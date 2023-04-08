Тур: 24. Стадион: Josko Arena.
Ход матча
19'
0:1
27'
66
David
Ungar
24
Tin
Plavotic
21
Leo
Mikic
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
28
Хайль
Юрген
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Julian Turi
-
-
-
Главный тренер: Maximilian Senft
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Рид
Хартберг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.86
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
71
96
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|1
|0.5
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афдияй Донис
|1
|0
|Фризер Доминик
|1
|0
|Matija Horvat
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Рид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Рид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0
Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 2 2:2
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0
Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3 Хартберг - Рапид Вена 1:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1
Результаты матчей
Рид
Хартберг
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рид
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|17
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|17
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|13
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|12
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|12
|6.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|13
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|11
|3.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Вылет во Вторую лигу
|Хартберг
|Афдияй Донис
|1
|Сваровски Тироль
|Бехоунек Рафаэл
|1
|Сваровски Тироль
|Забитцер Томас
|1
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|1
|Вольфсбергер
|Мэлоун Морис
|1
|Аустрия Лустенау
|Мотика Неманья
|2
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|1
|Рид
|Шаби Сейфедин
|1
|Хартберг
|Афдияй Донис
|1
|Альтах
|Йегер Лукас
|1