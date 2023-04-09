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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Каза Пиа
3:4
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
1' Гол
Тринкан Франсишку
1:1
7' Гол
Мартинс Рафаэл
1:2
39' Гол
Тринкан Франсишку
2:2
45' Гол
Сома Юки
2:3
48' Гол
Поте
59' Желтая карточка
Кардозо Фелиппе
3:3
62' Гол
Кардозо Фелиппе
64' Вторая желтая карточка
Кардозо Фелиппе
74' Желтая карточка
Кука
3:4
85' Гол
Тринкан Франсишку
90'+8

Ход матча

1'
0:1
Тринкан Франсишку
(Поте)
7'
Мартинс Рафаэл
(Пинту Диогу)
1:1
39'
1:2
Тринкан Франсишку
(Эсгаю Рикарду)
45'
Сома Юки
2:2
46'
 
Морита Хидемаса
Чермити Юссеф
46'
 
Сен-Жюст Джеремая
Диоманде Усман
46'
 
Инасиу Гонсалу
Матеус Рейс
48'
2:3
Поте
(Морита Хидемаса)
56'
Кардозо Фелиппе
Пинту Диогу
 
59'
Кардозо Фелиппе
 
62'
Кардозо Фелиппе
(Leonardo Lelo)
3:3
64'
Кардозо Фелиппе
 
68'
 
Артур Гомес
Эсгаю Рикарду
70'
Кука
Сома Юки
 
70'
Афонсо Клейтон Мишель
Мартинс Рафаэл
 
74'
Кука
 
80'
Кунимото Такахиро
Полони Дерик
 
80'
Болгадо Леонардо
Тайра Альфонсу
 
85'
 
Рошинья Кошта
Сантуш Нуну II
85'
3:4
Тринкан Франсишку
(Поте)
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Каза Пиа 0.8% (1)
X 3.4% (4)
Спортинг Л 95.8% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
68
Паэс
Лукас
3
Нунеш
Жоау
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
6
Полони
Дерик
27
Тайра
Альфонсу
8
Нето Анжело
5
Leonardo
Lelo
10
Пинту
Диогу
11
Мартинс
Рафаэл
VI
24
Сома
Юки
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
15
Угарте
Мануэль
28
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
79
Чермити
Юссеф
17
Тринкан
Франсишку
Каза Пиа
3-4-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Каза Пиа
Спортинг Л

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
К
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Рафаэл VI 5 0.19
Афонсо Клейтон Мишель 4 0.15
Годвин Савиур 3 0.11
Кардозо Фелиппе 3 0.11
Нето Анжело 2 0.07
Сома Юки 2 0.07
Leonardo Lelo 1 (1) 0.04
Кунимото Такахиро 1 0.04
Варела Фернанду 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Антуан Карнеджи 1 0.04
Болгадо Леонардо 1 0.04
Пинту Диогу 0 0
Соарес Лукас 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Beni 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 12 (5) 0.44
Тринкан Франсишку 8 0.3
Сантуш Нуну II 7 0.26
Эдвардс Маркус 6 0.22
Паулинью Жуан 5 0.19
Морита Хидемаса 5 0.19
Порро Педро 3 (1) 0.11
Чермити Юссеф 2 0.07
Рошинья Кошта 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Матеус Рейс 1 0.04
Луис Матеус II 1 0.04
Бельерин Эктор 1 0.04
Эсгаю Рикарду 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Артур Гомес VIII 0 0

Карточки

Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 8 0
Афонсо Клейтон Мишель 5 1
Соарес Лукас 4 1
Батишта Рикарду 5 0
Фернандеш Вашку 5 0
Годвин Савиур 5 0
Нето Анжело 5 0
Золотич Нермин 3 1
Кунимото Такахиро 4 0
Этеки Ян 4 0
Кука 4 0
Мартинс Рафаэл VI 4 0
Кардозо Фелиппе 2 1
Beni 2 1
Сома Юки 3 0
Ромариу 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Варела Фернанду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Leonardo Lelo 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Пинту Диогу 1 0
Вито 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 9 0
Поте 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Адан Антонио 3 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Каза Пиа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

5
5
Каза Пиа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Спортинг Л
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

9
32
Каза Пиа
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Спортинг Л
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

14
37

Голы по времени матча

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
7%
4
20%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
5
36%
2
10%
61-75
2
14%
5
25%
76-90

Пропущено

14
20
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
7%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
14%
6
30%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
7
35%
76-90

Забито

13
33
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
1
8%
4
12%
1-15
3
23%
5
15%
16-30
3
23%
6
18%
31-45
2
15%
7
21%
46-60
2
15%
4
12%
61-75
2
15%
7
21%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Забито

27
53
11 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
2
7%
8
15%
1-15
4
15%
8
15%
16-30
5
19%
9
17%
31-45
5
19%
10
19%
46-60
7
26%
6
11%
61-75
4
15%
12
23%
76-90

Пропущено

30
29
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
2
7%
2
7%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
7
23%
8
28%
31-45
6
20%
4
14%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
9
30%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Каза Пиа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1
Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Шавиш 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1
Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 2:1

Результаты матчей

Каза Пиа
Спортинг Л

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:0
5 раз 38%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
3
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
6 раз 22%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
3
9 раз 33%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Каза Пиа
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
1
5
9
1.5
11
2
1
13
2.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
7
7
1
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
22
5
8
19
1.5
18
9
2
25
2.5
12
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 27 20 2 5 60 - 24 62
4.
Спортинг Л
 27 18 3 6 56 - 26 57
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 27 12 5 10 26 - 31 41
7.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
8.
Каза Пиа
 27 11 5 11 26 - 31 38
9.
Фамаликан
 27 11 3 13 28 - 34 36
10.
Риу Аве
 27 9 7 11 27 - 31 34
11.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
12.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
13.
Жил Висенте
 26 8 6 12 26 - 32 30
14.
Портимоненсе
 27 8 3 16 20 - 35 27
15.
Эшторил
 27 7 4 16 23 - 43 25
16.
Маритиму
 27 5 4 18 21 - 50 19
17.
Пасуш де Феррейра
 27 4 5 18 20 - 46 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Брага
 13 9 2 2 27 - 7 29
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
10.
Каза Пиа
 14 6 3 5 15 - 13 21
11.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
12.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
13.
Жил Висенте
 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 13 4 2 7 12 - 21 14
10.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
11.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
13.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Сома Юки бьет в цель!
    • 39'
      Эсгаю Рикарду сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Тринкан Франсишку бьет в цель!
    Прогнозы 118
    Каза Пиа 0.8% (1)
    X 3.4% (4)
    Спортинг Л 95.8% (113)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Каза Пиа 3:4 Спортинг Л

    Исход игры
    Каза Пиа
    0.8% (1)
    Ничья
    3.4% (4)
    Спортинг Л
    95.8% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    47.41% (55)
    Нет
    52.59% (61)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    39.8% (47)
    0:2 Спортинг Л
    28.8% (34)
    0:1 Спортинг Л
    16.1% (19)
    0:3 Спортинг Л
    5.1% (6)
    1:3 Спортинг Л
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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