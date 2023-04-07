Тур: 27. Стадион: Бесса.
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаЛоуренсу Бруну
1:0
19' ГолАгра Салвадор
37' Желтая карточкаМакута Гайус
38' Желтая карточкаПети Арманду
45' Желтая карточкаМигель Магальяеш
1:1
60' ГолАндре Андре
61' Желтая карточкаАгра Салвадор
63' Желтая карточкаАбаскаль Родриго
65' Желтая карточкаAfonso Freitas
65' Желтая карточкаСилва Даниэл
68' Желтая карточкаАндре Андре
83' Желтая карточкаМальейру Педро
84' Желтая карточкаИбрахим Бамба
2:1
86' ГолМакута Гайус
90' Вторая желтая карточкаИбрахим Бамба
90' Желтая карточкаСантос Луис
90' Желтая карточкаБоженик Роберт
90' Красная карточкаСилва Даниэл
90' Красная карточкаАбаскаль Родриго
90'+10
Ход матча
19'
1:0
37'
38'
45'
60'
1:1
61'
63'
65'
65'
68'
83'
84'
86'
2:1
90'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Макута
Гайус
11
Нжие
Юсуфа
63
Биай
Селтун
21
Андре
Андре
80
Силва
Даниэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
77 Сантос ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
-
63 Биай СелтунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Индио МатеусПолузащитник
-
24 Силва МануПолузащитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Жота СерранНападающий
-
-
Главный тренер: Moreno
История личных встреч
Боавишта
Витория Гимарайнш
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
25 матчей
20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
16%
48%
36%
4 победы 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.07
0.7
Среднее время на гол
84
128
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Среднее время на гол
50
79
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.36
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
66
93
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|10 (1)
|0.37
|Сассо Венсан
|4
|0.15
|Агра Салвадор
|3
|0.11
|Лоуренсу Бруну II
|3 (1)
|0.11
|Боженик Роберт
|2
|0.07
|Мангаш Рикарду
|2
|0.07
|Martim Tavares
|2
|0.07
|Горре Кенджи
|1
|0.04
|Макута Гайус
|1
|0.04
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.04
|Перес Себастьян
|1
|0.04
|Ватай Масаки
|1
|0.04
|Мальейру Педро
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сафира Алиссон
|5
|0.19
|Силва Андре III
|4
|0.15
|Силва Тьягу
|4 (3)
|0.15
|Nelson Da Luz
|3
|0.11
|Силва Андерсон
|3
|0.11
|Jota Silva
|2
|0.07
|Джонстон Майкл
|1
|0.04
|Амаро Андре
|1
|0.04
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.04
|Андре Андре
|1
|0.04
|Жанвье Николя
|1
|0.04
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Мигель Магальяеш
|0
|0
|Afonso Freitas
|0
|0
|Варела Бруну
|0
|0
|Де Соуза Рафаэл
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|8
|2
|Макута Гайус
|8
|0
|Перес Себастьян
|6
|1
|Абаскаль Родриго
|7
|0
|Лоуренсу Бруну II
|7
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Сассо Венсан
|5
|0
|Мангаш Рикарду
|3
|1
|Агра Салвадор
|4
|0
|Нжие Юсуфа
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Ватай Масаки
|2
|0
|Пети Арманду
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрахим Бамба
|12
|1
|Силва Тьягу
|10
|1
|Амаро Андре
|10
|1
|Сафира Алиссон
|8
|0
|Afonso Freitas
|5
|1
|Андре Андре
|6
|0
|Jota Silva
|6
|0
|Варела Бруну
|4
|0
|Индио Матеус
|2
|1
|Силва Андерсон
|2
|1
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Nelson Da Luz
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Мигель Магальяеш
|3
|0
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Силва Даниэл
|2
|0
|Ze Ferreira
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Де Соуза Рафаэл
|1
|0
|Тункара Мамаду
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Goncalo Nogueira
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Витория Гимарайнш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
6
Боавишта
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Витория Гимарайнш
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
4
Волевые поражения
8
14
Боавишта
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
26
5
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
2
17%
76-90
Пропущено
18
18
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
6
33%
5
28%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
5
36%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
26
10
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
4%
1
10%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
6
23%
1
10%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
9
35%
4
40%
76-90
Забито
30
26
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 10
4
13%
2
8%
1-15
3
10%
8
31%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
7
23%
4
15%
46-60
7
23%
3
12%
61-75
4
13%
5
19%
76-90
Пропущено
44
28
12 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
2
5%
2
7%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
3
7%
8
29%
31-45
11
25%
3
11%
46-60
6
14%
5
18%
61-75
15
34%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0
Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3
Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0
Результаты матчей
Боавишта
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
86
49
410
112
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
58
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
1610
917
620
224
323
125
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 2:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Боавишта
30.8% (36)
Ничья
48.7% (57)
Витория Гимарайнш
20.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (26)
Меньше
77.19% (88)
Обе команды забьют
Да
64.04% (73)
Нет
35.96% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (48)
2:1 Боавишта
13.7% (16)
0:1 Витория Гимарайнш
12% (14)
1:0 Боавишта
12% (14)
1:2 Витория Гимарайнш
6% (7)
0:0 Ничья
6% (7)
2:0 Боавишта
3.4% (4)
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