Тур: 27. Стадион: Estadio do Sao Miguel.
0:1
Второй тайм: 50'
Ход матча
16'
31'
0:1
35'
46'
Прогноз на матч от Liveresult
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
16
Энрике
Паулу
11
Кошта
Жоау
20
Adriano2
40
Мисао
Кенто
14
Жулиан
Игор
34
Ортис
Педро
10
Бондосо
Кико
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
-
2 НогейраЗащитник
- Защитник
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
-
11 Кошта ЖоауПолузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 ПаулоЗащитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luis Morgado
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
22 Зохи КевинНападающий
- Нападающий
-
26 Бриту ТьягуНападающий
-
-
90 Friday Etim
-
Главный тренер: Tulipa
История личных встреч
Санта-Клара
Визела
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
10%
90%
1 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.4
1.2
Среднее время на гол
225
75
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
81
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Габриэль
|5 (1)
|0.19
|Rildo
|3
|0.11
|Боатенг Кеннеди
|2
|0.07
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0.07
|Бруно Алмейда
|1
|0.04
|Тагава Кёсукэ
|1
|0.04
|Кинтилья Хави
|1 (1)
|0.04
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.04
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.04
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|7
|0.26
|Гарсия Самуэль
|3 (1)
|0.11
|Оливейра Андерсон
|3
|0.11
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.07
|Бондосо Кико
|2
|0.07
|Зохи Кевин
|2
|0.07
|Friday Etim
|2
|0.07
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Мендес Алексис
|1
|0.04
|Силва Томаш
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Жулиан Игор
|1
|0.04
|Нейва Кристиан
|1
|0.04
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Bobsin
|8
|0
|Боатенг Кеннеди
|6
|1
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Энрике Паулу
|6
|0
|Adriano2
|6
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|Рикардиньо Феррейра
|4
|1
|Санья Пьер
|4
|1
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Мисао Кенто
|4
|0
|Аллано Лима
|4
|0
|Сильва Габриэль
|3
|0
|Кинтилья Хави
|3
|0
|Калила Диого
|3
|0
|Nunes Matheus
|3
|0
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Гонсалес Вальтер
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|2
|0
|Rildo
|2
|0
|Бруно Алмейда
|2
|0
|Кошта Жоау
|2
|0
|Жордау Бруну
|2
|0
|Батиста Габриэл
|2
|0
|Ногейра
|0
|1
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Italo
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|9
|1
|Нейва Кристиан
|8
|0
|Оливейра Андерсон
|6
|1
|Гарсия Самуэль
|6
|0
|Мендес Алексис
|6
|0
|Клаудемир де Соуза
|5
|0
|Жулиан Игор
|5
|0
|Морейра Нуну
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Перейра Матеус
|4
|0
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Осмаич Милутин
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Diego Rosa
|2
|0
|Рашид Осама
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Бондосо Кико
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
|Фелипе Луис IV
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Friday Etim
|1
|0
Результаты матчей
Санта-Клара
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Визела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
7
Санта-Клара
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Визела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
1
13
Санта-Клара
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Визела
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
7
11
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
11
20
Голы по времени матча
Забито
15
13
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
2
13%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
8
50%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
22 Не забивали 20
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
20
26
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
1
5%
5
19%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
5
25%
4
15%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
6
30%
6
23%
76-90
Пропущено
38
32
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 19
6
16%
4
13%
1-15
8
21%
3
9%
16-30
3
8%
7
22%
31-45
7
18%
4
13%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
7
18%
12
38%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3
Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1
Визела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3
Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2
Результаты матчей
Санта-Клара
Визела
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
3
4 раза 31%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 46%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
1
4 раза 31%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
7 раз 27%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 50%
1
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
3
5 раз 19%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Санта-Клара
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
310
58
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1313
Больше Меньше
179
323
818
125
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|23
|2
|1
|67 - 14
|71
|2.
|26
|19
|4
|3
|56 - 17
|61
|3.
|26
|19
|2
|5
|56 - 23
|59
|4.
|26
|17
|3
|6
|52 - 23
|54
|5.
|26
|11
|8
|7
|30 - 32
|41
|6.
|26
|12
|5
|9
|25 - 29
|41
|7.
|1:0
|27
|11
|5
|11
|31 - 28
|38
|8.
|26
|11
|5
|10
|23 - 27
|38
|9.
|26
|9
|6
|11
|25 - 29
|33
|10.
|26
|10
|3
|13
|25 - 33
|33
|11.
|26
|8
|8
|10
|27 - 33
|32
|12.
|26
|8
|6
|12
|26 - 32
|30
|13.
|26
|8
|6
|12
|30 - 44
|30
|14.
|26
|8
|2
|16
|18 - 33
|26
|15.
|26
|7
|4
|15
|22 - 39
|25
|16.
|26
|5
|4
|17
|21 - 49
|19
|17.
|26
|4
|5
|17
|19 - 43
|17
|18.
|0:1
|27
|3
|6
|18
|17 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|42 - 10
|37
|2.
|13
|11
|0
|2
|35 - 7
|33
|3.
|13
|11
|0
|2
|36 - 9
|33
|4.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|23 - 6
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|7.
|13
|7
|1
|5
|14 - 10
|22
|8.
|13
|7
|1
|5
|13 - 10
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|12 - 9
|21
|10.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|11.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|12.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|13.
|13
|4
|5
|4
|11 - 11
|17
|14.
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|15.
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|16.
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|17.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|25 - 4
|34
|2.
|14
|11
|0
|3
|33 - 17
|33
|3.
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|6.
|13
|5
|3
|5
|12 - 16
|18
|7.
|13
|4
|6
|3
|11 - 16
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|11 - 18
|17
|9.
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|10.
|13
|4
|1
|8
|15 - 21
|13
|11.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|14 - 27
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|13
|3
|0
|10
|8 - 21
|9
|17.
|0:1
|13
|1
|2
|10
|4 - 16
|5
|18.
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санта-Клара 0:1 Визела
Исход игры
Санта-Клара
29.6% (34)
Ничья
27% (31)
Визела
43.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
22.12% (25)
Меньше
77.88% (88)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
Популярный счёт
0:1 Визела
25.2% (29)
1:1 Ничья
23.5% (27)
1:0 Санта-Клара
17.4% (20)
2:1 Санта-Клара
9.6% (11)
1:2 Визела
8.7% (10)
0:2 Визела
7.8% (9)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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