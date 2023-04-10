Тур: 24. Стадион: Aalborg Portland Park. Зрители: 7815 Главный судья: Lasse Graagaard
0'
0:1
13' ГолТверсков Йеппе
30' Желтая карточкаАльманн Якоб
30' Желтая карточкаХансен Мартин
30' Желтая карточкаБакиз Юнес
0:2
39' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
1:2
48' ГолАндреасен Лука
53' Желтая карточкаYankubah Minteh
2:2
71' ГолСоуза Аллан
2:3
75' ПенальтиКадри Башким
90'+8
Ход матча
13'
30'
30'
30'
39'
48'
1:2
53'
71'
2:2
75'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
8 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
22
Theo
Sander
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ювара МусаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Ольборг
Оденсе
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
47 матчей
38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.8%
36.2%
34%
14 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
29.8%
42.6%
27.6%
14 побед 20 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.2
1.45
Среднее время на гол
75
61
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.77
1.12
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
69
60
Голов в среднем за матч
1.47
1.28
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
61
70
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|2
|1
|Андреасен Лука
|1
|0.5
|Хелениус Никлас
|1
|0.5
|Андерсен Лукас
|1
|0.5
|Фоссум Ивер
|1
|0.5
|Альманн Якоб
|0
|0
|Крамер Ларс II
|0
|0
|Бакиз Юнес
|0
|0
|Oliver Ross
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|1
|0.5
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.5
|Тверсков Йеппе
|1
|0.5
|Кадри Башким
|1 (1)
|0.5
|Тонгья Франко
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альманн Якоб
|1
|0
|Теландер Расмус
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yankubah Minteh
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
0
Ольборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оденсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
6
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1
Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлёсе - Ольборг 1:3
Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0
Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1
Результаты матчей
Ольборг
Оденсе
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Вылет в Первый дивизион
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|2
|Ольборг
|Андреасен Лука
|1 (1)
|Оденсе
|Сабби Эммануэль
|1 (1)
|Оденсе
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1 (1)
|Ольборг
|Хелениус Никлас
|1
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 1
|Оденсе
|Yankubah Minteh
|2
|Оденсе
|Хансен Мартин
|1
|Люнгбю
|Бьеллан Андреас
|1
|Хорсенс
|Делач Матей
|1