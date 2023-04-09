Тур: 30.
0:2
Второй тайм: 81'
Ход матча
40'
0:1
57'
0:2
64'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Ромо ХосеНападающий
-
-
-
66 Silva
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Vesko Mihajlovic
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 6 побед
33 матча
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.2%
57.6%
18.2%
8 побед 19 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.19
0.88
Среднее время на гол
75
102
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
0.88
1.06
Среднее время на гол
102
84
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.03
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
87
92
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Качаниклич Алекс
|4
|0.14
|Берахино Сейдо
|4 (1)
|0.14
|Миральяс Кевин
|4 (2)
|0.14
|Макрис Андреас
|2
|0.07
|Тшибола Аарон
|2
|0.07
|Папафотис Вассилис
|2
|0.07
|Silva
|2 (1)
|0.07
|Ромо Хосе
|1
|0.03
|Милинчану Николай
|1
|0.03
|Бруно Араужо
|1
|0.03
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0.03
|Хаза Жаред
|1
|0.03
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|5
|0.17
|Герреро Мигель
|5 (1)
|0.17
|Нинга Казимир
|4
|0.14
|Эредия Антоньин
|3
|0.1
|Элдер Феррейра
|2
|0.07
|Техера Серхио
|2 (2)
|0.07
|Христофи Димитрос
|1
|0.03
|Байшиньу Марку
|1
|0.03
|Уорис Маджид
|1
|0.03
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Кику Франсишку
|1
|0.03
|Варда Амр
|1
|0.03
|Danil Paroutis
|1
|0.03
|Хрисостому Андреас
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.03
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|9
|0
|Миральяс Кевин
|6
|0
|Здравковски Давор
|6
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Пантели Стилианос
|4
|0
|Vittorio Continella
|4
|0
|Качаниклич Алекс
|3
|0
|Сисс Амаду
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Берахино Сейдо
|2
|0
|Милинчану Николай
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Ромо Хосе
|1
|0
|Черных Фёдор
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Папафотис Вассилис
|1
|0
|Silva
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
|Stylianos Christodoulou
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабо Эрик
|6
|0
|Варда Амр
|6
|0
|Антониу Минас
|6
|0
|Техера Серхио
|5
|0
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Иоанну Михалис
|5
|0
|Антониадес Мариос
|3
|1
|Уорис Маджид
|4
|0
|Амбарцумян Оганес
|4
|0
|Коррейя Андерсон
|4
|0
|Панчеон Джейсон
|3
|0
|Байшиньу Марку
|3
|0
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Danil Paroutis
|3
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Корреа Павлос
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Анортосис
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
4
АЕЛ Лимаcсол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Анортосис
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
10
20
АЕЛ Лимаcсол
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
Анортосис
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
15
24
Голы по времени матча
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Забито
10
20
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 19
0
0%
4
20%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
2
20%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
20%
5
25%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
17%
3
17%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
4
33%
3
17%
76-90
Забито
26
32
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
4%
5
16%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
6
23%
6
19%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
6
23%
7
22%
76-90
Пропущено
25
32
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
4
16%
4
13%
1-15
4
16%
6
19%
16-30
4
16%
6
19%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
5
20%
5
16%
61-75
6
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0
Анортосис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0
Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Аполлон - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
510
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
68
310
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1612
820
919
226
424
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|8
|3
|43 - 16
|62
|2.
|29
|17
|9
|3
|53 - 22
|60
|3.
|29
|18
|4
|7
|48 - 28
|58
|4.
|29
|14
|10
|5
|50 - 24
|52
|5.
|28
|15
|5
|8
|38 - 29
|50
|6.
|29
|14
|3
|12
|41 - 33
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|14
|3
|13
|39 - 42
|45
|2.
|2:0
|29
|12
|7
|10
|33 - 35
|43
|3.
|0:2
|29
|11
|6
|12
|26 - 27
|39
|4.
|30
|8
|6
|16
|25 - 41
|30
|5.
|29
|7
|6
|16
|26 - 46
|27
|6.
|30
|6
|5
|19
|26 - 44
|23
|7.
|30
|4
|11
|15
|20 - 42
|23
|8.
|30
|3
|5
|22
|21 - 60
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|15
|10
|2
|3
|27 - 9
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 4
|29
|4.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|23 - 21
|26
|2.
|2:0
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|3.
|0:2
|16
|7
|2
|7
|15 - 16
|23
|4.
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|14
|3
|2
|9
|13 - 18
|11
|7.
|15
|3
|1
|11
|12 - 29
|10
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|3.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|4.
|14
|7
|1
|6
|18 - 16
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|2.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|3.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|4.
|0:2
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|5.
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|6.
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|7.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|8.
|15
|0
|4
|11
|9 - 31
|4
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|13
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|11
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 8
|Омония
|Кассама Морету
|1 8