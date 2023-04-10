Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Каллесеэ Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Каллесеэ Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

88' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Бардгджи Руни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Г О О О О Л - Анкерсен Якоб из команды Раннерс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

84' Йонсен Лассер Берг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Анкерсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Лерагер Лукас пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

82' Одей Стивен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Раннерс

79' Соренсен Кристиан I решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

75' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Раннерс

72' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Раннерс

70' Вальдемар Лунд не смог попасть в створ ударом издали

69' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

68' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Копенгаген

64' Вальдемар Лунд успешно блокирует удар.

64' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

64' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мадс Энггаард нанес удар в каркас ворот!

64' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Раннерс

63' Вавро Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Бардгджи Руни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

55' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Раннерс

54' Вальдемар Лунд не смог попасть в створ ударом издали

54' Вальдемар Лунд пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

54' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Мадс Энггаард успешно блокирует удар.

53' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Соренсен Кристиан I пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

51' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Соренсен Кристиан I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гонсалвеш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Раннерс

46' Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.