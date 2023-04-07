Тур: 24. Стадион: Тиволи Ной.
4:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолЗабитцер Томас
2:0
19' ГолFelix Bacher
3:0
23' ГолЭртльталер Юлиус
40' Желтая карточкаБарибо Тай
72' Желтая карточкаЗабитцер Томас
77' Желтая карточкаЭртльталер Юлиус
4:0
90' ГолБехоунек Рафаэл
90'+3
Ход матча
1'
1:0
19'
2:0
23'
3:0
40'
72'
77'
83'
90'
4:0
44
Шульц
Кофи
33
Прица
Тим
19
Букузу
Кевин
97
Яшич
Адис
17
Омич
Эрвин
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
21 Рогель ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Букузу КевинЗащитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2.8
2.2
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
2.4
1.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
37
50
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.5
|Забитцер Томас
|1
|0.5
|Felix Bacher
|1
|0.5
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.5
|Прица Тим
|0
|0
|Зульцбахер Лукас
|0
|0
|Форст Джастин
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэлоун Морис
|1
|0.5
|Рёчер Торстен
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Забитцер Томас
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
|Устюндаг Джем
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Верачниг Николас
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Сваровски Тироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|17
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|13
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|11
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|13
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|11
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Вылет во Вторую лигу
|Сваровски Тироль
|Бехоунек Рафаэл
|1
|Сваровски Тироль
|Забитцер Томас
|1
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|1
|Вольфсбергер
|Мэлоун Морис
|1
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|1
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|1
|Рид
|Шаби Сейфедин
|1
|Хартберг
|Афдияй Донис
|1
|Сваровски Тироль
|Забитцер Томас
|1
|Хартберг
|Matija Horvat
|1