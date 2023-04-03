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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Фамаликан
0:1
Конец матча
Арока
0'
0:1
90' Пенальти
Силла Морлей
90' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
90' Желтая карточка
90'+6

Ход матча

67'
Отавио Эдмилсон
Михай Энеа
 
72'
 
Мишель Бенжи
Мухика Рафаэль
75'
Gustavo Sa
Добре Алекс
 
75'
Ассунсао Густаво
Юссуф Зейду
 
85'
Санка Леандру
Родригеш Иву
 
86'
Денилсон
Кадис Хондер
 
90'
0:1
Силла Морлей
90'
Ассунсао Густаво
 
90'
 
90'
 
Опоку Джером
Силла Морлей
Прогнозы 128
Фамаликан 72.7% (93)
X 24.2% (31)
Арока 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
97
Коломбатто
Сантьяго
23
Добре
Алекс
10
Хайме
Иван
7
Родригеш
Иву
29
Кадис
Хондер
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
5
Симау
Давид
14
Бускетс
Ориоль
11
Антони
10
Руис
Алан
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Фамаликан
4-2-3-1
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Арока

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:0
КЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:0
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.6

Среднее время на гол

40
150

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
135

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 6 (1) 0.23
Коломбатто Сантьяго 2 0.08
Пенетра Алешандре 2 0.08
Юссуф Зейду 2 0.08
Миллан Алехандро 2 0.08
Санка Леандру 2 0.08
Родригеш Иву 1 0.04
Родригес Хосе Луис 1 0.04
Кадис Хондер 1 0.04
Моура Франсишку 1 0.04
Ассунсао Густаво 1 0.04
Фонте Руй 1 0.04
Добре Алекс 1 0.04
Кадиле Джуниор 1 0.04
Агиррегабириа Мартин 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 7 0.27
Даббаг Одай 7 0.27
Антони 4 0.15
Бассо Жоау 3 (2) 0.12
Силла Морлей 2 (1) 0.08
Руис Алан 2 0.08
Букия Андре 2 0.08
Мишель Бенжи 1 0.04
Куарежма 1 0.04
Bruno Marques 1 0.04
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Галович Нино 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 8 0
Коломбатто Сантьяго 7 0
Родригеш Иву 4 1
Юссуф Зейду 5 0
Моура Франсишку 4 0
Пенетра Алешандре 4 0
Gustavo Sa 4 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Санка Леандру 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Риччели 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 6 2
Руис Алан 9 0
Соро Исмаила 7 1
Эшгаю Тьягу 7 0
Куарежма 5 1
Симау Давид 6 0
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Милованов Богдан 4 0
Галович Нино 3 0
Бассо Жоау 3 0
Антони 2 0
Арсенио 2 0
Силла Морлей 2 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Арока
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
6
Фамаликан
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

6
18
Фамаликан
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Арока
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
58% (15)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

7
24

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
31%
5
42%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
4
27%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

12
19
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
0
0%
2
11%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
42%
5
26%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
5
26%
76-90

Пропущено

23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
5
22%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
26%
3
19%
76-90

Забито

25
31
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
0
0%
3
10%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
3
12%
3
10%
31-45
8
32%
6
19%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
6
24%
10
32%
76-90

Пропущено

33
31
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
2
6%
6
19%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
5
15%
7
23%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
8
24%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0
Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1
Арока
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0
Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1

Результаты матчей

Фамаликан
Арока

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Точный счет

4:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
2
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
19
7
7
19
1.5
7
19
2
24
2.5
2
24
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 26 23 2 1 67 - 14 71
2.
Порту
 26 19 4 3 56 - 17 61
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 25 17 2 6 52 - 23 53
5.
Арока
 26 11 8 7 30 - 32 41
6.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
7.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 26 10 3 13 25 - 33 33
11.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
12.
Боавишта
 26 8 6 12 30 - 44 30
13.
Жил Висенте
 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 26 8 2 16 18 - 33 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
8.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Боавишта Кэннон Реджи 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Morlaye Sylla уходит с поля. Джером Опоку выходит вместо него
  • Желтая карточка
    95'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    Ассунсао Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Morlaye Sylla из команды Арока забивает с точки!
  • 86'
    Кадис Хондер уходит с поля. Денилсон VI выходит вместо него
  • 85'
    Родригеш Иву уходит с поля. Санка Леандру выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 128
Фамаликан 72.7% (93)
X 24.2% (31)
Арока 3.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Фамаликан 0:1 Арока онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фамаликан 0:1 Арока

Исход игры
Фамаликан
72.7% (93)
Ничья
24.2% (31)
Арока
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
25.62% (31)
Меньше
74.38% (90)
Обе команды забьют
Да
48.76% (59)
Нет
51.24% (62)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
43.8% (56)
1:1 Ничья
21.9% (28)
2:1 Фамаликан
21.1% (27)
1:2 Арока
2.3% (3)
2:0 Фамаликан
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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