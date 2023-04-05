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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Бенфика
 
Позже
Порту
Прогнозы 43
Бенфика 62.8% (27)
X 25.6% (11)
Порту 11.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Порту
4.00
3.69
4.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бенфика
Порту

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
62.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

43 матча

25.6%
23.3%
51.1%
11 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

20.9%
41.9%
37.2%
9 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

25.6%
32.6%
41.8%
11 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
КП
3:1
КП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
К
1:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:0
С
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.19
0.82

Среднее время на гол

75
110

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.59
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

60
46

Голов в среднем за матч

1.4
1.07

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39

Среднее время на гол

64
84

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 17 (7) 0.65
Рамуш Гонсалу 17 0.65
Нерес Давид 6 0.23
Силва Рафа 6 0.23
Муса Петар 5 0.19
Силва Антониу 3 0.12
Гримальдо Алехандро 2 0.08
Жилберто Жуниор 2 0.08
Бах Александр 1 0.04
Эурснес Фредрик 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Ристич Михайло 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Дракслер Юлиан 1 0.04
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 13 (2) 0.5
Галено Вандерсон 8 (1) 0.31
Эванилсон 6 0.23
Отавио Эдмилсон 4 0.15
Пепе VI 4 0.15
Мартинес Антонио III 4 0.15
Маркано Иван 3 0.12
Эуштакиу Стивен 2 0.08
Кардозу Фабиу 2 0.08
Франко Андре 2 0.08
Урибе Матеус 2 (1) 0.08
Мариу Жоау III 1 0.04
Венделл Боргес 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Груйич Марко 1 0.04
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 8 1
Силва Рафа 6 0
Мариу Жоау 4 1
Эурснес Фредрик 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Флорентину 4 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Силва Антониу 3 0
Нерес Давид 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Влаходимос Одиссеас 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 6 0
Урибе Матеус 4 1
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Тареми Мехди 4 0
Груйич Марко 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Рамош Клаудиу 1 0
Кошта Диогу 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Порту
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

3
3
Бенфика
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Порту
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

10
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

25
34
Бенфика
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Порту
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

28
37

Голы по времени матча

Забито

41
21
22 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 15
7
17%
2
10%
1-15
3
7%
1
5%
16-30
12
29%
29%
5
24%
31-45
4
10%
4
19%
46-60
4
10%
1
5%
61-75
11
27%
8
38%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Забито

25
35
11 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
3
12%
7
20%
1-15
5
20%
3
9%
16-30
3
12%
12
34%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
4
16%
4
11%
61-75
5
20%
6
17%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

66
56
33 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 26
21 Забивали первыми 21
2 Не забивали 3
10
15%
9
16%
1-15
8
12%
4
7%
16-30
15
23%
17
30%
31-45
9
14%
7
13%
46-60
8
12%
5
9%
61-75
16
24%
14
25%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1
Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2
Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0

Результаты матчей

Бенфика
Порту

Точный счет

3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:3
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 31%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
5
4 раза 15%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
1.5
Больше Меньше
9
4
9
4
2.5
8
5
5
8
3.5
5
8
3
10
4.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
6
7
5
8
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
23
3
19
7
1.5
15
11
14
12
2.5
10
16
6
20
3.5
6
20
4
22
4.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 26 23 2 1 67 - 14 71
2.
Порту
 26 19 4 3 56 - 17 61
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 25 17 2 6 52 - 23 53
5.
Арока
 26 11 8 7 30 - 32 41
6.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
7.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 26 10 3 13 25 - 33 33
11.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
12.
Боавишта
 26 8 6 12 30 - 44 30
13.
Жил Висенте
 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 26 8 2 16 18 - 33 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
8.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Боавишта Кэннон Реджи 2 8
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В центральном матче 27-го тура чемпионата Португалии схлестнутся "Бенфика" и "Порту". Текстовую трансляцию очередного раунда этого славного противостояния проведёт на LiveResult.Ru Кирилл Иванцов.
     В
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 10 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.5% пользователей.
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Прогнозы 43
Бенфика 62.8% (27)
X 25.6% (11)
Порту 11.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Порту
4.00
3.69
4.05
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Прогнозы на матч Бенфика - Порту

Исход игры
Бенфика
62.8% (27)
Ничья
25.6% (11)
Порту
11.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
78.05% (32)
Нет
21.95% (9)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
39.5% (17)
1:0 Бенфика
14% (6)
2:2 Ничья
11.6% (5)
1:1 Ничья
9.3% (4)
1:2 Порту
7% (3)
3:2 Бенфика
4.7% (2)
0:0 Ничья
4.7% (2)
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