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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2022-2023

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Аустрия Лустенау
1:0
Конец матча
Альтах
0'
13' Желтая карточка
Мотика Неманья
15' Желтая карточка
Бишоф Ной
36' Желтая карточка
Йегер Лукас
36' Желтая карточка
Тюркмен Джем
53' Желтая карточка
Fabian Gmeiner
66' Желтая карточка
Dario Grujic
1:0
71' Гол
Adriel
90'+5
27
Domenik
Schierl
35
Adriel
5
Югоне
Жан
6
Dario
Grujic
7
Fabian
Gmeiner
8
Тюркмен
Джем
33
Daniel
Tiefenbach
12
Гуэнуш
Хаким
10
Мотика
Неманья
70
Stefano
Surdanovic
20
Lukas
Fridrikas
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
5
Гугганиг
Лукас
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
30
David
Herold
19
Sebastian
Aigner
23
Йегер
Лукас
7
Бишоф
Ной
20
Тартаротти
Йоханнес
28
Jan
Jurcec
9
Нухиу
Атдхи
Аустрия Лустенау
3-4-3
Альтах
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Альтах

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:2
ЭЛ
5:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:5
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

2.09
0.82

Среднее время на гол

43
110

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

52
86

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Dario Grujic 1 0.5
Adriel 1 0.5
Гуэнуш Хаким 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бишоф Ной 1 0.5
Тартаротти Йоханнес 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мотика Неманья 2 0
Pius Grabher 1 0
Fabian Gmeiner 1 0
Dario Grujic 1 0
Тюркмен Джем 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 1 0
Бишоф Ной 1 0
Felix Strauss 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Аустрия Лустенау
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1
Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3 Аустрия Лустенау - Брюль 5:0 Аустрия Лустенау - Иллертиссен 1:3 Аустрия Лустенау - Тироль 4:3 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Альтах

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 2 2 0 0 2 - 0 19
2.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 4 - 1 17
3.
Вольфсбергер
 2 1 0 1 1 - 4 13
4.
Хартберг
 2 1 0 1 3 - 2 12
5.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 1 11
6.
Рид
 2 0 0 2 1 - 4 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 1 - 0 13
2.
Альтах
 1 1 0 0 1 - 0 11
3.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Рид
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 16
2.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 1 14
3.
Рид
 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Хартберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Вольфсбергер
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Хартберг Прокоп Доминик 1
Хартберг Афдияй Донис 1
Сваровски Тироль Бехоунек Рафаэл 1
Сваровски Тироль Забитцер Томас 1
Хартберг Хайль Юрген 1
Весь список

Топ нарушителей
Рид Кронбергер Лука 1 2
Аустрия Лустенау Мотика Неманья 2
Рид Лакнер Маркус 1
Аустрия Лустенау Pius Grabher 1
Рид Шаби Сейфедин 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Тюркмен Джем получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Йегер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Бишоф Ной получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Nemanja Motika получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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