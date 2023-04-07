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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Боавишта
2:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
8' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
1:0
19' Гол
Агра Салвадор
37' Желтая карточка
Макута Гайус
38' Желтая карточка
Пети Арманду
45' Желтая карточка
Мигель Магальяеш
1:1
60' Гол
Андре Андре
61' Желтая карточка
Агра Салвадор
63' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
65' Желтая карточка
Afonso Freitas
65' Желтая карточка
Силва Даниэл
68' Желтая карточка
Андре Андре
83' Желтая карточка
Мальейру Педро
84' Желтая карточка
Ибрахим Бамба
2:1
86' Гол
Макута Гайус
90' Вторая желтая карточка
Ибрахим Бамба
90' Желтая карточка
Сантос Луис
90' Желтая карточка
Боженик Роберт
90' Красная карточка
Силва Даниэл
90' Красная карточка
Абаскаль Родриго
90'+10

Ход матча

8'
Лоуренсу Бруну
 
19'
Агра Салвадор
(Макута Гайус)
1:0
37'
Макута Гайус
 
38'
Пети Арманду
 
45'
 
Мигель Магальяеш
46'
 
Гашпар Бруну
Мигель Магальяеш
56'
 
Ламейраш Рубен
Тункара Мамаду
57'
 
Жанвье Николя
Джонстон Майкл
60'
1:1
Андре Андре
(Гашпар Бруну)
61'
Агра Салвадор
 
63'
Абаскаль Родриго
 
65'
 
Afonso Freitas
65'
 
Силва Даниэл
66'
Боженик Роберт
Лоуренсу Бруну
 
66'
Мангаш Рикарду
Горре Кенджи
 
68'
 
Андре Андре
74'
 
Жота Серран
Силва Андерсон
78'
Сантос Луис
Агра Салвадор
 
83'
Мальейру Педро
 
84'
 
Ибрахим Бамба
86'
Макута Гайус
2:1
89'
Камара Ибраима
Перес Себастьян
 
89'
Joel da Silva
Нжие Юсуфа
 
90'
 
Nelson Da Luz
Afonso Freitas
90'
 
Ибрахим Бамба
90'
Сантос Луис
 
90'
Боженик Роберт
 
90'
 
Силва Даниэл
90'
Абаскаль Родриго
 
Прогнозы 117
Боавишта 30.8% (36)
X 48.7% (57)
Витория Гимарайнш 20.5% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бракалли
Рафаэл
79
Мальейру
Педро
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
21
Агра
Салвадор
8
Лоуренсу
Бруну
II
7
Горре
Кенджи
11
Нжие
Юсуфа
63
Биай
Селтун
83
Тункара
Мамаду
22
Ибрахим
Бамба
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
21
Андре
Андре
80
Силва
Даниэл
72
Afonso
Freitas
17
Силва
Андре
III
33
Силва
Андерсон
90
Джонстон
Майкл
Боавишта
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Витория Гимарайнш

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

25 матчей

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

16%
48%
36%
4 победы 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

КЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
LC2S
2:2
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.07
0.7

Среднее время на гол

84
128

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
79

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.36
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 10 (1) 0.37
Сассо Венсан 4 0.15
Агра Салвадор 3 0.11
Лоуренсу Бруну II 3 (1) 0.11
Боженик Роберт 2 0.07
Мангаш Рикарду 2 0.07
Martim Tavares 2 0.07
Горре Кенджи 1 0.04
Макута Гайус 1 0.04
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.04
Перес Себастьян 1 0.04
Ватай Масаки 1 0.04
Мальейру Педро 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 5 0.19
Силва Андре III 4 0.15
Силва Тьягу 4 (3) 0.15
Nelson Da Luz 3 0.11
Силва Андерсон 3 0.11
Jota Silva 2 0.07
Джонстон Майкл 1 0.04
Амаро Андре 1 0.04
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.04
Андре Андре 1 0.04
Жанвье Николя 1 0.04
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Afonso Freitas 0 0
Варела Бруну 0 0
Де Соуза Рафаэл 0 0
Жота Серран 0 0
Гашпар Бруну 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 8 2
Макута Гайус 8 0
Перес Себастьян 6 1
Абаскаль Родриго 7 0
Лоуренсу Бруну II 7 0
Мальейру Педро 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Сассо Венсан 5 0
Мангаш Рикарду 3 1
Агра Салвадор 4 0
Нжие Юсуфа 3 0
Горре Кенджи 3 0
Феррейра Филипе 2 0
Боженик Роберт 2 0
Ватай Масаки 2 0
Пети Арманду 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Вукотич Илия 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрахим Бамба 12 1
Силва Тьягу 10 1
Амаро Андре 10 1
Сафира Алиссон 8 0
Afonso Freitas 5 1
Андре Андре 6 0
Jota Silva 6 0
Варела Бруну 4 0
Индио Матеус 2 1
Силва Андерсон 2 1
Ламейраш Рубен 3 0
Жанвье Николя 3 0
Nelson Da Luz 3 0
Силва Андре III 3 0
Мигель Магальяеш 3 0
Джонстон Майкл 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Даниэл 2 0
Ze Ferreira 2 0
Семеду Алфа 0 1
Де Соуза Рафаэл 1 0
Тункара Мамаду 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Са Элдер 1 0
Goncalo Nogueira 1 0

Результаты матчей

Боавишта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Витория Гимарайнш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
6
Боавишта
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Витория Гимарайнш
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

8
14
Боавишта
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

26
5

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

18
18
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
6
33%
5
28%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
5
36%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

26
10
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
4%
1
10%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
6
23%
1
10%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
9
35%
4
40%
76-90

Забито

30
26
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 10
4
13%
2
8%
1-15
3
10%
8
31%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
7
23%
4
15%
46-60
7
23%
3
12%
61-75
4
13%
5
19%
76-90

Пропущено

44
28
12 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
2
5%
2
7%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
3
7%
8
29%
31-45
11
25%
3
11%
46-60
6
14%
5
18%
61-75
15
34%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0
Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3
Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0

Результаты матчей

Боавишта
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
4
10
1
12
2.5
2
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
2
10
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
16
10
9
17
1.5
6
20
2
24
2.5
3
23
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 26 17 3 6 52 - 23 54
5.
Витория Гимарайнш
 27 12 5 10 26 - 31 41
6.
Арока
 26 11 8 7 30 - 32 41
7.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
8.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 26 10 3 13 25 - 33 33
11.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
12.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
13.
Жил Висенте
 26 8 6 12 26 - 32 30
14.
Портимоненсе
 26 8 2 16 18 - 33 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
10.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
5.
Спортинг Л
 13 6 3 4 17 - 16 21
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 13 4 2 7 12 - 21 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    УДАЛЕНИЕ! - Абаскаль Родриго увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 100'
    УДАЛЕНИЕ! - Даниэль Силва увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    99'
    Боженик Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    99'
    Сантос Луис получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Ибрахим Бамба получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 90'
    Afonso Freitas уходит с поля. Nelson Da Luz выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Мигель Магальяеш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Petit получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Макута Гайус получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Макута Гайус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Агра Салвадор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Лоуренсу Бруну II получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Боавишта 30.8% (36)
    X 48.7% (57)
    Витория Гимарайнш 20.5% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 2:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Боавишта
    30.8% (36)
    Ничья
    48.7% (57)
    Витория Гимарайнш
    20.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.81% (26)
    Меньше
    77.19% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    64.04% (73)
    Нет
    35.96% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (48)
    2:1 Боавишта
    13.7% (16)
    0:1 Витория Гимарайнш
    12% (14)
    1:0 Боавишта
    12% (14)
    1:2 Витория Гимарайнш
    6% (7)
    0:0 Ничья
    6% (7)
    2:0 Боавишта
    3.4% (4)
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