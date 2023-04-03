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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Орхус
1:1
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
21' Пенальти
Мортенсен Патрик
1:1
43' Гол
Одей Стивен
68' Желтая карточка
Frederik Brandhof
71' Желтая карточка
Эгхо Марвин
81' Желтая карточка
Кехинде Тосин
82' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
90'+4

Ход матча

21'
Мортенсен Патрик
1:0
43'
1:1
Одей Стивен
(Клюснер Тобиас)
58'
 
Кехинде Тосин
Клюснер Тобиас
58'
 
Бабаян Эдгар
Нордли Симен Болькан
67'
Frederik Brandhof
Бьюр Петер
 
67'
 
Бундгаард Филип
Одей Стивен
67'
 
Энггаард Мэдс
Педерсен Миккель
68'
Frederik Brandhof
 
71'
 
Эгхо Марвин
74'
Хеуген Сигурд
Мадсен Мадс Эмиль
 
74'
Каль Эрик
Линкс Гифт
 
81'
 
Кехинде Тосин
82'
 
Каллесеэ Миккель

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
17
Якоб
Кевин
21
Бьюр
Петер
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
4
Юханссон
Карл
II
15
Копплин
Бьорн
18
Клюснер
Тобиас
6
Йонсен
Лассер
Берг
12
Педерсен
Миккель
17
Нордли
Симен
Болькан
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
Орхус
3-4-2-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Орхус
Раннерс

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед

39 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
6 побед 15 ничьих 18 побед

Первый тайм

23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
6 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

СД
1:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СДЧГ
0:1
СДЧГ
2:0
К
1:1
К
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СДЛЕ
1:1
СДЛЕ
2:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:4
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
4:1
СД
3:2
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

14
22

Голов в среднем за матч

0.78
1.05

Среднее время на гол

115
85

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

47
46

Голов в среднем за матч

1.21
1.18

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34

Среднее время на гол

74
76

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0
Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2 Орхус - Нордшелланн 0:2 Виборг - Орхус 1:1 Люнгбю - Орхус 0:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0
Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Орхус: 50%, Раннерс: 50%.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 93'
    Якоб Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 92'
    Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Орхус пытается что-то создать.
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