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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2022-2023

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Сваровски Тироль
4:0
Конец матча
Вольфсбергер
0'
1:0
1' Гол
Забитцер Томас
2:0
19' Гол
Felix Bacher
3:0
23' Гол
Эртльталер Юлиус
40' Желтая карточка
Барибо Тай
72' Желтая карточка
Забитцер Томас
77' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
4:0
90' Гол
Бехоунек Рафаэл
90'+3
13
Ожегович
Беньямин
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
17
Нашбергер
Йоханнес
77
Эртльталер
Юлиус
33
Прица
Тим
7
Забитцер
Томас
1
Бонманн
Хендрик
5
Оерманн
Тим
12
Matteo
Anzolin
19
Букузу
Кевин
97
Яшич
Адис
7
Кершбаумер
Константин
17
Омич
Эрвин
30
Тафернер
Маттойс
6
Верачниг
Николас
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Вольфсбергер
4-3-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:2
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:2
БЧГ
2:2
БЧГ
2:0
Б
3:5
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2.8
2.2

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

2.4
1.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

37
50

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехоунек Рафаэл 1 0.5
Забитцер Томас 1 0.5
Felix Bacher 1 0.5
Эртльталер Юлиус 1 0.5
Прица Тим 0 0
Зульцбахер Лукас 0 0
Форст Джастин 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэлоун Морис 1 0.5
Рёчер Торстен 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Забитцер Томас 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Устюндаг Джем 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тафернер Маттойс 1 0
Барибо Тай 1 0
Верачниг Николас 1 0
Омич Эрвин 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Сваровски Тироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 4 - 1 17
2.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 16
3.
Вольфсбергер
 2 1 0 1 1 - 4 13
4.
Альтах
 1 1 0 0 1 - 0 11
5.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 1 9
6.
Рид
 1 0 0 1 0 - 1 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 1 - 0 13
2.
Альтах
 1 1 0 0 1 - 0 11
3.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Рид
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 16
2.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 1 14
3.
Рид
 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбергер
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Сваровски Тироль Бехоунек Рафаэл 1
Сваровски Тироль Забитцер Томас 1
Аустрия Лустенау Dario Grujic 1
Вольфсбергер Мэлоун Морис 1
Сваровски Тироль Felix Bacher 1
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Лустенау Pius Grabher 1
Рид Шаби Сейфедин 1
Хартберг Афдияй Донис 1
Сваровски Тироль Забитцер Томас 1
Хартберг Matija Horvat 1
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Сваровски Тироль 4:0 Вольфсбергер онлайн

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