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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Санта-Клара
0:1
Конец матча
Визела
0'
16' Желтая карточка
Энрике Паулу
0:1
31' Гол
Осмаич Милутин
35' Желтая карточка
Перейра Матеус
57' Желтая карточка
Мисао Кенто
59' Желтая карточка
Жулиан Игор
86' Вторая желтая карточка
Энрике Паулу
90'+5
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
4
Боатенг
Кеннеди
16
Энрике
Паулу
11
Кошта
Жоау
20
Adriano2
7
Аллано
Лима
40
Мисао
Кенто
21
Андрезиньо
Андре
39
Nascimento
Leite
Matheus3
97
Бунтиц
Фабиян
14
Жулиан
Игор
5
Оливейра
Андерсон
3
Вилсон
Бруно
16
Перейра
Матеус
34
Ортис
Педро
8
Гуззу
Рафаэл
10
Бондосо
Кико
20
Гарсия
Самуэль
79
Морейра
Нуну
9
Осмаич
Милутин
Санта-Клара
4-2-3-1
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Санта-Клара
Визела

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

10%
90%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:3
ПВЛ
0:0
ПВЛ
0:0
ГЛ
1:2
ГЛ
5:1
ГЛ
0:1
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
1.2

Среднее время на гол

225
75

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
81

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Габриэль 5 (1) 0.19
Rildo 3 0.11
Боатенг Кеннеди 2 0.07
Nascimento Leite Matheus3 2 0.07
Бруно Алмейда 1 0.04
Тагава Кёсукэ 1 0.04
Кинтилья Хави 1 (1) 0.04
Гонсалес Кристиан 1 0.04
Аллано Лима 1 (1) 0.04
Рикардиньо Феррейра 0 0
Нану Гомеш 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Adriano2 0 0
Victor Bobsin 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 7 0.26
Гарсия Самуэль 3 (1) 0.11
Оливейра Андерсон 3 0.11
Гуззу Рафаэл 2 0.07
Бондосо Кико 2 0.07
Зохи Кевин 2 0.07
Friday Etim 2 0.07
Перейра Матеус 1 0.04
Мендес Алексис 1 0.04
Силва Томаш 1 0.04
Морейра Нуну 1 0.04
Жулиан Игор 1 0.04
Нейва Кристиан 1 0.04
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Bobsin 8 0
Боатенг Кеннеди 6 1
Энрике Паулу 6 1
Гонсалес Кристиан 5 1
Adriano2 6 0
Nascimento Leite Matheus3 6 0
Рикардиньо Феррейра 4 1
Санья Пьер 4 1
Мисао Кенто 5 0
Карвалью Андерсон 4 0
Аллано Лима 4 0
Сильва Габриэль 3 0
Кинтилья Хави 3 0
Калила Диого 3 0
Nunes Matheus 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Гонсалес Вальтер 2 0
Андрезиньо Андре 2 0
Rildo 2 0
Бруно Алмейда 2 0
Кошта Жоау 2 0
Жордау Бруну 2 0
Батиста Габриэл 2 0
Ногейра 0 1
Фернандеш Рикардо 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Italo 1 0
Стеванович Филип 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 9 1
Нейва Кристиан 8 0
Оливейра Андерсон 6 1
Жулиан Игор 6 0
Гарсия Самуэль 6 0
Мендес Алексис 6 0
Клаудемир де Соуза 5 0
Морейра Нуну 5 0
Силва Томаш 3 1
Перейра Матеус 4 0
Вилсон Бруно 4 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Осмаич Милутин 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Diego Rosa 2 0
Рашид Осама 2 0
Исаак Карлос 2 0
Бондосо Кико 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Ортис Педро 1 0
Фелипе Луис IV 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Friday Etim 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Визела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
7
Санта-Клара
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Визела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

1
13
Санта-Клара
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Визела
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

7
12

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

15
14
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
17%
2
13%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
8
50%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
23 Не забивали 21
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

20
27
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
13 Не забивали 9
1
5%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
5
25%
4
15%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
6
30%
6
22%
76-90

Пропущено

39
32
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 19
6
15%
4
13%
1-15
8
21%
3
9%
16-30
4
10%
7
22%
31-45
7
18%
4
13%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
7
18%
12
38%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3
Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1
Визела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3
Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2

Результаты матчей

Санта-Клара
Визела

Точный счет

1:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
3
4 раза 31%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 46%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
1
4 раза 31%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
8 раз 30%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 52%
1
10 раз 37%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
3
5 раз 19%
2
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
11
1.5
5
8
1
13
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
12
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
14
0.5
Больше Меньше
18
9
3
24
1.5
8
19
1
26
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:2 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 2:1 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 26 17 3 6 52 - 23 54
5.
Арока
 26 11 8 7 30 - 32 41
6.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
7.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
8.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 26 10 3 13 25 - 33 33
11.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
12.
Жил Висенте
 26 8 6 12 26 - 32 30
13.
Боавишта
 26 8 6 12 30 - 44 30
14.
Портимоненсе
 26 8 2 16 18 - 33 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:2 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 2:1 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
8.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:2 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 2:1 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
5.
Спортинг Л
 13 6 3 4 17 - 16 21
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Боавишта Кэннон Реджи 2 8
Весь список
  • 67'
    Морейра Нуну уходит с поля. Рашид Осама выходит вместо него
  • 62'
    Кошта Жоау уходит с поля. Рикардиньо выходит вместо него
  • 62'
    Andrezinho уходит с поля. Gabriel Silva выходит вместо него
  • Желтая карточка
    60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    59'
    Жулиан Игор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    57'
    Мисао Кенто получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Ногейра уходит с поля. Жордау Бруну выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      Matheus Pereira получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Осмаич Милутин бьет в цель!
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Матеус бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Энрике Паулу получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Санта-Клара 29.6% (34)
    X 27% (31)
    Визела 43.5% (50)
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    Где смотреть матч Санта-Клара 0:1 Визела онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санта-Клара 0:1 Визела

    Исход игры
    Санта-Клара
    29.6% (34)
    Ничья
    27% (31)
    Визела
    43.5% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.12% (25)
    Меньше
    77.88% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    45.13% (51)
    Нет
    54.87% (62)
    Популярный счёт
    0:1 Визела
    25.2% (29)
    1:1 Ничья
    23.5% (27)
    1:0 Санта-Клара
    17.4% (20)
    2:1 Санта-Клара
    9.6% (11)
    1:2 Визела
    8.7% (10)
    0:2 Визела
    7.8% (9)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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