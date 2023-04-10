Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Oliver Ross из команды Ольборг в офсайде

89' Матч возобновится спорным мячом

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Ольборг

87' Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Манне Аласана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Удар от ворот произведет Ольборг

86' Тонгья Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Мадс Фрокьяер-Йенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

84' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Бакиз Юнес уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

79' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

78' Tobias Slotsager на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Матч возобновлен

74' Yankubah Minteh на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Г О О О О Л - Соуза Аллан II забивает ударом с левой ноги!

72' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хелениус Никлас нанес удар в каркас ворот!

70' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

70' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Удар от ворот произведет Оденсе

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

63' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Матч возобновлен

62' Тонгья Франко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Хорошую попытку сделал Мадс Фрокьяер-Йенсен . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Оденсе

58' Удар от ворот произведет Оденсе

58' Соуза Аллан II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Mihajlo Ivancevic успешно блокирует удар.

57' Бакиз Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Ольборг

56' Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали

56' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Рамкильде Марко наказан за толчок Mihajlo Ivancevic

54' Бакиз Юнес бьет со штрафного в створ, но Мартин Хансен держит все под контролем

53' Yankubah Minteh - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мадс Фрокьяер-Йенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ольборг будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Г О О О О Л - Андреасен Лука забивает с левой ноги!

48' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника