Тур: 30.
0:0
Второй тайм: 88'
0'
45' Желтая карточкаМейра Марсиу
61' Желтая карточкаAntonis Katsiaris
64' Желтая карточкаХалили Абдул
67' Желтая карточкаДрекса Павел
Ход матча
45'
64'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
- Нападающий
-
50 Lewis EnohНападающий
- Нападающий
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
Главный тренер: Makis Sergidis
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
-
12 Костич ИванЗащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Эносис
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.22
Среднее время на гол
135
73
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.4
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
71
64
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсселинк Берт
|4
|0.13
|Психас Петрос
|3
|0.1
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.1
|Хендрикс Сэм
|2
|0.07
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.07
|Халили Абдул
|1
|0.03
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.03
|Дезир Жонель
|1
|0.03
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.03
|Шлогар Мартин
|1
|0.03
|Osman Koroma
|1
|0.03
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|7
|0.23
|Рушиас Онисифорос
|3
|0.1
|Сильва Луис
|3
|0.1
|Дьявара Кандет
|3
|0.1
|Julien Lamy
|2
|0.07
|Мейра Марсиу
|2
|0.07
|Дрекса Павел
|1
|0.03
|Фернандеш Виктор
|1
|0.03
|Вукчевич Стефан
|1
|0.03
|Эхманн Марко
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
|Marko Jevremovic
|1 (1)
|0.03
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|7
|0
|Osman Koroma
|7
|0
|Янну Томас
|6
|0
|Барди Пьер
|6
|0
|Нани II
|5
|0
|Evgenios Kyriakou
|5
|0
|Салли Эдгар
|4
|0
|Мучтарис Стефанос
|4
|0
|Психас Петрос
|4
|0
|Досис Николаос
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Альсё Бриан
|3
|0
|Шлогар Мартин
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Эсселинк Берт
|2
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Якумакис Петрос
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Evagoras Charalambous
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вученович Александар
|7
|0
|Marko Jevremovic
|7
|0
|Мейра Марсиу
|7
|0
|Эхманн Марко
|5
|1
|Вукчевич Стефан
|6
|0
|Сильва Луис
|6
|0
|Demetris Mavroudis
|6
|0
|Adrian Oscar Lucero
|5
|0
|Константину Константинос
|5
|0
|Antonis Katsiaris
|5
|0
|Дрекса Павел
|4
|0
|Fotis Kotsonis
|4
|0
|Костич Иван
|3
|0
|Поликарпу Парис
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Рушиас Онисифорос
|2
|0
|Дьявара Кандет
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Omer Korsia
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Джаве Флорисс
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Эносис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
7
Олимпиакос Никосия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Эносис
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
16
Волевые поражения
8
10
Олимпиакос Никосия
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Эносис
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
20
17
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
17
26
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
12%
5
19%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
4
24%
6
23%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
4
24%
1
4%
61-75
2
12%
9
35%
76-90
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
6
46%
1
8%
61-75
1
8%
6
46%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
5
21%
4
22%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
9
38%
3
17%
76-90
Забито
21
26
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
3
14%
3
12%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
3
14%
7
27%
46-60
7
33%
5
19%
61-75
3
14%
7
27%
76-90
Пропущено
41
44
18 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 24
2
5%
7
16%
1-15
8
20%
7
16%
16-30
8
20%
10
23%
31-45
6
15%
5
11%
46-60
6
15%
3
7%
61-75
11
27%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1
Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1
Эносис
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1
Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
Эносис
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
12 раз 41%
2
4 раза 14%
0
13 раз 45%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос Никосия
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
77
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
1613
425
623
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|8
|3
|43 - 16
|62
|2.
|29
|17
|9
|3
|53 - 22
|60
|3.
|29
|18
|4
|7
|48 - 28
|58
|4.
|29
|14
|10
|5
|50 - 24
|52
|5.
|28
|15
|5
|8
|38 - 29
|50
|6.
|29
|14
|3
|12
|41 - 33
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|14
|3
|13
|39 - 42
|45
|2.
|28
|11
|7
|10
|31 - 35
|40
|3.
|28
|11
|6
|11
|26 - 25
|39
|4.
|30
|8
|6
|16
|25 - 41
|30
|5.
|29
|7
|6
|16
|26 - 46
|27
|6.
|0:0
|30
|6
|5
|19
|26 - 44
|23
|7.
|0:0
|30
|4
|11
|15
|20 - 42
|23
|8.
|30
|3
|5
|22
|21 - 60
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|15
|10
|2
|3
|27 - 9
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 4
|29
|4.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|23 - 21
|26
|2.
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|4.
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|13 - 18
|11
|7.
|15
|3
|1
|11
|12 - 29
|10
|8.
|0:0
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|3.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|4.
|14
|7
|1
|6
|18 - 16
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|2.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|3.
|14
|5
|2
|7
|9 - 17
|17
|4.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|5.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|6.
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|7.
|0:0
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|8.
|15
|0
|4
|11
|9 - 31
|4
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|13
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|11
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 8
|Омония
|Кассама Морету
|1 8