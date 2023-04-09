Тур: 24. Стадион: Raiffeisen Arena.
0'
11' Желтая карточкаАйети Альбиан
14' Желтая карточкаХирлендер Штефан
16' Желтая карточкаЦирайс Филипп
Ход матча
11'
14'
16'
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
ЛАСК
Штурм
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
36 матчей
36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
48
54
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|12
|0.5
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.46
|Цуль Роберт
|7 (1)
|0.29
|Гойгингер Томас
|3
|0.13
|Хорват Саша
|2
|0.08
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.04
|Реннер Рене
|1
|0.04
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.04
|Йовичич Бранко
|1
|0.04
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|8
|0.33
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.17
|Китеишвили Отар
|4 (1)
|0.17
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.13
|Хорват Томи
|3 (1)
|0.13
|Айети Альбиан
|3
|0.13
|Аффенгрубер Давид
|3
|0.13
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.08
|Ланг Кристоф
|2 (1)
|0.08
|Шнегг Давид
|1
|0.04
|Прасс Александр
|1
|0.04
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|Боркович Александар
|1
|0.04
|Бовинг Виллиам
|1
|0.04
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.04
|Любич Иван
|1
|0.04
|Вельс Моритц
|1
|0.04
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.04
|Данте Амаду
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|1
|Стойкович Филип
|4
|1
|Любичич Марин
|3
|1
|Михорль Петер
|3
|1
|Реннер Рене
|4
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Цуль Роберт
|2
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|5
|1
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|Шнегг Давид
|4
|0
|Хирлендер Штефан
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Айети Альбиан
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Штурм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
4
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Штурм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
21
22
ЛАСК
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
Штурм
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
26
26
Голы по времени матча
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
21%
4
24%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
4
21%
6
35%
76-90
Пропущено
17
6
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
5
29%
29%
1
17%
61-75
7
41%
1
17%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
4
19%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
19%
5
21%
61-75
6
29%
4
17%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
40
41
20 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 16
3 Не забивали 3
8
20%
8
20%
1-15
6
15%
5
12%
16-30
6
15%
5
12%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
5
13%
7
17%
61-75
10
25%
10
24%
76-90
Пропущено
30
15
7 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 14
1
3%
2
13%
1-15
1
3%
4
27%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
9
30%
2
13%
61-75
10
33%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Адмира 2:1
Штурм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0
Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0 Гляйсдорф 09 - Штурм 1:1 Штурм - Висла Плоцк 1:1
Результаты матчей
ЛАСК
Штурм
Точный счет
4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:2
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
56
84
38
48
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
57
65
39
110
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
203
1013
149
617
518
320
122
122
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|55 - 16
|31
|2.
|0:0
|24
|15
|7
|2
|40 - 16
|28
|3.
|0:0
|24
|10
|10
|4
|40 - 30
|21
|4.
|24
|11
|3
|10
|38 - 30
|19
|5.
|24
|10
|7
|7
|42 - 36
|18
|6.
|24
|9
|3
|12
|36 - 46
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|9
|6
|9
|31 - 37
|19
|2.
|24
|9
|4
|11
|36 - 38
|17
|3.
|24
|7
|3
|14
|36 - 45
|13
|4.
|24
|6
|3
|15
|25 - 44
|12
|5.
|24
|5
|5
|14
|23 - 45
|11
|6.
|24
|4
|6
|14
|17 - 36
|9
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|2.
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|19 - 17
|19
|4.
|0:0
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|12
|4
|1
|7
|13 - 20
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|7
|4.
|12
|2
|1
|9
|16 - 25
|7
|5.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
|6.
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|6
|6
|0
|17 - 6
|24
|2.
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|12
|4
|4
|4
|21 - 21
|16
|4.
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|0:0
|12
|5
|6
|1
|21 - 13
|2
|6.
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|1
|6
|19 - 17
|16
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|4.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|6
|5.
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|1
|6.
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|-1
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|15 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|12 (4)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|12 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 6
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 4