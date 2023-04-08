Тур: 24. Стадион: Райхшофштадион.
0:0
Перерыв
0'
13' Желтая карточкаМотика Неманья
15' Желтая карточкаБишоф Ной
36' Желтая карточкаЙегер Лукас
36' Желтая карточкаТюркмен Джем
Ход матча
13'
15'
36'
36'
35
Adriel
12
Гуэнуш
Хаким
13
Касали
Тино
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
- Основной состав
- Вратарь
-
35 AdrielЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
-
14 Кудосу ХенриЗащитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
-
-
16 Torben Rhein
-
-
22 Yadaly Diaby
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 David HeroldЗащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Альтах
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
2.09
0.82
Среднее время на гол
43
110
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.73
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
52
86
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dario Grujic
|1
|0.5
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бишоф Ной
|1
|0.5
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мотика Неманья
|2
|0
|Pius Grabher
|1
|0
|Тюркмен Джем
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1
Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3 Аустрия Лустенау - Брюль 5:0 Аустрия Лустенау - Иллертиссен 1:3 Аустрия Лустенау - Тироль 4:3 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Альтах
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|17
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|17
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|13
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|12
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|12
|6.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|13
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|11
|3.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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|Хартберг
|Афдияй Донис
|1
|Сваровски Тироль
|Бехоунек Рафаэл
|1
|Сваровски Тироль
|Забитцер Томас
|1
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|1
|Вольфсбергер
|Мэлоун Морис
|1
|Аустрия Лустенау
|Мотика Неманья
|2
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|1
|Рид
|Шаби Сейфедин
|1
|Хартберг
|Афдияй Донис
|1
|Альтах
|Йегер Лукас
|1