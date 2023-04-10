Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Команда Норшеланн не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Норшеланн отменен из-за положения "вне игры".

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Норшеланн, есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Хорошую попытку сделал Фагир Вахид . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Норшеланн начинает контратаку

46' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

45' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Норшеланн контролирует мяч.

43' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Васс Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Норшеланн контролирует мяч.

41' Норшеланн начинает контратаку

41' Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Квистгарден Матиас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

41' Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Норшеланн контролирует мяч.

37' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Норшеланн контролирует мяч.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Хорошую попытку сделал Sebastian Sebulonsen. Удар в створ, но вратарь начеку

35' Слимане Анис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

34' Норшеланн пытается что-то создать.

32' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Норшеланн пытается что-то создать.

31' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хедлунд Симон пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

30' Г О О О О Л - Фресе Мартин из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

29' Норшеланн пытается что-то создать.

29' Mario Dorgeles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Норшеланн контролирует мяч.

28' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Норшеланн контролирует мяч.

23' Удар от ворот произведет Брондбю

23' Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали

23' Норшеланн начинает контратаку

23' Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.

22' Норшеланн пытается что-то создать.

21' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Sebastian Sebulonsen.

20' Удар от ворот произведет Брондбю

20' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Мохаммед Диоманд наказан за толчок Слимане Анис

19' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Шиембе Кевин из команды Брондбю должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

17' Норшеланн контролирует мяч.

17' Удар от ворот произведет Норшеланн

16' Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Шиембе Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Норшеланн начинает контратаку

13' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Отличный командный гол!

12' Васс Даниэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

12' Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с левой ноги!

12' Кристенсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Норшеланн начинает контратаку

12' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Брондбю

11' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Норшеланн контролирует мяч.

9' Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Норшеланн начинает контратаку

8' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Норшеланн контролирует мяч.

7' Омойджуфано Охи пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч

7' Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

4' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Норшеланн пытается что-то создать.

3' Норшеланн контролирует мяч.

3' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

1' Сегодня высокая влажность.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Норшеланн начинает с центра поля