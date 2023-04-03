Тур: 26. Стадион: Municipal 22 de Junho.
Ход матча
86'
90'
0:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
23
Добре
Алекс
10
Хайме
Иван
29
Кадис
Хондер
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
11
Антони
10
Руис
Алан
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 ДенилсонНападающий
-
20 Gustavo Sa
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 АрсениоПолузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
-
25 Weverson2
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Фамаликан
Арока
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.6
Среднее время на гол
40
150
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
135
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|6 (1)
|0.23
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0.08
|Пенетра Алешандре
|2
|0.08
|Юссуф Зейду
|2
|0.08
|Миллан Алехандро
|2
|0.08
|Санка Леандру
|2
|0.08
|Родригеш Иву
|1
|0.04
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.04
|Кадис Хондер
|1
|0.04
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Ассунсао Густаво
|1
|0.04
|Фонте Руй
|1
|0.04
|Добре Алекс
|1
|0.04
|Кадиле Джуниор
|1
|0.04
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|7
|0.27
|Даббаг Одай
|7
|0.27
|Антони
|4
|0.15
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.12
|Силла Морлей
|2 (1)
|0.08
|Руис Алан
|2
|0.08
|Букия Андре
|2
|0.08
|Мишель Бенжи
|1
|0.04
|Куарежма
|1
|0.04
|Bruno Marques
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|8
|0
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Родригеш Иву
|4
|1
|Юссуф Зейду
|5
|0
|Моура Франсишку
|4
|0
|Пенетра Алешандре
|4
|0
|Gustavo Sa
|4
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Хайме Иван
|3
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Жуниор Луис
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Кадис Хондер
|0
|1
|Добре Алекс
|0
|1
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|6
|2
|Руис Алан
|9
|0
|Соро Исмаила
|7
|1
|Эшгаю Тьягу
|7
|0
|Куарежма
|5
|1
|Симау Давид
|6
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|5
|0
|Милованов Богдан
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Бассо Жоау
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Арсенио
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Арока
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
6
Фамаликан
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
6
18
Фамаликан
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Арока
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
58% (15)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
7
24
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
31%
5
42%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
4
27%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
12
19
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
0
0%
2
11%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
42%
5
26%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
5
26%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
5
22%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
26%
3
19%
76-90
Забито
25
31
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
0
0%
3
10%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
3
12%
3
10%
31-45
8
32%
6
19%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
6
24%
10
32%
76-90
Пропущено
33
31
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
2
6%
6
19%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
5
15%
7
23%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
8
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0
Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1
Арока
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0
Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1
Результаты матчей
Фамаликан
Арока
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Точный счет
4:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
310
58
112
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
197
719
719
224
224
125
224
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 0:1 Арока
Исход игры
Фамаликан
72.7% (93)
Ничья
24.2% (31)
Арока
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
25.62% (31)
Меньше
74.38% (90)
Обе команды забьют
Да
48.76% (59)
Нет
51.24% (62)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
43.8% (56)
1:1 Ничья
21.9% (28)
2:1 Фамаликан
21.1% (27)
1:2 Арока
2.3% (3)
2:0 Фамаликан
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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