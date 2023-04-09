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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Рапид Вена
1:0
Второй тайм: 54'
Аустрия Клагенфурт 2
0'
1:0
4' Гол
Бургшталлер Гвидо
33' Желтая карточка
Кершбаум Роман
45' Желтая карточка
Демаку Весель
52' Желтая карточка

Ход матча

4'
Бургшталлер Гвидо
1:0
33'
Кершбаум Роман
 
45'
 
Демаку Весель
52'
 
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Клагенфурт 2
1.55
7.30
7.00
Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
26
Martin
Moormann
23
Ауэр
Йонас
5
Кершбаум
Роман
28
Освальд
Мориц
18
Штрунц
Оливер
24
Грайль
Патрик
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
20
Бенателли
Рико
21
Демаку
Весель
9
Sinan
Karweina
16
Nicolas
Binder
23
Ридер
Флориан
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт 2
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт 2

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Среднее время на гол

64
56

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.46
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
55

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 15 (2) 0.63
Циммерманн Бернхард 7 0.29
Грюлль Марко 4 0.17
Штрунц Оливер 3 0.13
Кюн Николас 2 0.08
Дрёйф Ферди 1 0.04
Байич Анте 1 0.04
Грайль Патрик 1 0.04
Демир Юсуф 1 0.04
Кверфельд Леопольд 1 0.04
Шик Торстен 0 0
Ауэр Йонас 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Касиус Денсо 0 0
Освальд Мориц 0 0
Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 16 0.67
Ридер Флориан 4 0.17
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.13
Andy Irving 3 (3) 0.13
Арвайлер Йонас 3 0.13
Kosmas Gezos 2 0.08
Christopher Cvetko 1 0.04
Thorsten Mahrer 1 0.04
Бонна Соломон 1 0.04
Sinan Karweina 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
Бенателли Рико 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штрауди Симон 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 6 0
Грюлль Марко 6 0
Ауэр Йонас 6 0
Пеич Алекса 6 0
Байич Анте 4 1
Martin Moormann 2 1
Бургшталлер Гвидо 3 0
Шик Торстен 3 0
Циммерманн Бернхард 3 0
Кверфельд Леопольд 1 1
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Касиус Денсо 2 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Освальд Мориц 1 0
Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ридер Флориан 4 1
Kosmas Gezos 5 0
Thorsten Mahrer 5 0
Andy Irving 5 0
Верницниг Кристофер 4 0
Nicolas Wimmer 4 0
Пинк Маркус 3 0
Бенателли Рико 3 0
Менцель Филлип 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Демаку Весель 1 0
Sinan Karweina 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Аустрия Клагенфурт 2
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
8

Волевые поражения

6
9
Рапид Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Аустрия Клагенфурт 2
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

15
10
Рапид Вена
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Аустрия Клагенфурт 2
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
24

Волевые поражения

21
19

Голы по времени матча

Забито

18
22
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
6%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
8
44%
8
36%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
5
36%
6
26%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
4
29%
5
22%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
6%
4
31%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
33%
4
20%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
2
13%
5
25%
76-90

Забито

35
35
12 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
2
6%
6
17%
1-15
6
17%
3
9%
16-30
4
11%
6
17%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
14
40%
10
29%
76-90

Пропущено

29
43
16 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
8
28%
8
19%
1-15
2
7%
6
14%
16-30
6
21%
7
16%
31-45
3
10%
6
14%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
6
21%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Рома (до 19 лет) - Рапид Вена 6:2 Рапид Вена - Фёрст Вена 4:1 Рапид Вена - Рид 1:1
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0
Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер (аматоры) 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Фёкламаркт 12:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Фолькермаркт 12:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Мюнхен-1860 2:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт 2

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт 2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
4
8
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
7
4
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5
2
9
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
6
8
15
1.5
11
12
4
19
2.5
5
18
2
21
3.5
2
21
2
21
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2:1 24 19 4 1 54 - 14 33
2.
Штурм
 23 15 6 2 40 - 16 27
3.
ЛАСК
 23 10 9 4 40 - 30 20
4.
Рапид Вена
 1:0 24 11 3 10 36 - 29 19
5.
Аустрия Вена
 1:2 24 10 6 8 40 - 35 17
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:1 24 9 3 12 35 - 44 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 24 9 6 9 31 - 37 19
2.
Сваровски Тироль
 24 9 4 11 36 - 38 17
3.
Вольфсбергер
 24 7 3 14 36 - 45 13
4.
Хартберг
 24 6 3 15 25 - 44 12
5.
Альтах
 24 5 5 14 23 - 45 11
6.
Рид
 24 4 6 14 17 - 36 9

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2:1 12 8 4 0 21 - 5 28
2.
Рапид Вена
 1:0 12 6 1 5 19 - 14 19
3.
ЛАСК
 11 5 3 3 19 - 17 18
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 1:2 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:1 12 4 1 7 13 - 20 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 12 3 3 6 13 - 18 12
2.
Хартберг
 12 3 2 7 14 - 23 11
3.
Аустрия Лустенау
 12 6 3 3 20 - 19 7
4.
Вольфсбергер
 12 2 1 9 16 - 25 7
5.
Сваровски Тироль
 12 4 3 5 17 - 21 1
6.
Рид
 12 2 4 6 11 - 19 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 11 6 5 0 17 - 6 23
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:1 12 5 2 5 22 - 24 17
3.
Аустрия Вена
 1:2 12 4 3 5 19 - 20 15
4.
Ред Булл Зальцбург
 2:1 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 12 5 6 1 21 - 13 2
6.
Рапид Вена
 1:0 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 12 5 1 6 19 - 17 16
2.
Аустрия Лустенау
 12 3 3 6 11 - 18 12
3.
Рид
 12 2 2 8 6 - 17 8
4.
Вольфсбергер
 12 5 2 5 20 - 20 6
5.
Хартберг
 12 3 1 8 11 - 21 1
6.
Альтах
 12 2 2 8 10 - 27 -1

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 15
ЛАСК Накамура Кейто 12 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 12 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 6
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Демаку Весель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Кершбаум Роман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Клагенфурт 2
1.55
7.30
7.00
Все Коэффициенты
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Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт 2
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