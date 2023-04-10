Тур: 24. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Крог Мортен
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолErnest Nuamah
2:0
29' ГолФресе Мартин
43' Желтая карточкаВаллис Николай
49' Желтая карточкаКристенсен Якоб
72' Желтая карточкаКвистгарден Матиас
2:1
76' ПенальтиОмойджуфано Охи
77' Желтая карточкаХансен Андреас
78' Желтая карточкаОмойджуфано Охи
87' Желтая карточкаСлимане Анис
88' Undefined phrase: football_event_Беньямин Нюгрен
90' Желтая карточкаФресе Мартин
90'+7
Ход матча
12'
1:0
29'
2:0
43'
49'
76'
2:1
77'
78'
87'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 9
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
21
Фагир
Вахид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
36 Асконе РоккоНападающий
-
-
-
-
47 Magnus Munck
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 Белл ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Брондбю
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
16 побед 8 ничьих 0 побед
31 матч
3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед
Первый тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 29 побед
Второй тайм
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 23 победы
51 матч
23.5%
17.6%
58.9%
12 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
15.7%
27.5%
56.8%
8 побед 14 ничьих 29 побед
Второй тайм
31.4%
23.5%
45.1%
16 побед 12 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.07
1.18
Среднее время на гол
84
76
Всего голов
53
49
Голов в среднем за матч
2.41
1.69
Среднее время на гол
37
53
Всего голов
84
75
Голов в среднем за матч
1.65
1.47
Тотал матчей
2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
18
Больше 35%
Меньше 65%
33
10
Больше 20%
Меньше 80%
41
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
54
61
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Колдинг 1:0 Нордшелланн - Оденсе 1:2
Брондбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1
Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1