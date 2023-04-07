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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Бенфика
1:2
Второй тайм: 87'
Порту
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Кошта Диогу
14' Желтая карточка
Флорентину
23' Желтая карточка
Урибе Матеус
1:1
45' Гол
Урибе Матеус
45' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
49' Желтая карточка
Груйич Марко
49' Желтая карточка
Жилберто Жуниор
53' Желтая карточка
Манафа Вилсон
1:2
54' Гол
Тареми Мехди
83' Желтая карточка
Силва Антониу

Ход матча

10'
Кошта Диогу
1:0
14'
Флорентину
 
23'
 
Урибе Матеус
26'
Жилберто Жуниор
Бах Александр
 
45'
1:1
Урибе Матеус
(Пепе VI)
45'
 
Отавио Эдмилсон
49'
 
Груйич Марко
49'
Жилберто Жуниор
 
53'
 
Манафа Вилсон
54'
1:2
Тареми Мехди
56'
 
Мариу Жоау
Манафа Вилсон
56'
 
Эуштакиу Стивен
Груйич Марко
57'
Нерес Давид
Флорентину
 
71'
 
Мартинес Антонио
Венделл Боргес
72'
 
Занузи Зайду
Мариу Жоау
83'
Силва Антониу
 
Прогнозы 121
Бенфика 66.9% (81)
X 26.4% (32)
Порту 6.6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Порту
4.60
3.80
4.52
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
22
Шикинью
Франциску
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
88
Рамуш
Гонсалу
99
Кошта
Диогу
18
Манафа
Вилсон
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
16
Груйич
Марко
8
Урибе
Матеус
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
11
Пепе
VI
Бенфика
4-2-3-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Бенфика
Порту

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
62.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

43 матча

25.6%
23.3%
51.1%
11 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

20.9%
41.9%
37.2%
9 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

25.6%
32.6%
41.8%
11 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
КП
3:1
КП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
К
1:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:0
С
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.19
0.82

Среднее время на гол

75
110

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.59
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

60
46

Голов в среднем за матч

1.4
1.07

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39

Среднее время на гол

64
84

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 17 (7) 0.63
Рамуш Гонсалу 17 0.63
Нерес Давид 6 0.22
Силва Рафа 6 0.22
Муса Петар 5 0.19
Силва Антониу 3 0.11
Гримальдо Алехандро 2 0.07
Жилберто Жуниор 2 0.07
Бах Александр 1 0.04
Эурснес Фредрик 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Ристич Михайло 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Дракслер Юлиан 1 0.04
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 14 (2) 0.52
Галено Вандерсон 8 (1) 0.3
Эванилсон 6 0.22
Пепе VI 4 0.15
Отавио Эдмилсон 4 0.15
Мартинес Антонио III 4 0.15
Маркано Иван 3 0.11
Урибе Матеус 3 (1) 0.11
Эуштакиу Стивен 2 0.07
Кардозу Фабиу 2 0.07
Франко Андре 2 0.07
Мариу Жоау III 1 0.04
Венделл Боргес 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Груйич Марко 1 0.04
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 8 1
Силва Рафа 6 0
Мариу Жоау 4 1
Эурснес Фредрик 5 0
Флорентину 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Силва Антониу 3 0
Жилберто Жуниор 2 0
Нерес Давид 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Влаходимос Одиссеас 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 5 1
Маркано Иван 6 0
Груйич Марко 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Тареми Мехди 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Рамош Клаудиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Порту
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

3
3
Бенфика
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Порту
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

10
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

25
34
Бенфика
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Порту
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

28
37

Голы по времени матча

Забито

41
21
22 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 15
7
17%
2
10%
1-15
3
7%
1
5%
16-30
12
29%
29%
5
24%
31-45
4
10%
4
19%
46-60
4
10%
1
5%
61-75
11
27%
8
38%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Забито

25
35
11 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
3
12%
7
20%
1-15
5
20%
3
9%
16-30
3
12%
12
34%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
4
16%
4
11%
61-75
5
20%
6
17%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

66
56
33 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 26
21 Забивали первыми 21
2 Не забивали 3
10
15%
9
16%
1-15
8
12%
4
7%
16-30
15
23%
17
30%
31-45
9
14%
7
13%
46-60
8
12%
5
9%
61-75
16
24%
14
25%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1
Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2
Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0

Результаты матчей

Бенфика
Порту

Точный счет

3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:3
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 31%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
5
4 раза 15%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
1.5
Больше Меньше
9
4
9
4
2.5
8
5
5
8
3.5
5
8
3
10
4.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
6
7
5
8
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
23
3
19
7
1.5
15
11
14
12
2.5
10
16
6
20
3.5
6
20
4
22
4.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:2 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 2:1 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 26 17 3 6 52 - 23 54
5.
Арока
 26 11 8 7 30 - 32 41
6.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
7.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
8.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 26 10 3 13 25 - 33 33
11.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
12.
Жил Висенте
 26 8 6 12 26 - 32 30
13.
Боавишта
 26 8 6 12 30 - 44 30
14.
Портимоненсе
 26 8 2 16 18 - 33 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:2 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 2:1 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
8.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:2 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 2:1 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
5.
Спортинг Л
 13 6 3 4 17 - 16 21
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Боавишта Кэннон Реджи 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    89'
    Жоау Мариу из "Бенфики" оказался в положении офсайда на левом фланге. Совсем уже мало времени остаётся у лиссабонцев для спасения матча.
  • Замена
    88'
    В составе "Порту" тоже происходит замена: Фабиу Кардозу появляется вместо Мехди Тареми.
  • Замена
    87'
    Замена производился в составе "Бенфики": Петар Муса выходит на поле вместо Рафы Силвы.
  • 86'
    Левым флангом атакует "Бенфика", но попытки навесить оттуда блокируются футболистами "Порту".
  • 85'
    Зайду Занузи вбросил аут сзади на левом фланге на Диогу Кошту. Арбитр предупреждал игрока "Порту" о недопустимости затяжки времени.
  • 85'
    Контратака "Порту" притормозилась и выдалась не такой опасной, какой могла бы быть. В итоге прострел с левой стороны привёл мяч в руки Влаходимоса.
  • Желтая карточка
    83'
    Антониу Силва обрёл себе жёлтую карточку. Видать, за неспортивное поведение.
  • 83'
    Штрафной всё-таки заработали лиссабонцы на чужой половине поля, Гримальдо подал его в район левого угла вратарской на Отаменди, а тот не попал головой в створ, поборовшись за мяч с Келлером Пепе. 
  • 82'
    Давид Нерес исполнил смещение с правого фланга чуть к центру, но обыгрыш с партнёром у него совсем не получился - потеря.
  • Травма, повреждение
    81'
    Диогу Кошта выбил мяч к центру поля, где Рафа Силва пострадал в единоборстве с Келлером Пепе. 
  • 80'
    Попробовали хозяева испугать соперника прострельным пасом с левого фланга - не получилось, Келлер Пепе перехватил мяч. Затем Жоау Мариу из "Бенфики" безадресно навесил слева же за лицевую.
  • 79'
    Нудно катает мяч "Бенфика" в середине поля. Не знают "орлы", как организовать реальную опасность у чужих ворот.
  • 78'
    Почти с линии штрафной Франциску Шикинью пробил в ближний (левый) угол - Диогу Кошта уверенно поймал мяч.
  • 77'
    Караулят "драконы" свои шансы на контратаках, и вполне ещё может представиться им отличная возможность упрочить счёт в свою пользу.
  • 76'
    С подступов к штрафной нанесён удар по гостевым воротам. Это Давиду Нересу не удалось попасть в створ - мяч послан левее, чем было нужно.
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    • 75'
      Какие-то хаотичные у "Бенфики" потуги отыграться. "Порту" чувствует себя заметно уверенней на футбольном поле.
    • 74'
      Эдмилсон Отавио оказался в положении "вне игры" на правом фланге и очень недоволен в связи с этим.
    • Опасный момент
      73'
      В опасную контратаку убежало ограниченное количество игроков "Порту", и подвела гостей точность передачи от Тареми в ответственный момент, поэтому и не произошло удара по воротам.
    • Угловой
      73'
      Не добилась "Бенфика" успеха на угловом с правого фланга и заработала корнер на левом краю. С него тоже не удалось обострить "орлам".
    • Замена
      72'
      Двойная замена в составе "Порту". Покинули поле Венделл и травмированный Жоау Мариу.
    • Травма, повреждение
      71'
      Вновь потребовалась помощь врачей Жоау Мариу из "Порту".
    • Фол, нарушение
      70'
      Вот как раз Жоау Мариу из "Бенфики" в центре поля ставит подножку для Эуштакиу, что справедливо расценивается арбитром в качестве фола.
    • 69'
      В "Бенфике", кстати, тоже есть Жоау Мариу, но то другой футболист.
    • Травма, повреждение
      68'
      Появиляется на поле медицинская бригада для оказания соответствующей помощи игроку "Порту" - это Жоау Мариу.
    • 67'
      Наоборот, "Порту" пробует соорудить что-либо интересное впереди. Не удаётся "драконам" сделать это тоже.
    • 66'
      Пока не получается у "орлов" оказывать серьёзное давление на штрафную площадь своего соперника.
    • 64'
      С левого края у "Бенфики" осуществлялась подача во вратарскую - мяч пересёк в воздухе лицевую линию и пролетел над створом.
    • Видеоповтор
      63'
      Главный арбитр встречи послушал ВАРовцев и показал, что пенальти в ворота "Бенфики" сейчас не будет.
    • Опасный момент
      62'
      Отавио сигнализирует, что мяч в чужой для него штрафной попал в руку Жилберто Жуниору. Потом Тареми примерно с линии штрафной пробил чуть мимо правого угла.
    • 61'
      Ауты зарабатывает "Порту" на левом фланге. Боргес Венделл, естественно, не спешит их вбрасывать.
    • Фол, нарушение
      60'
      Шикинью мелко нарушет правила против Отавио на чужой половине поля. Келлер Пепе разыграет штрафной удар.
    • 58'
      "Бенфика", можно сказать, получает по заслугам. Решили "орлы" сыграть от обороны - и вынимают из своих ворот.
    • Замена
      57'
      Давид Нерес тем временем вышел на замену вместо Флорентину в составе "Бенфики".
    • Замена
      56'
      Эуштакиу вышел на замену вместо Груйича в составе "Порту".
    • Описание гола
      54'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Мехти Тареми!
      С полукруга штрафной Тареми отправил мяч низом чётко в левый угол.
    • 53'
      Подали лиссабонцы штрафной с левого края, и закончилось всё аутом для "Порту" на противоположном фланге.
    • Желтая карточка
      52'
      Вилсон Манафа на правом фланге обороны уронил Фредрика Эурснеса и увидел перед собой жёлтую карточку.
    • Желтая карточка
      51'
      Жилберто Жуниор также получил жёлтую карточку - за неспортивное поведение. А Жоау Мариу из "Бенфики" без "горчичника" подтолкнул Урибе на чужой половине уже после штрафного.
    • Желтая карточка
      50'
      Марко Груйич уронил соперника недалеко от своей штрафной площади, за что получил жёлтую карточку.
    • 48'
      С левого фланга теперь состоялась подача стандарта у "Порту" - мяч перелетел через гущу футболистов, никого из них не коснувшись.
    • 47'
      Штрафной заработали "драконы" в центре поля, вслед за чем последовала неопасная подача в руки Влаходимоса.
    • Офсайд
      46'
      На левом фланге зафиксировано положение "вне игры" у "Бенфики" вскоре после вброса аута.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. "Порту" гораздо больше атаковал и отыгрался перед перерывом. Счёт 1:1.
    • 45'
      Продолжает "Порту" идти в атаку, не унимается, а судья ещё не даёт свисток на перерыв, хотя пошла уже 53-я минута вкупе с компенсированным временем.
    • Желтая карточка
      45'
      Отавио доигрался наконец до жёлтой карточки, когда наступил на ногу сопернику в центре поля.
    • Офсайд
      45'
      ГОЛ! 1:2! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 1:1.
      Вандерсон Галено обводящим ударом поразил правый нижний угол, но оказалось, что из положения "вне игры".
    • Дополнительное время
      45'
      6 минут добавлено к первому тайму.
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Матеус Урибе!
      Всё-таки напоследок сравнивает счёт в первом тайма "Порту"! После вброса аута с правого фланга мяч дошёл до Урибе, низом поразившего левый нижний угол.
    • 43'
      Да, вхолостую проводит первый тайм "Порту" в атакующем варианте. Не хватает последнего паса гостям.
    • Травма, повреждение
      42'
      Мехди Тареми пострадал в противоборстве с вратарём хозяев и лежит теперь на газоне.
    • Фол, нарушение
      41'
      Отправили-таки мяч в чужие ворота игроки "Порту", но уже после фиксации фола в атаке на Влаходимосе.
    • 40'
      "Бенфика" сегодня фаворит не только потому, что она играет дома, но из-за своего лидерства в турнирной таблице.
    • 38'
      Гонсалу Рамуш отобрал себе мяч на входе в чужую штрафную с левой стороны, однако справилась оборона "драконов", игроволй снаряд был вынесен за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      36'
      Штрафной подавали футболисты "Порту" с левого фланга, но снова достойно выстояла оборона "Бенфики".
    • 34'
      Конец первого тайма уже совсем скоро, и если "драконы" хотят не проиграть его, им надо делать значительные шаги в скором времени.
    • 33'
      Что касается характера игры, то "Бенфика" по-прежнему сконцентрирована на обороне, тогда как "Порту" не может добиться для себя чего-то положительного в позиционных атаках.
    • Замена
      32'
      Приносим извинения за временные технические неполадки. О главном, что произошло в предыдущие десять минут. Эурснес с фолом подкатился перед чужой штрафной в ноги Баха и получил жёлтую карточку. Пострадавший был заменён из-за травмы на Жилберто Жуниора.
    • 20'
      Сейчас "орлы" что-то попробовали соорудить в чужой штрафной площади, была попытка дриблинга, однако здорово сработала оборона "драконов" и отобрала мяч для себя.
    • 19'
      Исходя из того, что счёт на табло в пользу "Бенфики", можно констатировать, что ставка "Порту" на игру первым номером в начале встречи не сработала.
    • 18'
      Отавио активен во всех смыслах. Отдавал он сейчас по правому полуфлангу проникающую передачу вперёд на Тареми, однако первый на мяче был Влаходимос.
    • Фол, нарушение
      17'
      Отавио перед чужой штрафной набросился на Шикинью и уронил того на газон. Чуть позже Отавио в центре поля помог упасть после прыжка Отаменди. Жёлтая карточка ждёт Отавио, однако рефери пока даёт ему шанс обойтись без "горчичника".
    • Угловой
      16'
      Два угловых "Порту" с правого фланга вновь не привели к опасности у ворот "Бенфики". Низкий КПД у "драконов" с данным видом стандартов пока что.
    • 15'
      "Драконы" исполнили слева со штрафного подачу к дальней штанге, и Влаходимос вытянутой рукой перевёл мяч на корнер.
    • Желтая карточка
      14'
      Флорентину сфолил на правом фланге обороны против Отавио. Тот кричал судье, что необходимо показать жёлтую карточку провинившемуся. Арбитр выполнил его просьбу.
    • Угловой
      13'
      Александр Бах, судя по повтору, успел выбить мяч в подкате за боковую линию до того, как он пересёк лицевую. Но судья назначил угловой. Это на левом фланге. Впрочем, с корнера никак не обострили гости.
    • Угловой
      12'
      Гости плюс-минус оперативно заработали угловой на правом краю, однако он не принёс им остроты. Потом состоялась у "Порту" фланговая доставка с игры, замкнутая неточным ударом.
    • 11'
      Вот так получилось. Инициативой владел "Порту" на стартовом отрезке матча, но вдруг "драконы" оказались в статусе догоняющих в сегодняшней встрече.
    • Гол в свои ворота
      10'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Диогу Кошта (в свои ворота)!
      Гремит "Эштадиу да Луш"! "Бенфика" открыла счёт! От правой границы штрафной последовал навес от Баха, и Рамуш, переигравший в воздухе Келлера Пепе, отправил мяч в перекладину, после рикошета от которой сфера от руки Кошты оказалась в сетке.
    • Фол, нарушение
      9'
      Против Николаса Отаменди нарушены правила на фланге в середие поля - мелкий фол со стороны "Порту".
    • Травма, повреждение
      8'
      Вандерсон Галено рухнул на газон в центре поля, подпрыгнув над спиной нагнувшегося Александра Баха. Оказывается медпомощь игроку "Порту".
    • 7'
      "Бенфика" принимает на данный момент вариант игры вторым номером. Чёткую заявку на инициативу сделала команда из Порту.
    • 6'
      Пока "Порту" предпочтительней смотрится в атаках на чужом стадионе. В начале матча поактивнее действуют на поле гости.
    • 6'
      Не будет 11-метрового. Точно не будет. Игра уже возобновилась.
    • Видеоповтор
      5'
      Насчёт возможного пенальти в ворота "Бенфики" ситуация пока непонятна. Вроде как главный арбитр слушает ВАР-ассисентов, но не факт.
    • Травма, повреждение
      4'
      Тареми упал в чужой штрафной в результате контакта с Бахом и Антониу Силвой, который тоже упал и теперь получает медицинскую помощь.
    • 3'
      "Бенфика" играет в красно-белой форме, а у "Порту" бело-синяя расцветка. В этом плане без сюрпризов.
    • 2'
      Отавио выполнил подачу с правого края, а Тареми на дальней штанге головой с отскоком от газона переправил мяч в руки Влаходимоса.
    • 1'
      Гости пошли в атаку на первой минуте, заработали аут на левом фланге. Вбросили его в штрафную, там была скидка со второго этажа, и потом мяч легко поймал Одиссеас Влаходимос.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      50'
      Отавио Эдмилсон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Галено Вандерсон бьет в цель!
    • 45'
      Пепе VI сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Урибе Матеус бьет в цель!
    • 26'
      Бах Александр уходит с поля. Жилберто Жуниор выходит вместо него
    • Желтая карточка
      14'
      Флорентину получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Бах Александр сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Кошта Диогу уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 1:2 Порту

    Исход игры
    Бенфика
    66.9% (81)
    Ничья
    26.4% (32)
    Порту
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.77% (67)
    Меньше
    41.23% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (87)
    Нет
    23.68% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    39.7% (48)
    1:0 Бенфика
    17.4% (21)
    1:1 Ничья
    17.4% (21)
    2:2 Ничья
    7.4% (9)
    1:2 Порту
    3.3% (4)
    3:1 Бенфика
    2.5% (3)
    2:0 Бенфика
    1.7% (2)
    3:2 Бенфика
    1.7% (2)
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