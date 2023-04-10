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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Раннерс
0:0
Первый тайм: 25'
Копенгаген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Копенгаген
6.50
6.10
1.65
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
4
Юханссон
Карл
II
15
Копплин
Бьорн
18
Клюснер
Тобиас
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
11
Бабаян
Эдгар
17
Нордли
Симен
Болькан
40
Бундгаард
Филип
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
9
Гонсалвеш
Диогу
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
Раннерс
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Копенгаген

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа

43 матча

25.6%
16.3%
58.1%
11 побед 7 ничьих 25 побед

Первый тайм

20.9%
37.2%
41.9%
9 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

20.9%
30.2%
48.9%
9 побед 13 ничьих 21 победа

История матчей

СД
0:2
СД
1:3
СДЧГ
0:2
СДЧГ
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.95
0.83

Среднее время на гол

95
108

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.92
1.53

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

64
49

Голов в среднем за матч

1.49
1.14

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

60
78

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2
Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1
Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1
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    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Копенгаген
    6.50
    6.10
    1.65
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