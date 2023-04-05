Тур: 27. Стадион: Эштадиу да Луш.
История личных встреч
Бенфика
Порту
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
62.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
43 матча
25.6%
23.3%
51.1%
11 побед 10 ничьих 22 победы
Первый тайм
20.9%
41.9%
37.2%
9 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
25.6%
32.6%
41.8%
11 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.19
0.82
Среднее время на гол
75
110
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.59
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
60
46
Голов в среднем за матч
1.4
1.07
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
Среднее время на гол
64
84
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мариу Жоау
|17 (7)
|0.65
|Рамуш Гонсалу
|17
|0.65
|Нерес Давид
|6
|0.23
|Силва Рафа
|6
|0.23
|Муса Петар
|5
|0.19
|Силва Антониу
|3
|0.12
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.08
|Жилберто Жуниор
|2
|0.08
|Бах Александр
|1
|0.04
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Зидан Энцо
|1
|0.04
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|Ристич Михайло
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|1
|0.04
|Дракслер Юлиан
|1
|0.04
|Флорентину
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|13 (2)
|0.5
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.31
|Эванилсон
|6
|0.23
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.15
|Пепе VI
|4
|0.15
|Мартинес Антонио III
|4
|0.15
|Маркано Иван
|3
|0.12
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.08
|Кардозу Фабиу
|2
|0.08
|Франко Андре
|2
|0.08
|Урибе Матеус
|2 (1)
|0.08
|Мариу Жоау III
|1
|0.04
|Венделл Боргес
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Груйич Марко
|1
|0.04
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|8
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Мариу Жоау
|4
|1
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|1
|Флорентину
|4
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Нерес Давид
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Влаходимос Одиссеас
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|6
|0
|Урибе Матеус
|4
|1
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Тареми Мехди
|4
|0
|Груйич Марко
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Порту
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
3
3
Бенфика
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Порту
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
10
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
25
34
Бенфика
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Порту
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
28
37
Голы по времени матча
Забито
41
21
22 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 15
7
17%
2
10%
1-15
3
7%
1
5%
16-30
12
29%
29%
5
24%
31-45
4
10%
4
19%
46-60
4
10%
1
5%
61-75
11
27%
8
38%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Забито
25
35
11 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
3
12%
7
20%
1-15
5
20%
3
9%
16-30
3
12%
12
34%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
4
16%
4
11%
61-75
5
20%
6
17%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
66
56
33 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 26
21 Забивали первыми 21
2 Не забивали 3
10
15%
9
16%
1-15
8
12%
4
7%
16-30
15
23%
17
30%
31-45
9
14%
7
13%
46-60
8
12%
5
9%
61-75
16
24%
14
25%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1
Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2
Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0
Результаты матчей
Бенфика
Порту
Точный счет
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
0:3
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 31%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
5
4 раза 15%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
94
85
58
58
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
76
67
58
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
233
197
1511
1412
1016
620
620
422
224
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 8
Прогнозы на матч Бенфика - Порту
Исход игры
Бенфика
62.8% (27)
Ничья
25.6% (11)
Порту
11.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
78.05% (32)
Нет
21.95% (9)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
39.5% (17)
1:0 Бенфика
14% (6)
2:2 Ничья
11.6% (5)
1:1 Ничья
9.3% (4)
1:2 Порту
7% (3)
3:2 Бенфика
4.7% (2)
0:0 Ничья
4.7% (2)
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