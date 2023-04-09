Тур: 24. Стадион: Альянц.
1:0
Второй тайм: 54'
0'
1:0
4' ГолБургшталлер Гвидо
33' Желтая карточкаКершбаум Роман
45' Желтая карточкаДемаку Весель
Ход матча
4'
33'
45'
52'
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Пеич АлексаЗащитник
- Защитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеНападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Andy Irving
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт 2
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Среднее время на гол
64
56
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.46
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
55
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|15 (2)
|0.63
|Циммерманн Бернхард
|7
|0.29
|Грюлль Марко
|4
|0.17
|Штрунц Оливер
|3
|0.13
|Кюн Николас
|2
|0.08
|Дрёйф Ферди
|1
|0.04
|Байич Анте
|1
|0.04
|Грайль Патрик
|1
|0.04
|Демир Юсуф
|1
|0.04
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.04
|Шик Торстен
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|16
|0.67
|Ридер Флориан
|4
|0.17
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.13
|Andy Irving
|3 (3)
|0.13
|Арвайлер Йонас
|3
|0.13
|Kosmas Gezos
|2
|0.08
|Christopher Cvetko
|1
|0.04
|Thorsten Mahrer
|1
|0.04
|Бонна Соломон
|1
|0.04
|Sinan Karweina
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Штрауди Симон
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кершбаум Роман
|6
|0
|Грюлль Марко
|6
|0
|Ауэр Йонас
|6
|0
|Пеич Алекса
|6
|0
|Байич Анте
|4
|1
|Martin Moormann
|2
|1
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|Шик Торстен
|3
|0
|Циммерманн Бернхард
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Касиус Денсо
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ридер Флориан
|4
|1
|Kosmas Gezos
|5
|0
|Thorsten Mahrer
|5
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Верницниг Кристофер
|4
|0
|Nicolas Wimmer
|4
|0
|Пинк Маркус
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Менцель Филлип
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Аустрия Клагенфурт 2
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
6
9
Рапид Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Аустрия Клагенфурт 2
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
16
Волевые поражения
15
10
Рапид Вена
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Аустрия Клагенфурт 2
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
24
Волевые поражения
21
19
Голы по времени матча
Забито
18
22
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
6%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
8
44%
8
36%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
5
36%
6
26%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
4
29%
5
22%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
6%
4
31%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
33%
4
20%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
2
13%
5
25%
76-90
Забито
35
35
12 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
2
6%
6
17%
1-15
6
17%
3
9%
16-30
4
11%
6
17%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
14
40%
10
29%
76-90
Пропущено
29
43
16 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
8
28%
8
19%
1-15
2
7%
6
14%
16-30
6
21%
7
16%
31-45
3
10%
6
14%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
6
21%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Рома (до 19 лет) - Рапид Вена 6:2 Рапид Вена - Фёрст Вена 4:1 Рапид Вена - Рид 1:1
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0
Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер (аматоры) 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Фёкламаркт 12:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Фолькермаркт 12:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Мюнхен-1860 2:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт 2
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт 2
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
47
48
29
210
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
48
74
210
38
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
176
815
1112
419
518
221
221
221
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|24
|19
|4
|1
|54 - 14
|33
|2.
|23
|15
|6
|2
|40 - 16
|27
|3.
|23
|10
|9
|4
|40 - 30
|20
|4.
|1:0
|24
|11
|3
|10
|36 - 29
|19
|5.
|1:2
|24
|10
|6
|8
|40 - 35
|17
|6.
|0:1
|24
|9
|3
|12
|35 - 44
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|9
|6
|9
|31 - 37
|19
|2.
|24
|9
|4
|11
|36 - 38
|17
|3.
|24
|7
|3
|14
|36 - 45
|13
|4.
|24
|6
|3
|15
|25 - 44
|12
|5.
|24
|5
|5
|14
|23 - 45
|11
|6.
|24
|4
|6
|14
|17 - 36
|9
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|4
|0
|21 - 5
|28
|2.
|1:0
|12
|6
|1
|5
|19 - 14
|19
|3.
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|1:2
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|13 - 20
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|7
|4.
|12
|2
|1
|9
|16 - 25
|7
|5.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
|6.
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|17 - 6
|23
|2.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|22 - 24
|17
|3.
|1:2
|12
|4
|3
|5
|19 - 20
|15
|4.
|2:1
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|12
|5
|6
|1
|21 - 13
|2
|6.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|1
|6
|19 - 17
|16
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|4.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|6
|5.
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|1
|6.
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|-1
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|15
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|12 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|12 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|12 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 6
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 4