Тур: 24. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Aydin Uslu
Ход матча
19'
47'
0:1
58'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Виборг
Орхус
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
36 матчей
36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.1%
33.3%
30.6%
13 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.38
1.15
Среднее время на гол
65
78
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.35
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
49
39
Голов в среднем за матч
1.36
1.08
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
66
83
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3
Орхус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2
Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2 Орхус - Нордшелланн 0:2 Виборг - Орхус 1:1