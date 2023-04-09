Тур: 27. Стадион: Estadio Pina Manique.
3:4
Конец матча
0'
0:1
1' ГолТринкан Франсишку
1:1
7' ГолМартинс Рафаэл
1:2
39' ГолТринкан Франсишку
2:2
45' ГолСома Юки
2:3
48' ГолПоте
59' Желтая карточкаКардозо Фелиппе
3:3
62' ГолКардозо Фелиппе
64' Вторая желтая карточкаКардозо Фелиппе
74' Желтая карточкаКука
3:4
85' ГолТринкан Франсишку
90'+8
Ход матча
1'
0:1
7'
1:1
39'
45'
2:2
48'
2:3
59'
62'
3:3
64'
74'
85'
3:4
Прогноз на матч от Liveresult
68
Паэс
Лукас
10
Пинту
Диогу
24
Сома
Юки
28
Поте
- Основной состав
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пинту ДиогуНападающий
- Нападающий
-
24 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 КукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ПотеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Каза Пиа
Спортинг Л
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Рафаэл VI
|5
|0.19
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0.15
|Годвин Савиур
|3
|0.11
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.11
|Нето Анжело
|2
|0.07
|Сома Юки
|2
|0.07
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.04
|Кунимото Такахиро
|1
|0.04
|Варела Фернанду
|1
|0.04
|Нунеш Жоау
|1
|0.04
|Антуан Карнеджи
|1
|0.04
|Болгадо Леонардо
|1
|0.04
|Пинту Диогу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Beni
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|12 (5)
|0.44
|Тринкан Франсишку
|8
|0.3
|Сантуш Нуну II
|7
|0.26
|Эдвардс Маркус
|6
|0.22
|Паулинью Жуан
|5
|0.19
|Морита Хидемаса
|5
|0.19
|Порро Педро
|3 (1)
|0.11
|Чермити Юссеф
|2
|0.07
|Рошинья Кошта
|1
|0.04
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.04
|Матеус Рейс
|1
|0.04
|Луис Матеус II
|1
|0.04
|Бельерин Эктор
|1
|0.04
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Артур Гомес VIII
|0
|0
Карточки
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|8
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|5
|1
|Соарес Лукас
|4
|1
|Батишта Рикарду
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Годвин Савиур
|5
|0
|Нето Анжело
|5
|0
|Золотич Нермин
|3
|1
|Кунимото Такахиро
|4
|0
|Этеки Ян
|4
|0
|Кука
|4
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|4
|0
|Кардозо Фелиппе
|2
|1
|Beni
|2
|1
|Сома Юки
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Leonardo Lelo
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Пинту Диогу
|1
|0
|Вито
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|9
|0
|Поте
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Порро Педро
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Матеус Рейс
|4
|0
|Адан Антонио
|3
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Результаты матчей
Каза Пиа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
5
5
Каза Пиа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Спортинг Л
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
9
32
Каза Пиа
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Спортинг Л
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
14
37
Голы по времени матча
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
7%
4
20%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
5
36%
2
10%
61-75
2
14%
5
25%
76-90
Пропущено
14
20
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
7%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
14%
6
30%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
7
35%
76-90
Забито
13
33
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
1
8%
4
12%
1-15
3
23%
5
15%
16-30
3
23%
6
18%
31-45
2
15%
7
21%
46-60
2
15%
4
12%
61-75
2
15%
7
21%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Забито
27
53
11 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
2
7%
8
15%
1-15
4
15%
8
15%
16-30
5
19%
9
17%
31-45
5
19%
10
19%
46-60
7
26%
6
11%
61-75
4
15%
12
23%
76-90
Пропущено
30
29
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
2
7%
2
7%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
7
23%
8
28%
31-45
6
20%
4
14%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
9
30%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Каза Пиа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1
Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Шавиш 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1
Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 2:1
Результаты матчей
Каза Пиа
Спортинг Л
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:0
5 раз 38%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
3
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
6 раз 22%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
3
9 раз 33%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Каза Пиа
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
121
59
112
113
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
104
310
77
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
225
819
189
225
1215
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|12 (9)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каза Пиа 3:4 Спортинг Л
Исход игры
Каза Пиа
0.8% (1)
Ничья
3.4% (4)
Спортинг Л
95.8% (113)
Тотал 2.5
Больше
50.86% (59)
Меньше
49.14% (57)
Обе команды забьют
Да
47.41% (55)
Нет
52.59% (61)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
39.8% (47)
0:2 Спортинг Л
28.8% (34)
0:1 Спортинг Л
16.1% (19)
0:3 Спортинг Л
5.1% (6)
1:3 Спортинг Л
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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