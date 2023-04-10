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  4. Суперлига. Борьба за выживание 2022-2023

Дания: Суперлига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 13'
Люнгбю
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Люнгбю
4.05
4.50
6.50
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
17
Тюкосен
Мадс
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
11
Исаксен
Густав
47
Фредерик
Хейсельберг
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
24
Tobias
Storm
42
Чуквуани
Точи
30
Ромер
Марсель
20
Финнссон
Кольбейн
7
William
Kumado
26
Гюткьяер
Фредерик
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Митьюлланд
4-4-2
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Митьюлланд
Люнгбю

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:3
СД
3:3
СД
2:0
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
4:4
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.56

Среднее время на гол

61
57

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.64

Среднее время на гол

62
55

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.45
1.6

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
56

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо 1 0.5
Чилуфя Эдвард 1 0.5
Фредерик Хейсельберг 1 0.5
Исаксен Густав 0 0
Симсир Араль 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 0.5
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюткьяер Фредерик 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0
Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0
Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3

Результаты матчей

Митьюлланд
Люнгбю

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ольборг
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Митьюлланд
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Люнгбю
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Оденсе
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люнгбю
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Митьюлланд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ольборг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оденсе
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ольборг
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Митьюлланд
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Оденсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Люнгбю
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хорсенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Ольборг Хелениус Никлас 1
Ольборг Андерсен Лукас 1
Ольборг Фоссум Ивер 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Митьюлланд Жуниньо 1
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Киилерик Мальте 1 1
Хорсенс Делач Матей 1
Ольборг Теландер Расмус 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Хорсенс Геммер Йонас 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 82%, Люнгбю: 18%.
    • 5'
      Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Бьеллан Андреас из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 3'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Lucas Hey выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Митьюлланд контролирует мяч.
    • 2'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 1'
      Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 1'
      Tobias Storm из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Митьюлланд начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Люнгбю
    4.05
    4.50
    6.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Люнгбю онлайн

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