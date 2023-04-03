Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Г О О О О Л - Одей Стивен забивает с левой ноги!

42' Хорошую попытку сделал Биссек Янн-Аурель . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Бьюр Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Раннерс

39' Беихмо Феликс из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Мадсен Мадс Эмиль пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

36' Удар от ворот произведет Орхус

36' Оооо... вот это был удар! Эгхо Марвин должен был забить с этой позиции.

36' Эгхо Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

31' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Орхус

31' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Раннерс

29' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

29' Удар от ворот произведет Раннерс

29' Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Линкс Гифт из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Раннерс

26' Бьюр Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' 'Г О О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды Орхус забивает с пенальти! Он пробил правой. Патрик Карлгрен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

20' После проверки VAR судья изменил решение - Орхус пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

13' Удар от ворот произведет Раннерс

12' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

10' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Одей Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Раннерс

5' Линкс Гифт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

1' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Орхус начинает с центра поля