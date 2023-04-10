Тур: 24. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Peter Kjaersgaard
1:0
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаКлюснер Тобиас
82' Желтая карточкаОдей Стивен
1:0
84' ГолАнкерсен Якоб
90'+5
Ход матча
49'
82'
84'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
11
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Копенгаген
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа
43 матча
25.6%
16.3%
58.1%
11 побед 7 ничьих 25 побед
Первый тайм
20.9%
37.2%
41.9%
9 побед 16 ничьих 18 побед
Второй тайм
20.9%
30.2%
48.9%
9 побед 13 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.95
0.83
Среднее время на гол
95
108
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.92
1.53
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
64
49
Голов в среднем за матч
1.49
1.14
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
60
78
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2
Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1
Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1