Тур: 24. Стадион: Raiffeisen Arena. Зрители: 2868
0'
11' Желтая карточкаАйети Альбиан
14' Желтая карточкаХирлендер Штефан
16' Желтая карточкаЦирайс Филипп
0:1
48' ГолПрасс Александр
1:1
71' ГолМустафа Ибрагим
74' Желтая карточкаChristian Ilzer
2:1
79' ГолНакамура Кейто
81' Желтая карточкаШнегг Давид
81' Желтая карточкаФлеккер Флориан
85' Желтая карточкаСтойкович Филип
90' Желтая карточкаТауи Адиль
90'+7
Ход матча
11'
14'
16'
48'
0:1
71'
1:1
74'
79'
81'
81'
85'
90'
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
ЛАСК
Штурм
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
36 матчей
36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
48
54
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|13
|0.54
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.46
|Цуль Роберт
|7 (1)
|0.29
|Гойгингер Томас
|3
|0.13
|Хорват Саша
|2
|0.08
|Мустафа Ибрагим
|2
|0.08
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.04
|Реннер Рене
|1
|0.04
|Йовичич Бранко
|1
|0.04
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|8
|0.33
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.17
|Китеишвили Отар
|4 (1)
|0.17
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.13
|Айети Альбиан
|3
|0.13
|Хорват Томи
|3 (1)
|0.13
|Аффенгрубер Давид
|3
|0.13
|Прасс Александр
|2
|0.08
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.08
|Ланг Кристоф
|2 (1)
|0.08
|Шнегг Давид
|1
|0.04
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|Боркович Александар
|1
|0.04
|Бовинг Виллиам
|1
|0.04
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.04
|Любич Иван
|1
|0.04
|Вельс Моритц
|1
|0.04
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.04
|Данте Амаду
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|1
|Стойкович Филип
|5
|1
|Любичич Марин
|3
|1
|Михорль Петер
|3
|1
|Реннер Рене
|4
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Цуль Роберт
|2
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|5
|1
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|Шнегг Давид
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Айети Альбиан
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Штурм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
5
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Штурм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
21
22
ЛАСК
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Штурм
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
26
27
Голы по времени матча
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
4
19%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
24%
6
33%
76-90
Пропущено
18
8
3 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
6%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
5
28%
2
25%
61-75
7
39%
2
25%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
4
19%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
19%
5
21%
61-75
6
29%
4
17%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
42
42
20 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 17
3 Не забивали 3
8
19%
8
19%
1-15
6
14%
5
12%
16-30
6
14%
5
12%
31-45
5
12%
7
17%
46-60
6
14%
7
17%
61-75
11
26%
10
24%
76-90
Пропущено
31
17
7 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 15
1
3%
2
12%
1-15
1
3%
4
24%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
9
29%
29%
3
18%
61-75
10
32%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Адмира 2:1
Штурм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0
Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0 Гляйсдорф 09 - Штурм 1:1 Штурм - Висла Плоцк 1:1
Результаты матчей
ЛАСК
Штурм
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 38%
1
7 раз 29%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
66
84
39
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
57
66
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
213
1113
1410
618
519
321
123
123
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|55 - 16
|31
|2.
|24
|15
|6
|3
|41 - 18
|27
|3.
|24
|11
|9
|4
|42 - 31
|23
|4.
|24
|11
|3
|10
|38 - 30
|19
|5.
|24
|10
|7
|7
|42 - 36
|18
|6.
|24
|9
|3
|12
|36 - 46
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|9
|6
|9
|31 - 37
|19
|2.
|24
|9
|4
|11
|36 - 38
|17
|3.
|24
|7
|3
|14
|36 - 45
|13
|4.
|24
|6
|3
|15
|25 - 44
|12
|5.
|24
|5
|5
|14
|23 - 45
|11
|6.
|24
|4
|6
|14
|17 - 36
|9
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|2.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|12
|4
|1
|7
|13 - 20
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|7
|4.
|12
|2
|1
|9
|16 - 25
|7
|5.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
|6.
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|18 - 8
|23
|2.
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|12
|4
|4
|4
|21 - 21
|16
|4.
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|12
|5
|6
|1
|21 - 13
|2
|6.
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|1
|6
|19 - 17
|16
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|4.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|6
|5.
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|1
|6.
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|-1
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|15 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|12 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 6
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 4