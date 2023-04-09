Тур: 24. Стадион: Ред Булл Арена.
2:1
Второй тайм: 55'
0'
1:0
22' ГолГлух Оскар
31' Желтая карточкаКойта Секу
2:0
39' ГолСеско Бенджамин
45' Желтая карточкаПавлович Страхиня
2:1
47' ГолТабакович Харис
Ход матча
22'
1:0
31'
39'
2:0
47'
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
37
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Глух ОскарПолузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Окафор НоаНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
42 матча
88.1%
11.9%
5.3290705182008E-15%
37 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
19%
23.9%
24 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
9.5%
39 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
93.8%
6.2%
0 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
58 матчей
63.8%
22.4%
13.8%
37 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.4%
39.7%
18.9%
24 победы 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
67.2%
13.8%
19%
39 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
87
46
Голов в среднем за матч
2.9
1.64
Среднее время на гол
31
54
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
1.29
0.67
Среднее время на гол
70
135
Всего голов
123
66
Голов в среднем за матч
2.12
1.14
Тотал матчей
2.5
55
Больше 95%
Меньше 5%
3
50
Больше 86%
Меньше 14%
8
34
Больше 59%
Меньше 41%
24
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
17
Больше 29%
Меньше 71%
41
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
42
79
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|12 (1)
|0.5
|Адаму Чуквубике
|8
|0.33
|Окафор Ноа
|7
|0.29
|Фернандо Педро
|6 (1)
|0.25
|Капальдо Николас
|4
|0.17
|Зайвальд Николас
|3
|0.13
|Койта Секу
|3
|0.13
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.08
|Глух Оскар
|2
|0.08
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Соле Умар
|1
|0.04
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|Камери Дийон
|1
|0.04
|Диарра Юба
|1
|0.04
|Конате Карим
|1
|0.04
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.38
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.25
|Грубер Андреас
|5
|0.21
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0.13
|Келес Джан
|3
|0.13
|Джукич Александар
|2
|0.08
|Фишер Манфред
|2
|0.08
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.08
|Мартинс Марвин
|1
|0.04
|Польстер Мануэль
|1
|0.04
|Хускович Муарем
|1
|0.04
|Лайднер Дорон
|1
|0.04
|Джуричин Марко
|1
|0.04
|Доведан Никола
|0
|0
|Тейгль Георг
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|7
|1
|Дедич Амар
|5
|0
|Соле Умар
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Сучич Лука
|4
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Капальдо Николас
|3
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Кён Филипп
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|2
|0
|Зайвальд Николас
|2
|0
|Кьергаард Мауриц
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|5
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Польстер Мануэль
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Доведан Никола
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
3
9
Ред Булл Зальцбург
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Аустрия Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
31
20
Ред Булл Зальцбург
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Аустрия Вена
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
3
12
Волевые поражения
34
29
Голы по времени матча
Забито
19
17
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
6
32%
3
18%
76-90
Пропущено
4
19
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
25%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
25%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
50%
4
21%
76-90
Забито
32
21
9 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
1
3%
4
19%
31-45
8
25%
8
38%
46-60
7
22%
3
14%
61-75
8
25%
3
14%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
40%
5
33%
76-90
Забито
51
38
15 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
6
12%
2
5%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
3
6%
8
21%
31-45
13
25%
11
29%
46-60
9
18%
6
16%
61-75
14
27%
6
16%
76-90
Пропущено
14
34
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 19
0
0%
3
9%
1-15
2
14%
3
9%
16-30
3
21%
5
15%
31-45
3
21%
6
18%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
6
43%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3
Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 39%
3
6 раз 26%
0
5 раз 22%
1
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
65
84
29
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
75
38
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
185
167
158
914
617
320
122
122
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|24
|19
|4
|1
|54 - 14
|33
|2.
|23
|15
|6
|2
|40 - 16
|27
|3.
|23
|10
|9
|4
|40 - 30
|20
|4.
|1:0
|24
|11
|3
|10
|36 - 29
|19
|5.
|1:2
|24
|10
|6
|8
|40 - 35
|17
|6.
|0:1
|24
|9
|3
|12
|35 - 44
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|9
|6
|9
|31 - 37
|19
|2.
|24
|9
|4
|11
|36 - 38
|17
|3.
|24
|7
|3
|14
|36 - 45
|13
|4.
|24
|6
|3
|15
|25 - 44
|12
|5.
|24
|5
|5
|14
|23 - 45
|11
|6.
|24
|4
|6
|14
|17 - 36
|9
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|4
|0
|21 - 5
|28
|2.
|1:0
|12
|6
|1
|5
|19 - 14
|19
|3.
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|1:2
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|13 - 20
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|7
|4.
|12
|2
|1
|9
|16 - 25
|7
|5.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
|6.
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|17 - 6
|23
|2.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|22 - 24
|17
|3.
|1:2
|12
|4
|3
|5
|19 - 20
|15
|4.
|2:1
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|12
|5
|6
|1
|21 - 13
|2
|6.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|1
|6
|19 - 17
|16
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|4.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|6
|5.
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|1
|6.
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|-1
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|15
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|12 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|12 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|12 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 6
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 4