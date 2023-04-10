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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Нордшелланн
1:0
Первый тайм: 28'
Брондбю
0'
1:0
12' Гол
Ernest Nuamah

Ход матча

12'
Ernest Nuamah
(Кристенсен Якоб)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Брондбю
2.12
5.20
8.00
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
29
Mario
Dorgeles
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
21
Фагир
Вахид
10
Диоманде
Мохаммед
1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
18
Шиембе
Кевин
4
Винтер
Фредерик
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
27
Хедлунд
Симон
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
Нордшелланн
4-3-3
Брондбю
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Брондбю

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
16 побед 8 ничьих 0 побед

31 матч

3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед

Первый тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 29 побед

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 23 победы

51 матч

23.5%
17.6%
58.9%
12 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

15.7%
27.5%
56.8%
8 побед 14 ничьих 29 побед

Второй тайм

31.4%
23.5%
45.1%
16 побед 12 ничьих 23 победы

История матчей

СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СДЧГ
2:0
СДЧГ
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СДЧГ
2:0
СДЧГ
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.07
1.18

Среднее время на гол

84
76

Всего голов

53
49

Голов в среднем за матч

2.41
1.69

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

84
75

Голов в среднем за матч

1.65
1.47

Тотал матчей

2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
18
Больше 35%
Меньше 65%
33
10
Больше 20%
Меньше 80%
41
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

54
61

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Колдинг 1:0 Нордшелланн - Оденсе 1:2
Брондбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1
Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1
  • Первый тайм
  • 28'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 28'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Фагир Вахид из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Васс Даниэль заработал фол
  • 26'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 26'
    Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 23'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 23'
      Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 23'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      21'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Sebastian Sebulonsen.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
    • 19'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      19'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Слимане Анис
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
    • 19'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 18'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • Фол, нарушение
      18'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю толкнул локтем оппонента. Это Даниэль Свенссон заработал фол
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 16'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      16'
      Васс Даниэль из команды Брондбю подал угловой слева.
    • 15'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Брондбю: 41%.
    • 14'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Квистгарден Матиас выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер.
    • 14'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 14'
      Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 13'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 12'
      Отличный командный гол!
    • 12'
      Васс Даниэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 12'
      Кристенсен Якоб сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с левой ноги!
    • 12'
      Кристенсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 12'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Ernest Nuamah наказан за толчок Валлис Николай
    • 10'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Брондбю: 36%.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 9'
      Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Слимане Анис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Риверос Блас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 8'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Квистгарден Матиас из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Mario Dorgeles
    • 7'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Омойджуфано Охи пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч
    • 7'
      Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 6'
      Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 5'
      Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Брондбю: 28%.
    • Офсайд
      4'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 4'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Слимане Анис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Хермансен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Винтер Фредерик ошибается в защите.
    • 2'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Сегодня высокая влажность.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Брондбю
    2.12
    5.20
    8.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нордшелланн 1:0 Брондбю онлайн

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