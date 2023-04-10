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  4. Суперлига. Борьба за выживание 2022-2023

Дания: Суперлига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 24. Стадион: . Зрители: 7815 Главный судья: Lasse Graagaard
Ольборг
2:3
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
13' Гол
Тверсков Йеппе
30' Желтая карточка
Альманн Якоб
30' Желтая карточка
Хансен Мартин
30' Желтая карточка
Бакиз Юнес
0:2
39' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
1:2
48' Гол
Андреасен Лука
53' Желтая карточка
Yankubah Minteh
2:2
71' Гол
Соуза Аллан
2:3
75' Пенальти
Кадри Башким
90'+8

Ход матча

13'
0:1
Тверсков Йеппе
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
30'
Альманн Якоб
 
30'
 
Хансен Мартин
30'
Бакиз Юнес
 
39'
0:2
Мадс Фрокьяер-Йенсен
(Сабби Эммануэль)
48'
Андреасен Лука
(Альманн Якоб)
1:2
53'
 
Yankubah Minteh
59'
 
Bjoern Paulsen
Gustav Grubbe
70'
Хелениус Никлас
Рамкильде Марко
 
70'
Андерсен Лукас
Андреасен Лука
 
71'
 
Кадри Башким
Сабби Эммануэль
71'
Соуза Аллан
2:2
75'
2:3
Кадри Башким
80'
Гранли Даниэль
Альманн Якоб
 
80'
Oliver Ross
Бакиз Юнес
 
87'
 
Трандарсон Арон-Элис
Тонгья Франко
90'
Anosike Ementa
Теландер Расмус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 8
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

22
Theo
Sander
2
Паллесен
Кристоффер
26
Теландер
Расмус
4
Крамер
Ларс
II
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
23
Бакиз
Юнес
18
Андреасен
Лука
29
Рамкильде
Марко
7
Соуза
Аллан
II
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
28
Tobias
Slotsager
22
Mihajlo
Ivancevic
23
Aske
Adelgaard
6
Тверсков
Йеппе
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
5
Манне
Аласана
30
Yankubah
Minteh
11
Сабби
Эммануэль
10
Тонгья
Франко
Ольборг
4-3-3
Оденсе
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Оденсе

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

47 матчей

38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

29.8%
36.2%
34%
14 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.8%
42.6%
27.6%
14 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

СД
2:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:0
СБЗВ
1:0
СБЗВ
3:2
СД
0:2
СД
2:1
ТМС
2:1
ТМС
3:4
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
3:2
СД
0:1
СД
5:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:4
СД
2:2
СД
0:4
СД
1:2
СЛ
2:1
СЛ
2:1
ТМС
2:1
СЛ
0:1
СЛ
6:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
ТМС
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.2
1.45

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.77
1.12

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

69
60

Голов в среднем за матч

1.47
1.28

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

61
70

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 2 1
Андреасен Лука 1 0.5
Хелениус Никлас 1 0.5
Андерсен Лукас 1 0.5
Фоссум Ивер 1 0.5
Альманн Якоб 0 0
Крамер Ларс II 0 0
Бакиз Юнес 0 0
Oliver Ross 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 1 0.5
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.5
Тверсков Йеппе 1 0.5
Кадри Башким 1 (1) 0.5
Тонгья Франко 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альманн Якоб 1 0
Теландер Расмус 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yankubah Minteh 2 0
Хансен Мартин 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Тонгья Франко 1 0

Результаты матчей

Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
0
Ольборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оденсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

6
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1
Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлёсе - Ольборг 1:3
Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0
Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1

Результаты матчей

Ольборг
Оденсе

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ольборг
 2 1 0 1 6 - 3 3
3.
Оденсе
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ольборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
5.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ольборг
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Оденсе
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хорсенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Ольборг Соуза Аллан II 2
Ольборг Андреасен Лука 1 (1)
Оденсе Сабби Эммануэль 1 (1)
Оденсе Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 (1)
Ольборг Хелениус Никлас 1
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Киилерик Мальте 1 1
Оденсе Yankubah Minteh 2
Оденсе Хансен Мартин 1
Люнгбю Бьеллан Андреас 1
Хорсенс Делач Матей 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7815 болельщиков
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Ольборг: 53%, Оденсе: 47%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 98'
    Трандарсон Арон-Элис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 98'
    Манне Аласана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 97'
    Оденсе начинает контратаку
  • 97'
    Yankubah Minteh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Оденсе начинает контратаку
  • 96'
    Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
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