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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Рид
0:1
Перерыв
Хартберг
0'
0:1
19' Гол
Афдияй Донис
27' Желтая карточка
Фризер Доминик

Ход матча

19'
0:1
Афдияй Донис
27'
 
Фризер Доминик
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Хартберг
9.50
4.50
3.25
Все Коэффициенты
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
17
Philipp
Pomer
3
Юришич
Роко
8
Michael
Martin
29
Diego
Madritsch
77
Лутовац
Александар
21
Leo
Mikic
7
Моншайн
Кристоф
35
Заллингер
Рафаэль
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
16
Зоннляйтнер
Марио
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
28
Хайль
Юрген
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
10
Афдияй
Донис
70
Провиденс
Рубен
Рид
3-4-2-1
Хартберг
4-2-3-1

История личных встреч

Рид
Хартберг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:0
ББЗВ
1:1
ББЗВ
0:0
К
2:1
Б
1:0
Б
1:1
ББЗВ
1:1
ББЗВ
3:2
Б
1:1
Б
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.86

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

71
96

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 1 0.5

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаби Сейфедин 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афдияй Донис 1 0
Фризер Доминик 1 0
Matija Horvat 1 0
Фадингер Лукас 1 0

Результаты матчей

Рид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Рид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0
Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 2 2:2
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0
Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3 Хартберг - Рапид Вена 1:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1

Результаты матчей

Рид
Хартберг

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рид
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 4 - 1 17
2.
Аустрия Лустенау
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 17
3.
Вольфсбергер
 2 1 0 1 1 - 4 13
4.
Альтах
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 12
5.
Хартберг
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 12
6.
Рид
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 1 - 0 13
2.
Альтах
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 11
3.
Хартберг
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Рид
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 16
2.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 1 14
3.
Рид
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Хартберг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Альтах
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Вольфсбергер
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Хартберг Афдияй Донис 1
Сваровски Тироль Бехоунек Рафаэл 1
Сваровски Тироль Забитцер Томас 1
Аустрия Лустенау Dario Grujic 1
Вольфсбергер Мэлоун Морис 1
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Лустенау Мотика Неманья 2
Аустрия Лустенау Pius Grabher 1
Рид Шаби Сейфедин 1
Хартберг Афдияй Донис 1
Альтах Йегер Лукас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    David Ungar уходит с поля. Matthias Gragger выходит вместо него
  • 46'
    Юришич Роко уходит с поля. Висмейер Юлиан выходит вместо него
  • 46'
    Philipp Pomer уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    27'
    Фризер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Афдияй Донис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Хартберг
9.50
4.50
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рид 0:1 Хартберг онлайн

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