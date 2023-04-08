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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2022-2023

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Рид
1:3
Конец матча
Хартберг
0'
0:1
19' Гол
Афдияй Донис
27' Желтая карточка
Фризер Доминик
0:2
63' Гол
Хайль Юрген
1:2
72' Гол
Matthias Gragger
77' Желтая карточка
Manuel Pfeifer
80' Желтая карточка
Кривак Рене
1:3
83' Гол
Прокоп Доминик
88' Желтая карточка
Прокоп Доминик
89' Желтая карточка
Роттер Томас
89' Желтая карточка
Лакнер Маркус
90' Желтая карточка
Диаките Усман
90' Желтая карточка
Кронбергер Лука
90' Вторая желтая карточка
Кронбергер Лука
90'+7
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
17
Philipp
Pomer
3
Юришич
Роко
8
Michael
Martin
29
Diego
Madritsch
77
Лутовац
Александар
21
Leo
Mikic
7
Моншайн
Кристоф
35
Заллингер
Рафаэль
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
16
Зоннляйтнер
Марио
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
28
Хайль
Юрген
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
10
Афдияй
Донис
70
Провиденс
Рубен
Рид
3-4-2-1
Хартберг
4-2-3-1

История личных встреч

Рид
Хартберг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:0
ББЗВ
1:1
ББЗВ
0:0
К
2:1
Б
1:0
Б
1:1
ББЗВ
1:1
ББЗВ
3:2
Б
1:1
Б
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.86

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

71
96

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matthias Gragger 1 0.5
Belmin Beganovic 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прокоп Доминик 1 0.5
Афдияй Донис 1 0.5
Хайль Юрген 1 0.5
Фризер Доминик 0 0
Провиденс Рубен 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 2 1
Лакнер Маркус 1 0
Шаби Сейфедин 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Фризер Доминик 1 0
Matija Horvat 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Диаките Усман 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Кривак Рене 1 0

Результаты матчей

Рид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Рид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Рид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хартберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0
Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 2 2:2
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0
Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3 Хартберг - Рапид Вена 1:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1

Результаты матчей

Рид
Хартберг

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рид
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 2 2 0 0 2 - 0 19
2.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 4 - 1 17
3.
Вольфсбергер
 2 1 0 1 1 - 4 13
4.
Хартберг
 2 1 0 1 3 - 2 12
5.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 1 11
6.
Рид
 2 0 0 2 1 - 4 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 1 - 0 13
2.
Альтах
 1 1 0 0 1 - 0 11
3.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Рид
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 16
2.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 1 14
3.
Рид
 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Хартберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Вольфсбергер
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Хартберг Прокоп Доминик 1
Хартберг Афдияй Донис 1
Сваровски Тироль Бехоунек Рафаэл 1
Сваровски Тироль Забитцер Томас 1
Хартберг Хайль Юрген 1
Весь список

Топ нарушителей
Рид Кронбергер Лука 1 2
Аустрия Лустенау Мотика Неманья 2
Рид Лакнер Маркус 1
Аустрия Лустенау Pius Grabher 1
Рид Шаби Сейфедин 1
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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