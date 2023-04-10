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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Нордшелланн
2:1
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
12' Гол
Ernest Nuamah
2:0
29' Гол
Фресе Мартин
43' Желтая карточка
Валлис Николай
49' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
72' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
2:1
76' Пенальти
Омойджуфано Охи
77' Желтая карточка
Хансен Андреас
78' Желтая карточка
Омойджуфано Охи
87' Желтая карточка
Слимане Анис
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Беньямин Нюгрен
90' Желтая карточка
Фресе Мартин
90'+7

Ход матча

12'
Ernest Nuamah
(Кристенсен Якоб)
1:0
29'
Фресе Мартин
(Mario Dorgeles)
2:0
43'
 
Валлис Николай
49'
Кристенсен Якоб
 
64'
Беньямин Нюгрен
Mario Dorgeles
 
64'
 
Менса Кевин
Риверос Блас
68'
Асконе Рокко
Фагир Вахид
 
72'
 
Квистгарден Матиас
76'
2:1
Омойджуфано Охи
77'
 
Белл Джо
Себулонсен Себастьян
77'
Хансен Андреас
 
78'
 
Омойджуфано Охи
78'
 
Эвьен Хэкон
Хедлунд Симон
85'
Lasso Coulibaly
Диоманде Мохаммед
 
85'
Марксен Эрик
Свенссон Даниэль
 
87'
 
Слимане Анис
88'
 
Лауритсен Расмус
Винтер Фредерик
88'
 
Oscar Schwartau
Слимане Анис
88'
Беньямин Нюгрен
 
90'
Фресе Мартин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
29
Mario
Dorgeles
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
21
Фагир
Вахид
10
Диоманде
Мохаммед
1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
18
Шиембе
Кевин
4
Винтер
Фредерик
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
27
Хедлунд
Симон
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
Нордшелланн
4-3-3
Брондбю
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Брондбю

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
16 побед 8 ничьих 0 побед

31 матч

3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед

Первый тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 29 побед

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 23 победы

51 матч

23.5%
17.6%
58.9%
12 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

15.7%
27.5%
56.8%
8 побед 14 ничьих 29 побед

Второй тайм

31.4%
23.5%
45.1%
16 побед 12 ничьих 23 победы

История матчей

СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СДЧГ
2:0
СДЧГ
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СДЧГ
2:0
СДЧГ
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.07
1.18

Среднее время на гол

84
76

Всего голов

53
49

Голов в среднем за матч

2.41
1.69

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

84
75

Голов в среднем за матч

1.65
1.47

Тотал матчей

2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
18
Больше 35%
Меньше 65%
33
10
Больше 20%
Меньше 80%
41
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

54
61

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Колдинг 1:0 Нордшелланн - Оденсе 1:2
Брондбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1
Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Норшеланн не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Брондбю: 53%.
  • 97'
    Эвьен Хэкон не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Марксен Эрик выиграл воздушное противоборство у Омойджуфано Охи.
  • Фол, нарушение
    96'
    Беньямин Нюгрен задерживает мяч рукой
  • 96'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Брондбю: 53%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 94'
    Шанс! Лауритсен Расмус из команды Брондбю пробил головой, но мимо
  • Угловой
    94'
    Васс Даниэль из команды Брондбю подал угловой справа.
  • 94'
    Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Лауритсен Расмус. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • 94'
      Эвьен Хэкон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 93'
      Васс Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • Угловой
      93'
      Марксен Эрик из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 93'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Желтая карточка
      92'
      Фресе Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Офсайд
      91'
      Марксен Эрик из команды Норшеланн в офсайде
    • Фол, нарушение
      91'
      Васс Даниэль наказан за толчок Фресе Мартин
    • 90'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Норшеланн отменен из-за положения "вне игры".
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Брондбю: 53%.
    • Описание гола
      89'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 89'
      Супер-замена от тренера! Беньямин Нюгрен только вышел на поле и уже забил!
    • 89'
      Отличная индивидуальная работа от Беньямин Нюгрен, гол забит с изяществом.
    • 89'
      Марксен Эрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      89'
      Г О О О О О Л! Норшеланн забивает! Беньямин Нюгрен отличился.
    • 88'
      Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Тактическая замена. Слимане Анис уходит с поля и его заменяет Oscar Schwartau
    • 88'
      Тактическая замена. Винтер Фредерик уходит с поля и его заменяет Лауритсен Расмус
    • Желтая карточка
      87'
      Слимане Анис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      87'
      Слимане Анис наказан за толчок Вилладсен Оливер
    • 87'
      Норшеланн начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      87'
      Омойджуфано Охи наказан за толчок Адамо Нагало
    • 86'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 86'
      Оооо... вот это был удар! Омойджуфано Охи должен был забить с этой позиции.
    • 86'
      Омойджуфано Охи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 86'
      Омойджуфано Охи нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 86'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 85'
      Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • 85'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • Фол, нарушение
      85'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Васс Даниэль.
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Брондбю: 52%.
    • 85'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      84'
      Васс Даниэль из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
    • 84'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 84'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 83'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 83'
      Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 82'
      Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 81'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 81'
      Омойджуфано Охи бьет ударом через себя, но Андреас Хансен блокирует удар!
    • 80'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 80'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Брондбю: 52%.
    • Желтая карточка
      80'
      Хансен Андреас III получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      80'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Валлис Николай.
    • 80'
      Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      79'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Белл Джо.
    • 78'
      Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Белл Джо
    • 78'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Тактическая замена. Хедлунд Симон уходит с поля и его заменяет Эвьен Хэкон
    • 78'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      77'
      Омойджуфано Охи получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Описание гола
      76'
      Г О О О О О Л - Омойджуфано Охи из команды Брондбю забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андреас Хансен прыгнул не в ту сторону.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Брондбю: 52%.
    • Фол, нарушение
      75'
      ПЕНАЛЬТИ - Адамо Нагало из команды Норшеланн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Слимане Анис.
    • 75'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      75'
      Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 73'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      72'
      Квистгарден Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 71'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 70'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Брондбю: 51%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 70'
      Хедлунд Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 70'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      69'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 69'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Слимане Анис.
    • 69'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 69'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 68'
      Тактическая замена. Фагир Вахид уходит с поля и его заменяет Асконе Рокко
    • 67'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 67'
      Винтер Фредерик успешно блокирует удар.
    • 67'
      Хансен Киан из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      67'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 67'
      Шиембе Кевин успешно блокирует удар.
    • 67'
      Фагир Вахид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 66'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 66'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Менса Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 65'
      Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Тактическая замена. Риверос Блас уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
    • 65'
      Тактическая замена. Mario Dorgeles уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Брондбю: 50%.
    • 65'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Mario Dorgeles ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 63'
      Хедлунд Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      63'
      Mario Dorgeles возвращается на поле.
    • 62'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      62'
      Ох, нехорошо это выглядит. Mario Dorgeles получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      61'
      Mario Dorgeles на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 61'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 61'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Фагир Вахид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 61'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Васс Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Брондбю: 50%.
    • Офсайд
      60'
      Фагир Вахид из команды Норшеланн в офсайде
    • 59'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      59'
      Шиембе Кевин наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 59'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Омойджуфано Охи выиграл воздушное противоборство у Адамо Нагало.
    • 59'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 58'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 58'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 57'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 57'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 56'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 55'
      Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Брондбю: 50%.
    • 55'
      Винтер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 55'
      Шанс! Омойджуфано Охи из команды Брондбю пробил головой, но мимо
    • 54'
      Квистгарден Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 53'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 52'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 51'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 50'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 49'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      49'
      Кристенсен Якоб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      49'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Шиембе Кевин.
    • 49'
      Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Кристенсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 48'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      48'
      Хансен Киан наказан за толчок Шиембе Кевин
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Валлис Николай из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      47'
      Слимане Анис наказан за толчок Даниэль Свенссон
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      46'
      Фагир Вахид наказан за толчок Васс Даниэль
    • 46'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Это был отличный перфоманс от команды Норшеланн, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
    • 47'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Фагир Вахид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 46'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Угловой
      46'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 46'
      Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Квистгарден Матиас
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      43'
      Валлис Николай из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Ernest Nuamah.
    • 43'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 43'
      Риверос Блас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Васс Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Васс Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 41'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 41'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Квистгарден Матиас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 41'
      Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 40'
      Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Брондбю: 48%.
    • Офсайд
      39'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю в офсайде
    • 39'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 38'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 38'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Риверос Блас
    • 37'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      36'
      Фресе Мартин возвращается на поле.
    • 36'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      36'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Брондбю: 48%.
    • Травма, повреждение
      35'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Sebastian Sebulonsen. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Слимане Анис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 34'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 34'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Васс Даниэль из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Mario Dorgeles пострадал.
    • 33'
      Винтер Фредерик выиграл воздушное противоборство у Фагир Вахид.
    • Фол, нарушение
      33'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Кристенсен Якоб.
    • Фол, нарушение
      32'
      Назначен штрафной. Пострадал Слимане Анис, его свалил Кристенсен Якоб.
    • 32'
      Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Хедлунд Симон пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 31'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
    • 30'
      Отличный гол забил Фресе Мартин
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Фресе Мартин из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 29'
      Mario Dorgeles сделал результативную передачу.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Mario Dorgeles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      27'
      Фагир Вахид из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Васс Даниэль заработал фол
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      25'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Хансен Киан.
    • 25'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
    • 25'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 24'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 23'
      Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 23'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      21'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Sebastian Sebulonsen.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
    • 19'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      19'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Слимане Анис
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
    • 19'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 18'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • Фол, нарушение
      18'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю толкнул локтем оппонента. Это Даниэль Свенссон заработал фол
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 16'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      16'
      Васс Даниэль из команды Брондбю подал угловой слева.
    • 15'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Брондбю: 41%.
    • 14'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Квистгарден Матиас выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер.
    • 14'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 14'
      Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 13'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 12'
      Отличный командный гол!
    • 12'
      Васс Даниэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 12'
      Кристенсен Якоб сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с левой ноги!
    • 12'
      Кристенсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 12'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Ernest Nuamah наказан за толчок Валлис Николай
    • 10'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Брондбю: 36%.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 9'
      Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Слимане Анис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Риверос Блас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 8'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Квистгарден Матиас из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Mario Dorgeles
    • 7'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Омойджуфано Охи пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч
    • 7'
      Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 6'
      Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 5'
      Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Брондбю: 28%.
    • Офсайд
      4'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 4'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Слимане Анис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Хермансен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Винтер Фредерик ошибается в защите.
    • 2'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Сегодня высокая влажность.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 2:1 Брондбю онлайн

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