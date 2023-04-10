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  4. Суперлига. Борьба за выживание 2022-2023

Дания: Суперлига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Митьюлланд
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
23' Желтая карточка
Гигович Армин
60' Желтая карточка
Бьеллан Андреас
1:0
72' Гол
Олссон Кристоффер
80' Желтая карточка
Gustav Mortensen
80' Желтая карточка
Freyr Alexandersson
1:0
81' Не забитый пенальти
Брумадо Жуниор
88' Желтая карточка
Чуквуани Точи
90'+5

Ход матча

23'
Гигович Армин
 
46'
 
Чорлу Резан
William Kumado
60'
 
Бьеллан Андреас
61'
 
Хамалайнен Брайан
Грегор Паскаль
61'
 
Gustav Mortensen
Tobias Storm
67'
Симсир Араль
Гигович Армин
 
67'
Брумадо Жуниор
Фредерик Хейсельберг
 
67'
Паулиньо VI
Тюкосен Мадс
 
72'
Олссон Кристоффер
(Симсир Араль)
1:0
77'
 
Кнудсен Петур
Магнуссон Сайвар-Атли
77'
 
Sebastian Koch
Бьеллан Андреас
80'
 
Gustav Mortensen
80'
 
Freyr Alexandersson
81'
Брумадо Жуниор
1:0
88'
 
Чуквуани Точи
90'
Шарлес
Серенсен Оливер
 
90'
Чилуфя Эдвард
Исаксен Густав
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
17
Тюкосен
Мадс
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
11
Исаксен
Густав
47
Фредерик
Хейсельберг
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
24
Tobias
Storm
42
Чуквуани
Точи
30
Ромер
Марсель
20
Финнссон
Кольбейн
7
William
Kumado
26
Гюткьяер
Фредерик
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Митьюлланд
4-4-2
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Митьюлланд
Люнгбю

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:3
СД
3:3
СД
2:0
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
4:4
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.56

Среднее время на гол

61
57

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.64

Среднее время на гол

62
55

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.45
1.6

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
56

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Кристоффер 1 0.5
Жуниньо 1 0.5
Чилуфя Эдвард 1 0.5
Фредерик Хейсельберг 1 0.5
Симсир Араль 0 0
Исаксен Густав 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 0.5
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 0
Гигович Армин 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Митьюлланд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0
Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0
Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3

Результаты матчей

Митьюлланд
Люнгбю

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ольборг
 2 1 0 1 6 - 3 3
3.
Оденсе
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ольборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
5.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ольборг
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Оденсе
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хорсенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Ольборг Соуза Аллан II 2
Ольборг Андреасен Лука 1 (1)
Оденсе Сабби Эммануэль 1 (1)
Оденсе Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 (1)
Ольборг Хелениус Никлас 1
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Киилерик Мальте 1 1
Оденсе Yankubah Minteh 2
Оденсе Хансен Мартин 1
Люнгбю Бьеллан Андреас 1
Хорсенс Делач Матей 1
Весь список
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