Тур: 24. Стадион: Райхшофштадион.
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМотика Неманья
15' Желтая карточкаБишоф Ной
36' Желтая карточкаЙегер Лукас
36' Желтая карточкаТюркмен Джем
53' Желтая карточкаFabian Gmeiner
66' Желтая карточкаDario Grujic
1:0
71' ГолAdriel
90'+5
Ход матча
13'
15'
36'
36'
53'
66'
71'
1:0
89'
35
Adriel
12
Гуэнуш
Хаким
13
Касали
Тино
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
- Основной состав
- Вратарь
-
35 AdrielЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
-
14 Кудосу ХенриЗащитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
-
-
16 Torben Rhein
-
-
22 Yadaly Diaby
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 David HeroldЗащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Альтах
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
2.09
0.82
Среднее время на гол
43
110
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.73
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
52
86
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dario Grujic
|1
|0.5
|Adriel
|1
|0.5
|Гуэнуш Хаким
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бишоф Ной
|1
|0.5
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мотика Неманья
|2
|0
|Pius Grabher
|1
|0
|Fabian Gmeiner
|1
|0
|Dario Grujic
|1
|0
|Тюркмен Джем
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Аустрия Лустенау
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1
Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3 Аустрия Лустенау - Брюль 5:0 Аустрия Лустенау - Иллертиссен 1:3 Аустрия Лустенау - Тироль 4:3 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Альтах
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|19
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|17
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|13
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|12
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|11
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|13
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|11
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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|Хартберг
|Прокоп Доминик
|1
|Хартберг
|Афдияй Донис
|1
|Сваровски Тироль
|Бехоунек Рафаэл
|1
|Сваровски Тироль
|Забитцер Томас
|1
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1
|Рид
|Кронбергер Лука
|1 2
|Аустрия Лустенау
|Мотика Неманья
|2
|Рид
|Лакнер Маркус
|1
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|1
|Рид
|Шаби Сейфедин
|1