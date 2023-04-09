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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 30.
АЕЛ Лимаcсол
0:2
Конец матча
Анортосис
0'
0:1
40' Гол
Герреро Мигель
0:2
57' Гол
Элдер Феррейра
70' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
90'+3
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 6 побед

33 матча

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.2%
57.6%
18.2%
8 побед 19 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.19
0.88

Среднее время на гол

75
102

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

0.88
1.06

Среднее время на гол

102
84

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.03
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

87
92

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Качаниклич Алекс 4 0.14
Берахино Сейдо 4 (1) 0.14
Миральяс Кевин 4 (2) 0.14
Макрис Андреас 2 0.07
Тшибола Аарон 2 0.07
Папафотис Вассилис 2 0.07
Silva 2 (1) 0.07
Ромо Хосе 1 0.03
Милинчану Николай 1 0.03
Бруно Араужо 1 0.03
Andre Ferreira Teixeira 1 0.03
Хаза Жаред 1 0.03
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 5 0.17
Герреро Мигель 5 (1) 0.17
Нинга Казимир 4 0.14
Эредия Антоньин 3 0.1
Элдер Феррейра 2 0.07
Техера Серхио 2 (2) 0.07
Христофи Димитрос 1 0.03
Байшиньу Марку 1 0.03
Уорис Маджид 1 0.03
Амбарцумян Оганес 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Кику Франсишку 1 0.03
Варда Амр 1 0.03
Danil Paroutis 1 0.03
Хрисостому Андреас 1 0.03
Сабо Эрик 1 (1) 0.03

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 9 0
Миральяс Кевин 6 0
Здравковски Давор 6 0
Бруно Араужо 5 0
Andre Ferreira Teixeira 5 0
Башту Угу 3 1
Пантели Стилианос 4 0
Vittorio Continella 4 0
Качаниклич Алекс 3 0
Сисс Амаду 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Берахино Сейдо 2 0
Милинчану Николай 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Ромо Хосе 1 0
Черных Фёдор 1 0
Макрис Андреас 1 0
Папафотис Вассилис 1 0
Silva 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Michalis Kolias 1 0
Stylianos Christodoulou 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабо Эрик 6 0
Варда Амр 6 0
Антониу Минас 6 0
Техера Серхио 5 0
Ароян Вараздат 5 0
Коррейя Андерсон 5 0
Иоанну Михалис 5 0
Антониадес Мариос 3 1
Уорис Маджид 4 0
Амбарцумян Оганес 4 0
Панчеон Джейсон 3 0
Байшиньу Марку 3 0
Артиматас Костакис 3 0
Danil Paroutis 3 0
Нинга Казимир 2 0
Корреа Павлос 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Лория Гиорги 1 0
Кику Франсишку 1 0
Радонич Деян 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Герреро Мигель 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Анортосис
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
4
АЕЛ Лимаcсол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Анортосис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

10
20
АЕЛ Лимаcсол
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Анортосис
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

15
24

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Забито

10
20
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
24 Не забивали 20
0
0%
4
20%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
2
20%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
20%
5
25%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
17%
3
17%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
4
33%
3
17%
76-90

Забито

26
34
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
14 Не забивали 11
1
4%
5
15%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
6
23%
7
21%
31-45
5
19%
7
21%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
6
23%
7
21%
76-90

Пропущено

27
32
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
4
15%
4
13%
1-15
4
15%
6
19%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
3
11%
5
16%
46-60
5
19%
5
16%
61-75
6
22%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0
Анортосис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0
Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Аполлон - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
8
3
10
1.5
4
11
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
17
12
8
21
1.5
10
19
2
27
2.5
4
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 29 18 8 3 43 - 16 62
2.
Арис Лимассол
 29 17 9 3 53 - 22 60
3.
АЕК Ларнака
 29 18 4 7 48 - 28 58
4.
Пафос
 29 14 10 5 50 - 24 52
5.
Аполлон
 28 15 5 8 38 - 29 50
6.
Омония
 29 14 3 12 41 - 33 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 30 14 3 13 39 - 42 45
2.
Анортосис
 29 12 7 10 33 - 35 43
3.
АЕЛ Лимаcсол
 29 11 6 12 26 - 27 39
4.
Докса Катокопия
 30 8 6 16 25 - 41 30
5.
Кармиотисса
 29 7 6 16 26 - 46 27
6.
Эносис
 30 6 5 19 26 - 44 23
7.
Олимпиакос Никосия
 30 4 11 15 20 - 42 23
8.
Акритас Хлоракас
 30 3 5 22 21 - 60 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 15 10 2 3 27 - 9 32
3.
АПОЭЛ
 14 8 5 1 19 - 4 29
4.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 16 8 2 6 23 - 21 26
2.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
3.
АЕЛ Лимаcсол
 16 7 2 7 15 - 16 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 14 3 2 9 13 - 18 11
7.
Акритас Хлоракас
 15 3 1 11 12 - 29 10
8.
Олимпиакос Никосия
 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
2.
Арис Лимассол
 15 9 5 1 24 - 10 32
3.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
4.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
5.
Аполлон
 14 6 4 4 16 - 15 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
2.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
3.
Докса Катокопия
 16 5 3 8 17 - 25 18
4.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
5.
Олимпиакос Никосия
 15 3 4 8 12 - 25 13
6.
Кармиотисса
 14 3 3 8 13 - 26 12
7.
Эносис
 16 3 3 10 13 - 26 12
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Неа Саламина Diego Dorregaray 11
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Яго Стив 1 8
Омония Кассама Морету 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Герреро Мигель бьет в цель!
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      Судья начинает матч
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