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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
2:1
Второй тайм: 55'
Аустрия Вена
0'
1:0
22' Гол
Глух Оскар
31' Желтая карточка
Койта Секу
2:0
39' Гол
Сеско Бенджамин
45' Желтая карточка
Павлович Страхиня
2:1
47' Гол
Табакович Харис

Ход матча

22'
Глух Оскар
(Койта Секу)
1:0
31'
Койта Секу
 
34'
 
Польстер Мануэль
Лайднер Дорон
39'
Сеско Бенджамин
2:0
45'
Павлович Страхиня
 
47'
2:1
Табакович Харис
(Грубер Андреас)
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Аустрия Вена
8.00
9.60
8.50
Все Коэффициенты
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
13
Зайвальд
Николас
37
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
30
Сеско
Бенджамин
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
16
Лайднер
Дорон
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
25
Табакович
Харис
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

42 матча

88.1%
11.9%
5.3290705182008E-15%
37 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
19%
23.9%
24 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
9.5%
39 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

93.8%
6.2%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

58 матчей

63.8%
22.4%
13.8%
37 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.4%
39.7%
18.9%
24 победы 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

67.2%
13.8%
19%
39 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:3
Б
3:0
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:1
К
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:2
Б
5:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
4:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:2
К
5:2
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:2
КОС
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:4
Б
2:3
Б
3:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
2:4
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
5:1
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
3:1

Голы

Всего голов

87
46

Голов в среднем за матч

2.9
1.64

Среднее время на гол

31
54

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.29
0.67

Среднее время на гол

70
135

Всего голов

123
66

Голов в среднем за матч

2.12
1.14

Тотал матчей

2.5
55
Больше 95%
Меньше 5%
3
50
Больше 86%
Меньше 14%
8
34
Больше 59%
Меньше 41%
24
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
17
Больше 29%
Меньше 71%
41
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

42
79

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 12 (1) 0.5
Адаму Чуквубике 8 0.33
Окафор Ноа 7 0.29
Фернандо Педро 6 (1) 0.25
Капальдо Николас 4 0.17
Зайвальд Николас 3 0.13
Койта Секу 3 0.13
Кьергаард Мауриц 2 0.08
Глух Оскар 2 0.08
Вебер Максимилиан 1 0.04
Соле Умар 1 0.04
Павлович Страхиня 1 0.04
Камери Дийон 1 0.04
Диарра Юба 1 0.04
Конате Карим 1 0.04
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Дедич Амар 0 0
Шимич Роко 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.38
Фитц Доминик 6 (2) 0.25
Грубер Андреас 5 0.21
Ранфтль Райнхольд 3 0.13
Келес Джан 3 0.13
Джукич Александар 2 0.08
Фишер Манфред 2 0.08
Браунёдер Маттиас 2 0.08
Мартинс Марвин 1 0.04
Польстер Мануэль 1 0.04
Хускович Муарем 1 0.04
Лайднер Дорон 1 0.04
Джуричин Марко 1 0.04
Доведан Никола 0 0
Тейгль Георг 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 7 1
Дедич Амар 5 0
Соле Умар 4 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Сучич Лука 4 0
Адаму Чуквубике 2 1
Капальдо Николас 3 0
Дьямбу Мамади 1 1
Ульмер Андреас 2 0
Кён Филипп 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 2 0
Зайвальд Николас 2 0
Кьергаард Мауриц 2 0
Шимич Роко 2 0
Койта Секу 1 0
Бернардо Фернандес 1 0
Диарра Юба 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 5 0
Фитц Доминик 4 0
Браунёдер Маттиас 4 0
Тейгль Георг 3 0
Табакович Харис 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Фишер Манфред 2 0
Мюль Лукас 2 0
Польстер Мануэль 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Доведан Никола 1 0
Балтакса Матан 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

3
9
Ред Булл Зальцбург
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Аустрия Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

31
20
Ред Булл Зальцбург
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Аустрия Вена
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

3
12

Волевые поражения

34
29

Голы по времени матча

Забито

19
17
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
6
32%
3
18%
76-90

Пропущено

4
19
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
25%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
25%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
50%
4
21%
76-90

Забито

32
21
9 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
1
3%
4
19%
31-45
8
25%
8
38%
46-60
7
22%
3
14%
61-75
8
25%
3
14%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
40%
5
33%
76-90

Забито

51
38
15 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
6
12%
2
5%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
3
6%
8
21%
31-45
13
25%
11
29%
46-60
9
18%
6
16%
61-75
14
27%
6
16%
76-90

Пропущено

14
34
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 19
0
0%
3
9%
1-15
2
14%
3
9%
16-30
3
21%
5
15%
31-45
3
21%
6
18%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
6
43%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3
Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 39%
3
6 раз 26%
0
5 раз 22%
1
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
5
1.5
8
4
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
7
4
7
5
2.5
3
8
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
18
5
16
7
1.5
15
8
9
14
2.5
6
17
3
20
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2:1 24 19 4 1 54 - 14 33
2.
Штурм
 23 15 6 2 40 - 16 27
3.
ЛАСК
 23 10 9 4 40 - 30 20
4.
Рапид Вена
 1:0 24 11 3 10 36 - 29 19
5.
Аустрия Вена
 1:2 24 10 6 8 40 - 35 17
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:1 24 9 3 12 35 - 44 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 24 9 6 9 31 - 37 19
2.
Сваровски Тироль
 24 9 4 11 36 - 38 17
3.
Вольфсбергер
 24 7 3 14 36 - 45 13
4.
Хартберг
 24 6 3 15 25 - 44 12
5.
Альтах
 24 5 5 14 23 - 45 11
6.
Рид
 24 4 6 14 17 - 36 9

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2:1 12 8 4 0 21 - 5 28
2.
Рапид Вена
 1:0 12 6 1 5 19 - 14 19
3.
ЛАСК
 11 5 3 3 19 - 17 18
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 1:2 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:1 12 4 1 7 13 - 20 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 12 3 3 6 13 - 18 12
2.
Хартберг
 12 3 2 7 14 - 23 11
3.
Аустрия Лустенау
 12 6 3 3 20 - 19 7
4.
Вольфсбергер
 12 2 1 9 16 - 25 7
5.
Сваровски Тироль
 12 4 3 5 17 - 21 1
6.
Рид
 12 2 4 6 11 - 19 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 11 6 5 0 17 - 6 23
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:1 12 5 2 5 22 - 24 17
3.
Аустрия Вена
 1:2 12 4 3 5 19 - 20 15
4.
Ред Булл Зальцбург
 2:1 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 12 5 6 1 21 - 13 2
6.
Рапид Вена
 1:0 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 12 5 1 6 19 - 17 16
2.
Аустрия Лустенау
 12 3 3 6 11 - 18 12
3.
Рид
 12 2 2 8 6 - 17 8
4.
Вольфсбергер
 12 5 2 5 20 - 20 6
5.
Хартберг
 12 3 1 8 11 - 21 1
6.
Альтах
 12 2 2 8 10 - 27 -1

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 15
ЛАСК Накамура Кейто 12 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 12 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 6
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Грубер Андреас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Табакович Харис бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Павлович Страхиня получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Сеско Бенджамин бьет в цель!
  • 34'
    Дорон Лейднер уходит с поля. Manuel Polster выходит вместо него
  • Желтая карточка
    31'
    Койта Секу получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Койта Секу сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Oscar Gloukh бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Аустрия Вена
8.00
9.60
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Вена онлайн

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Аустрия Вена
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