Контратака "Порту" притормозилась и выдалась не такой опасной, какой могла бы быть. В итоге прострел с левой стороны привёл мяч в руки Влаходимоса.

Зайду Занузи вбросил аут сзади на левом фланге на Диогу Кошту. Арбитр предупреждал игрока "Порту" о недопустимости затяжки времени.

Жоау Мариу из "Бенфики" оказался в положении офсайда на левом фланге. Совсем уже мало времени остаётся у лиссабонцев для спасения матча.

С подступов к штрафной нанесён удар по гостевым воротам. Это Давиду Нересу не удалось попасть в створ - мяч послан левее, чем было нужно.

Караулят "драконы" свои шансы на контратаках, и вполне ещё может представиться им отличная возможность упрочить счёт в свою пользу.

Почти с линии штрафной Франциску Шикинью пробил в ближний (левый) угол - Диогу Кошта уверенно поймал мяч.

Нудно катает мяч "Бенфика" в середине поля. Не знают "орлы", как организовать реальную опасность у чужих ворот.

Попробовали хозяева испугать соперника прострельным пасом с левого фланга - не получилось, Келлер Пепе перехватил мяч. Затем Жоау Мариу из "Бенфики" безадресно навесил слева же за лицевую.

Диогу Кошта выбил мяч к центру поля, где Рафа Силва пострадал в единоборстве с Келлером Пепе.

Давид Нерес исполнил смещение с правого фланга чуть к центру, но обыгрыш с партнёром у него совсем не получился - потеря.

Штрафной всё-таки заработали лиссабонцы на чужой половине поля, Гримальдо подал его в район левого угла вратарской на Отаменди, а тот не попал головой в створ, поборовшись за мяч с Келлером Пепе.

Наоборот, "Порту" пробует соорудить что-либо интересное впереди. Не удаётся "драконам" сделать это тоже.

Появиляется на поле медицинская бригада для оказания соответствующей помощи игроку "Порту" - это Жоау Мариу.

В "Бенфике", кстати, тоже есть Жоау Мариу, но то другой футболист.

Вот как раз Жоау Мариу из "Бенфики" в центре поля ставит подножку для Эуштакиу, что справедливо расценивается арбитром в качестве фола.

Не добилась "Бенфика" успеха на угловом с правого фланга и заработала корнер на левом краю. С него тоже не удалось обострить "орлам".

В опасную контратаку убежало ограниченное количество игроков "Порту", и подвела гостей точность передачи от Тареми в ответственный момент, поэтому и не произошло удара по воротам.

Эдмилсон Отавио оказался в положении "вне игры" на правом фланге и очень недоволен в связи с этим.

Какие-то хаотичные у "Бенфики" потуги отыграться. "Порту" чувствует себя заметно уверенней на футбольном поле.

На левом фланге зафиксировано положение "вне игры" у "Бенфики" вскоре после вброса аута.

Штрафной заработали "драконы" в центре поля, вслед за чем последовала неопасная подача в руки Влаходимоса.

С левого фланга теперь состоялась подача стандарта у "Порту" - мяч перелетел через гущу футболистов, никого из них не коснувшись.

Марко Груйич уронил соперника недалеко от своей штрафной площади, за что получил жёлтую карточку.

Жилберто Жуниор также получил жёлтую карточку - за неспортивное поведение. А Жоау Мариу из "Бенфики" без "горчичника" подтолкнул Урибе на чужой половине уже после штрафного.

Вилсон Манафа на правом фланге обороны уронил Фредрика Эурснеса и увидел перед собой жёлтую карточку.

Подали лиссабонцы штрафной с левого края, и закончилось всё аутом для "Порту" на противоположном фланге.

Давид Нерес тем временем вышел на замену вместо Флорентину в составе "Бенфики".

"Бенфика", можно сказать, получает по заслугам. Решили "орлы" сыграть от обороны - и вынимают из своих ворот.

Ауты зарабатывает "Порту" на левом фланге. Боргес Венделл, естественно, не спешит их вбрасывать.

Отавио сигнализирует, что мяч в чужой для него штрафной попал в руку Жилберто Жуниору. Потом Тареми примерно с линии штрафной пробил чуть мимо правого угла.

Главный арбитр встречи послушал ВАРовцев и показал, что пенальти в ворота "Бенфики" сейчас не будет.

С левого края у "Бенфики" осуществлялась подача во вратарскую - мяч пересёк в воздухе лицевую линию и пролетел над створом.

Пока не получается у "орлов" оказывать серьёзное давление на штрафную площадь своего соперника.

Первый тайм

— Конец первого тайма. "Порту" гораздо больше атаковал и отыгрался перед перерывом. Счёт 1:1.

45' Продолжает "Порту" идти в атаку, не унимается, а судья ещё не даёт свисток на перерыв, хотя пошла уже 53-я минута вкупе с компенсированным временем.

45' Отавио доигрался наконец до жёлтой карточки, когда наступил на ногу сопернику в центре поля.

45' ГОЛ! 1:2! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 1:1.

Вандерсон Галено обводящим ударом поразил правый нижний угол, но оказалось, что из положения "вне игры".

45' 6 минут добавлено к первому тайму.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Матеус Урибе!

Всё-таки напоследок сравнивает счёт в первом тайма "Порту"! После вброса аута с правого фланга мяч дошёл до Урибе, низом поразившего левый нижний угол.

43' Да, вхолостую проводит первый тайм "Порту" в атакующем варианте. Не хватает последнего паса гостям.

42' Мехди Тареми пострадал в противоборстве с вратарём хозяев и лежит теперь на газоне.

41' Отправили-таки мяч в чужие ворота игроки "Порту", но уже после фиксации фола в атаке на Влаходимосе.

40' "Бенфика" сегодня фаворит не только потому, что она играет дома, но из-за своего лидерства в турнирной таблице.

38' Гонсалу Рамуш отобрал себе мяч на входе в чужую штрафную с левой стороны, однако справилась оборона "драконов", игроволй снаряд был вынесен за пределы поля.

36' Штрафной подавали футболисты "Порту" с левого фланга, но снова достойно выстояла оборона "Бенфики".

34' Конец первого тайма уже совсем скоро, и если "драконы" хотят не проиграть его, им надо делать значительные шаги в скором времени.

33' Что касается характера игры, то "Бенфика" по-прежнему сконцентрирована на обороне, тогда как "Порту" не может добиться для себя чего-то положительного в позиционных атаках.

32' Приносим извинения за временные технические неполадки. О главном, что произошло в предыдущие десять минут. Эурснес с фолом подкатился перед чужой штрафной в ноги Баха и получил жёлтую карточку. Пострадавший был заменён из-за травмы на Жилберто Жуниора.

20' Сейчас "орлы" что-то попробовали соорудить в чужой штрафной площади, была попытка дриблинга, однако здорово сработала оборона "драконов" и отобрала мяч для себя.

19' Исходя из того, что счёт на табло в пользу "Бенфики", можно констатировать, что ставка "Порту" на игру первым номером в начале встречи не сработала.

18' Отавио активен во всех смыслах. Отдавал он сейчас по правому полуфлангу проникающую передачу вперёд на Тареми, однако первый на мяче был Влаходимос.

17' Отавио перед чужой штрафной набросился на Шикинью и уронил того на газон. Чуть позже Отавио в центре поля помог упасть после прыжка Отаменди. Жёлтая карточка ждёт Отавио, однако рефери пока даёт ему шанс обойтись без "горчичника".

16' Два угловых "Порту" с правого фланга вновь не привели к опасности у ворот "Бенфики". Низкий КПД у "драконов" с данным видом стандартов пока что.

15' "Драконы" исполнили слева со штрафного подачу к дальней штанге, и Влаходимос вытянутой рукой перевёл мяч на корнер.

14' Флорентину сфолил на правом фланге обороны против Отавио. Тот кричал судье, что необходимо показать жёлтую карточку провинившемуся. Арбитр выполнил его просьбу.

13' Александр Бах, судя по повтору, успел выбить мяч в подкате за боковую линию до того, как он пересёк лицевую. Но судья назначил угловой. Это на левом фланге. Впрочем, с корнера никак не обострили гости.

12' Гости плюс-минус оперативно заработали угловой на правом краю, однако он не принёс им остроты. Потом состоялась у "Порту" фланговая доставка с игры, замкнутая неточным ударом.

11' Вот так получилось. Инициативой владел "Порту" на стартовом отрезке матча, но вдруг "драконы" оказались в статусе догоняющих в сегодняшней встрече.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Диогу Кошта (в свои ворота)!

Гремит "Эштадиу да Луш"! "Бенфика" открыла счёт! От правой границы штрафной последовал навес от Баха, и Рамуш, переигравший в воздухе Келлера Пепе, отправил мяч в перекладину, после рикошета от которой сфера от руки Кошты оказалась в сетке.

9' Против Николаса Отаменди нарушены правила на фланге в середие поля - мелкий фол со стороны "Порту".

8' Вандерсон Галено рухнул на газон в центре поля, подпрыгнув над спиной нагнувшегося Александра Баха. Оказывается медпомощь игроку "Порту".

7' "Бенфика" принимает на данный момент вариант игры вторым номером. Чёткую заявку на инициативу сделала команда из Порту.

6' Пока "Порту" предпочтительней смотрится в атаках на чужом стадионе. В начале матча поактивнее действуют на поле гости.

6' Не будет 11-метрового. Точно не будет. Игра уже возобновилась.

5' Насчёт возможного пенальти в ворота "Бенфики" ситуация пока непонятна. Вроде как главный арбитр слушает ВАР-ассисентов, но не факт.

4' Тареми упал в чужой штрафной в результате контакта с Бахом и Антониу Силвой, который тоже упал и теперь получает медицинскую помощь.

3' "Бенфика" играет в красно-белой форме, а у "Порту" бело-синяя расцветка. В этом плане без сюрпризов.

2' Отавио выполнил подачу с правого края, а Тареми на дальней штанге головой с отскоком от газона переправил мяч в руки Влаходимоса.

1' Гости пошли в атаку на первой минуте, заработали аут на левом фланге. Вбросили его в штрафную, там была скидка со второго этажа, и потом мяч легко поймал Одиссеас Влаходимос.