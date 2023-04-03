Тур: 23. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
1:0
21' ПенальтиМортенсен Патрик
1:1
43' ГолОдей Стивен
68' Желтая карточкаFrederik Brandhof
71' Желтая карточкаЭгхо Марвин
81' Желтая карточкаКехинде Тосин
82' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
90'+4
Ход матча
21'
1:0
43'
1:1
71'
74'
81'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
17
Якоб
Кевин
21
Бьюр
Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Орхус
Раннерс
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед
39 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
6 побед 15 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
6 побед 18 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
0.78
1.05
Среднее время на гол
115
85
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Среднее время на гол
57
67
Всего голов
47
46
Голов в среднем за матч
1.21
1.18
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
Среднее время на гол
74
76
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0
Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2 Орхус - Нордшелланн 0:2 Виборг - Орхус 1:1 Люнгбю - Орхус 0:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0
Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1