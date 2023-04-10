Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Emiliano Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Emiliano Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Арал Симсир нанес удар, но тот был заблокирован.

Рефери не любит споров - именно за это Freyr Alexandersson сейчас получил желтую

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. William Kumado получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. William Kumado получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' William Kumado на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Чуквуани Точи наказан за толчок Emiliano Martinez

41' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Митьюлланд

39' Бьеллан Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Митьюлланд

36' William Kumado создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Митьюлланд

34' Жуниньо из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Гигович Армин нанес удар головой, но Мэдс Киккенборг спокойно отбил мяч.

33' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Emiliano Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Серенсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Удар от ворот произведет Люнгбю

32' Фредерик Хейсельберг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Удар от ворот произведет Люнгбю

31' Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали

31' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

28' Бьеллан Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Удар от ворот произведет Люнгбю

27' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Emiliano Martinez из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Удар от ворот произведет Люнгбю

16' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Митьюлланд

13' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хорошую попытку сделал Гюткьяер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

3' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Lucas Hey выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Люнгбю

1' Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля