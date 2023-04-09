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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: . Зрители: 2868
ЛАСК
2:1
Конец матча
Штурм
0'
11' Желтая карточка
Айети Альбиан
14' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
16' Желтая карточка
Цирайс Филипп
0:1
48' Гол
Прасс Александр
1:1
71' Гол
Мустафа Ибрагим
74' Желтая карточка
Christian Ilzer
2:1
79' Гол
Накамура Кейто
81' Желтая карточка
Шнегг Давид
81' Желтая карточка
Флеккер Флориан
85' Желтая карточка
Стойкович Филип
90' Желтая карточка
Тауи Адиль
90'+7
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
8
Михорль
Петер
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
1
Оконкво
Артур
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
35
Гайрхофер
Никлас
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
25
Хирлендер
Штефан
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
9
Айети
Альбиан
ЛАСК
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Штурм

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

36 матчей

36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:0
К
2:0
Б
3:3
Б
0:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:1
К
2:2
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
0:1
Б(M
1:2
Б(M
2:2
Б(M
3:3
Б(M
2:0
Б(M
1:0
Б(M
0:3
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Голы

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

48
54

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 13 0.54
Любичич Марин 11 (1) 0.46
Цуль Роберт 7 (1) 0.29
Гойгингер Томас 3 0.13
Хорват Саша 2 0.08
Мустафа Ибрагим 2 0.08
Кулурис Эфтимос 1 0.04
Реннер Рене 1 0.04
Йовичич Бранко 1 0.04
Флеккер Флориан 1 0.04
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Усор Мозес 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 8 0.33
Саркария Манприт 4 (1) 0.17
Китеишвили Отар 4 (1) 0.17
Хёйлунн Расмус 3 0.13
Айети Альбиан 3 0.13
Хорват Томи 3 (1) 0.13
Аффенгрубер Давид 3 0.13
Прасс Александр 2 0.08
Фусейни Мохаммед II 2 0.08
Ланг Кристоф 2 (1) 0.08
Шнегг Давид 1 0.04
Вютрих Грегори 1 0.04
Боркович Александар 1 0.04
Бовинг Виллиам 1 0.04
Горенц-Станкович Йон 1 0.04
Любич Иван 1 0.04
Вельс Моритц 1 0.04
Янтшер Якоб 1 (1) 0.04
Данте Амаду 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Демаку Весель 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 1
Стойкович Филип 5 1
Любичич Марин 3 1
Михорль Петер 3 1
Реннер Рене 4 0
Гойгингер Томас 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Цуль Роберт 2 0
Цирайс Филипп 2 0
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Хорват Саша 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 5 1
Газибегович Юсуф 6 0
Горенц-Станкович Йон 5 0
Шнегг Давид 5 0
Хирлендер Штефан 3 0
Прасс Александр 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Айети Альбиан 2 0
Любич Иван 2 0
Саркария Манприт 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Боркович Александар 1 0
Демаку Весель 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Christian Ilzer 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Штурм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
5
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Штурм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

21
22
ЛАСК
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Штурм
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

26
27

Голы по времени матча

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
4
19%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
24%
6
33%
76-90

Пропущено

18
8
3 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
6%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
5
28%
2
25%
61-75
7
39%
2
25%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
4
19%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
19%
5
21%
61-75
6
29%
4
17%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

42
42
20 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 17
3 Не забивали 3
8
19%
8
19%
1-15
6
14%
5
12%
16-30
6
14%
5
12%
31-45
5
12%
7
17%
46-60
6
14%
7
17%
61-75
11
26%
10
24%
76-90

Пропущено

31
17
7 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 15
1
3%
2
12%
1-15
1
3%
4
24%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
9
29%
29%
3
18%
61-75
10
32%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Адмира 2:1
Штурм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0
Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0 Гляйсдорф 09 - Штурм 1:1 Штурм - Висла Плоцк 1:1

Результаты матчей

ЛАСК
Штурм

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 38%
1
7 раз 29%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
6
6
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
21
3
11
13
1.5
14
10
6
18
2.5
5
19
3
21
3.5
1
23
1
23
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 24 18 5 1 55 - 16 31
2.
Штурм
 24 15 6 3 41 - 18 27
3.
ЛАСК
 24 11 9 4 42 - 31 23
4.
Рапид Вена
 24 11 3 10 38 - 30 19
5.
Аустрия Вена
 24 10 7 7 42 - 36 18
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 24 9 3 12 36 - 46 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 24 9 6 9 31 - 37 19
2.
Сваровски Тироль
 24 9 4 11 36 - 38 17
3.
Вольфсбергер
 24 7 3 14 36 - 45 13
4.
Хартберг
 24 6 3 15 25 - 44 12
5.
Альтах
 24 5 5 14 23 - 45 11
6.
Рид
 24 4 6 14 17 - 36 9

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 12 7 5 0 22 - 7 26
2.
ЛАСК
 12 6 3 3 21 - 18 21
3.
Рапид Вена
 12 6 1 5 21 - 15 19
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 4 1 7 13 - 20 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 12 3 3 6 13 - 18 12
2.
Хартберг
 12 3 2 7 14 - 23 11
3.
Аустрия Лустенау
 12 6 3 3 20 - 19 7
4.
Вольфсбергер
 12 2 1 9 16 - 25 7
5.
Сваровски Тироль
 12 4 3 5 17 - 21 1
6.
Рид
 12 2 4 6 11 - 19 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 5 2 5 23 - 26 17
3.
Аустрия Вена
 12 4 4 4 21 - 21 16
4.
Ред Булл Зальцбург
 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 12 5 6 1 21 - 13 2
6.
Рапид Вена
 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 12 5 1 6 19 - 17 16
2.
Аустрия Лустенау
 12 3 3 6 11 - 18 12
3.
Рид
 12 2 2 8 6 - 17 8
4.
Вольфсбергер
 12 5 2 5 20 - 20 6
5.
Хартберг
 12 3 1 8 11 - 21 1
6.
Альтах
 12 2 2 8 10 - 27 -1

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 15 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 12 (1)
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Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 6
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 4
Весь список
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    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      16'
      Цирайс Филипп получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Хирлендер Штефан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Айети Альбиан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛАСК 2:1 Штурм онлайн

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