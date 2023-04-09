Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Anton Gaaei пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Орхус

44' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хорошую попытку сделал Anton Gaaei. Удар в створ, но вратарь начеку

42' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хорошую попытку сделал Бьюр Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Удар от ворот произведет Виборг

36' Оооо... вот это был удар! Бонде Якуб должен был забить с этой позиции.

36' Хорошую попытку сделал Бонде Якуб . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Орхус

29' Удар от ворот произведет Виборг

29' О, нет. Из многообещающей позиции Бьюр Петер из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

28' Беихмо Феликс из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

25' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Мортенсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Якоб Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Линкс Гифт пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

14' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Мортенсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Орхус

8' Элиас не смог попасть в створ ударом издали

8' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Виборг

1' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля