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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 30.
Олимпиакос Никосия
0:0
Второй тайм: 88'
Эносис
0'
45' Желтая карточка
Мейра Марсиу
61' Желтая карточка
Antonis Katsiaris
64' Желтая карточка
Халили Абдул
67' Желтая карточка
Дрекса Павел
Олимпиакос Никосия
Эносис

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Эносис

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:1
К
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ВД
0:0
ВД
2:2
К
0:1
ВД
1:4
ПД
2:3
ПД
1:2
ПД
5:0

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.22

Среднее время на гол

135
73

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

71
64

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсселинк Берт 4 0.13
Психас Петрос 3 0.1
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.1
Хендрикс Сэм 2 0.07
Fabrice Nkwoh 2 0.07
Халили Абдул 1 0.03
Дурмишай Фиорин 1 0.03
Дезир Жонель 1 0.03
Мучтарис Стефанос 1 0.03
Шлогар Мартин 1 0.03
Osman Koroma 1 0.03
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 7 0.23
Рушиас Онисифорос 3 0.1
Сильва Луис 3 0.1
Дьявара Кандет 3 0.1
Julien Lamy 2 0.07
Мейра Марсиу 2 0.07
Дрекса Павел 1 0.03
Фернандеш Виктор 1 0.03
Вукчевич Стефан 1 0.03
Эхманн Марко 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Marko Jevremovic 1 (1) 0.03

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 7 0
Osman Koroma 7 0
Янну Томас 6 0
Барди Пьер 6 0
Нани II 5 0
Evgenios Kyriakou 5 0
Салли Эдгар 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Психас Петрос 4 0
Досис Николаос 4 0
Маркович Саша 3 0
Альсё Бриан 3 0
Шлогар Мартин 3 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Эсселинк Берт 2 0
Халили Абдул 1 0
Якумакис Петрос 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Evagoras Charalambous 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вученович Александар 7 0
Marko Jevremovic 7 0
Мейра Марсиу 7 0
Эхманн Марко 5 1
Вукчевич Стефан 6 0
Сильва Луис 6 0
Demetris Mavroudis 6 0
Adrian Oscar Lucero 5 0
Константину Константинос 5 0
Antonis Katsiaris 5 0
Дрекса Павел 4 0
Fotis Kotsonis 4 0
Костич Иван 3 0
Поликарпу Парис 3 0
Andreas Christofi 3 0
Рушиас Онисифорос 2 0
Дьявара Кандет 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Omer Korsia 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Джаве Флорисс 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Эносис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
7
Олимпиакос Никосия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Эносис
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
16

Волевые поражения

8
10
Олимпиакос Никосия
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Эносис
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

20
17

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

17
26
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
12%
5
19%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
4
24%
6
23%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
4
24%
1
4%
61-75
2
12%
9
35%
76-90

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
6
46%
1
8%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
5
21%
4
22%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
9
38%
3
17%
76-90

Забито

21
26
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
3
14%
3
12%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
3
14%
7
27%
46-60
7
33%
5
19%
61-75
3
14%
7
27%
76-90

Пропущено

41
44
18 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 24
2
5%
7
16%
1-15
8
20%
7
16%
16-30
8
20%
10
23%
31-45
6
15%
5
11%
46-60
6
15%
3
7%
61-75
11
27%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1
Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1
Эносис
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1
Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
Эносис

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
12 раз 41%
2
4 раза 14%
0
13 раз 45%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос Никосия
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
7
1
13
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
16
13
4
25
1.5
6
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 29 18 8 3 43 - 16 62
2.
Арис Лимассол
 29 17 9 3 53 - 22 60
3.
АЕК Ларнака
 29 18 4 7 48 - 28 58
4.
Пафос
 29 14 10 5 50 - 24 52
5.
Аполлон
 28 15 5 8 38 - 29 50
6.
Омония
 29 14 3 12 41 - 33 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 30 14 3 13 39 - 42 45
2.
Анортосис
 28 11 7 10 31 - 35 40
3.
АЕЛ Лимаcсол
 28 11 6 11 26 - 25 39
4.
Докса Катокопия
 30 8 6 16 25 - 41 30
5.
Кармиотисса
 29 7 6 16 26 - 46 27
6.
Эносис
 0:0 30 6 5 19 26 - 44 23
7.
Олимпиакос Никосия
 0:0 30 4 11 15 20 - 42 23
8.
Акритас Хлоракас
 30 3 5 22 21 - 60 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 15 10 2 3 27 - 9 32
3.
АПОЭЛ
 14 8 5 1 19 - 4 29
4.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 16 8 2 6 23 - 21 26
2.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
3.
АЕЛ Лимаcсол
 15 7 2 6 15 - 14 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 0:0 14 3 2 9 13 - 18 11
7.
Акритас Хлоракас
 15 3 1 11 12 - 29 10
8.
Олимпиакос Никосия
 0:0 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
2.
Арис Лимассол
 15 9 5 1 24 - 10 32
3.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
4.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
5.
Аполлон
 14 6 4 4 16 - 15 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
2.
Докса Катокопия
 16 5 3 8 17 - 25 18
3.
Анортосис
 14 5 2 7 9 - 17 17
4.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
5.
Олимпиакос Никосия
 0:0 15 3 4 8 12 - 25 13
6.
Кармиотисса
 14 3 3 8 13 - 26 12
7.
Эносис
 0:0 16 3 3 10 13 - 26 12
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Неа Саламина Diego Dorregaray 11
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
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Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Яго Стив 1 8
Омония Кассама Морету 1 8
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      48'
      Marcio Meira получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос Никосия
    Ничья
    Эносис
    4.80
    3.33
    8.50
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    Где смотреть матч Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис онлайн

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    Олимпиакос Никосия
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