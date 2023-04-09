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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 7533 Главный судья: Aydin Uslu
Виборг
0:1
Конец матча
Орхус
0'
19' Желтая карточка
Якоб Кевин
0:1
47' Гол
Якоб Кевин
58' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
90' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
90'+5

Ход матча

19'
 
Якоб Кевин
46'
 
Хеуген Сигурд
Бьюр Петер
47'
0:1
Якоб Кевин
58'
Гроннинг Йеппе
 
68'
 
Каль Эрик
Линкс Гифт
68'
Сёндергаард Мадс
Бонде Якуб
 
68'
Вестергорд Магнус
Ибрагим Саид
 
77'
 
Frederik Brandhof
Якоб Кевин
80'
Паулиньо Жозе
Жуниор Ренато
 
90'
 
Андерсон Микаэль
90'
 
Дуэлунд Миккель
Хеуген Сигурд

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
24
Аниембе
Даниэль
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
11
Жуниор
Ренато
7
Mendes
Elias2
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
2
Беихмо
Феликс
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
17
Якоб
Кевин
11
Линкс
Гифт
21
Бьюр
Петер
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
Виборг
4-3-3
Орхус
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Орхус

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

36 матчей

36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.1%
33.3%
30.6%
13 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:1
СД
3:1
СБЗВ
1:0
СБЗВ
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СДП
1:0
СДП
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.38
1.15

Среднее время на гол

65
78

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.35
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

66
83

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3
Орхус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2
Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2 Орхус - Нордшелланн 0:2 Виборг - Орхус 1:1
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Орхус не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7533 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Виборг: 56%, Орхус: 44%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 94'
    Шанс! Вестергорд Магнус из команды Виборг пробил головой, но мимо
  • 94'
    Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Бюрги Николас из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
    • 90'
      Андерсон Микаэль из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Anton Gaaei пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 88'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 88'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      87'
      Андерсон Микаэль наказан за толчок Anton Gaaei
    • 87'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Орхус: 53%.
    • 47'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 45'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Орхус: 53%.
    • 45'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 44'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Орхус контролирует мяч.
    • 43'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      42'
      Леманс Клинт из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Anton Gaaei. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 41'
      Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Виборг: 42%, Орхус: 58%.
    • 40'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 39'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      39'
      Мортенсен Патрик из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Бюрги Николас пострадал.
    • 39'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Бьюр Петер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 37'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 37'
      Мортенсен Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Орхус контролирует мяч.
    • 36'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Оооо... вот это был удар! Бонде Якуб должен был забить с этой позиции.
    • 36'
      Хорошую попытку сделал Бонде Якуб. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Виборг: 45%, Орхус: 55%.
    • 35'
      Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 34'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 31'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Anton Gaaei из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
    • 30'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 30'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 30'
      Виборг контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Орхус: 54%.
    • 30'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 29'
      О, нет. Из многообещающей позиции Бьюр Петер из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • Угловой
      28'
      Якоб Кевин из команды Орхус подал угловой слева.
    • 28'
      Бюрги Николас успешно блокирует удар.
    • 28'
      Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Беихмо Феликс из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 26'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 26'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Орхус: 54%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Назначен штрафной. Пострадал Хансен Йеспер, его свалил Гроннинг Йеппе.
    • 25'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Биссек Янн-Аурель успешно блокирует удар.
    • 24'
      Бонде Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Мортенсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 24'
      Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Орхус контролирует мяч.
    • 23'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Тингагер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 21'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Орхус контролирует мяч.
    • Офсайд
      20'
      Жуниор Ренато из команды Виборг в офсайде
    • 20'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Орхус: 53%.
    • Желтая карточка
      20'
      Якоб Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья свистит. Якоб Кевин атаковал сзади соперника. Это Элиас заработал своей команде штрафной
    • 19'
      Орхус пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Бонде Якуб из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
    • 18'
      Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 18'
      Аниембе Даниэль выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • 18'
      Орхус контролирует мяч.
    • 17'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Бьюр Петер из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Аниембе Даниэль.
    • 17'
      Виборг контролирует мяч.
    • 15'
      Виборг контролирует мяч.
    • 15'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Контроль мяча: Виборг: 48%, Орхус: 52%.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Линкс Гифт пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем
    • 14'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 14'
      Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 13'
      Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Беихмо Феликс выиграл воздушное противоборство у Аниембе Даниэль.
    • 12'
      Хансен Йеспер из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья свистит. Гроннинг Йеппе атаковал сзади соперника. Это Андерсон Микаэль заработал своей команде штрафной
    • 10'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Виборг: 53%, Орхус: 47%.
    • 10'
      Мортенсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Виборг пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Биссек Янн-Аурель из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Гроннинг Йеппе
    • 8'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 8'
      Элиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 8'
      Биссек Янн-Аурель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Мортенсен Патрик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 7'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 7'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Бонде Якуб из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 33%, Орхус: 67%.
    • 5'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 4'
      Беихмо Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 4'
      Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Орхус контролирует мяч.
    • 2'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 1'
      Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Орхус начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 0:1 Орхус онлайн

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