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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Раннерс
1:0
Конец матча
Копенгаген
0'
49' Желтая карточка
Клюснер Тобиас
82' Желтая карточка
Одей Стивен
1:0
84' Гол
Анкерсен Якоб
90'+5

Ход матча

49'
Клюснер Тобиас
 
57'
 
Бардгджи Руни
Гонсалвеш Диогу
60'
Одей Стивен
Нордли Симен Болькан
 
61'
Анкерсен Якоб
Бабаян Эдгар
 
67'
 
Клем Виллиам
Фальк Расмус
74'
Педерсен Миккель
Бундгаард Филип
 
74'
Андерссон Адам
Клюснер Тобиас
 
82'
Одей Стивен
 
84'
Анкерсен Якоб
1:0
87'
 
Карамоко Мамуду
Харальдссон Хакон-Арнар
90'
Камара Аль-Хаджи
Энггаард Мэдс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
4
Юханссон
Карл
II
15
Копплин
Бьорн
18
Клюснер
Тобиас
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
11
Бабаян
Эдгар
17
Нордли
Симен
Болькан
40
Бундгаард
Филип
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
9
Гонсалвеш
Диогу
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
Раннерс
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Копенгаген

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа

43 матча

25.6%
16.3%
58.1%
11 побед 7 ничьих 25 побед

Первый тайм

20.9%
37.2%
41.9%
9 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

20.9%
30.2%
48.9%
9 побед 13 ничьих 21 победа

История матчей

СД
0:2
СД
1:3
СДЧГ
0:2
СДЧГ
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.95
0.83

Среднее время на гол

95
108

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.92
1.53

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

64
49

Голов в среднем за матч

1.49
1.14

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

60
78

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2
Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1
Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 92'
      Дарами Мохаммед нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
    • 92'
      Бардгджи Руни из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 92'
      Анкерсен Якоб из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Тактическая замена. Мадс Энггаард уходит с поля и его заменяет Камара Аль-Хаджи
    • 91'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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