10
22%
11
26%
31-45
5
11%
5
12%
46-60
9
20%
6
14%
61-75
9
20%
11
26%
76-90
Пропущено
31
17
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
4
13%
3
18%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
7
23%
2
12%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
9
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2
АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2
Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
АПОЭЛ
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
2 раза 7%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
87
59
510
311
411
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
141
77
96
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
245
1514
1415
623
425
425
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|8
|3
|43 - 16
|62
|2.
|29
|17
|9
|3
|53 - 22
|60
|3.
|29
|18
|4
|7
|48 - 28
|58
|4.
|29
|14
|10
|5
|50 - 24
|52
|5.
|28
|15
|5
|8
|38 - 29
|50
|6.
|29
|14
|3
|12
|41 - 33
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|3
|13
|38 - 42
|42
|2.
|28
|11
|7
|10
|31 - 35
|40
|3.
|28
|11
|6
|11
|26 - 25
|39
|4.
|28
|7
|6
|15
|26 - 45
|27
|5.
|29
|7
|6
|16
|23 - 40
|27
|6.
|29
|6
|4
|19
|26 - 44
|22
|7.
|29
|4
|10
|15
|20 - 42
|22
|8.
|29
|3
|5
|21
|20 - 58
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|15
|10
|2
|3
|27 - 9
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 4
|29
|4.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|4.
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|14
|3
|2
|9
|13 - 18
|11
|7.
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|8.
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|3.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|4.
|14
|7
|1
|6
|18 - 16
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|2.
|14
|5
|2
|7
|9 - 17
|17
|3.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|4.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|5.
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|6.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|7.
|15
|3
|2
|10
|13 - 26
|11
|8.
|15
|0
|4
|11
|9 - 31
|4
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|13
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|10
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 8
|Омония
|Кассама Морету
|1 8